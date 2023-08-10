Собственный дом – это достижимая мечта

Строительство загородного дома считается дорогим, трудным, и рискованным. Но это устаревший стереотип. Жить в загородном доме или выгодно в него инвестировать сегодня легче, чем кажется.

Переехать в собственный дом

Жизнь в собственном доме для многих людей — мечта, которую они считают недостижимой. Кажется, что это доступно только богатым людям. Или в крайнем случае тем, кто готов строить дом самостоятельно, а потом каждый день решать десятки вопросов, которые перед владельцем квартиры даже не встают. Когда-то действительно так и было. Но сейчас есть загородные дома, в которых жить так же комфортно, как в городской квартире, и которые можно купить так же, как и квартиру — по такой же цене и с помощью ипотечных инструментов. На таких домах специализируется федеральная строительная компания «Малые этажи». У компании 25 типовых проектов домов — одноэтажные, двухэтажные и барнхаусы, со SMART-планировками, где продуман каждый сантиметр. Поэтому здесь находят подходящие решения люди с разным достатком и образом жизни. Молодые семьи и пожилые люди, фермеры и производственники решают жилищный вопрос, переезжая в собственный дом за городом.

Гарантировать качество

Строительство дома многие считают делом таким же рискованным, как лотерея. Такое опасливое отношение появилось не на пустом месте: даже в 2023 рынок загородного строительства все еще толком не отрегулирован, и более 70% индивидуальных домов в России строят «серые бригады». Повезет вам лично с бригадой или нет — ответ на этот вопрос может обойтись слишком дорого. В «Малых этажах» для решения этой проблемы применяют метод тройного контроля.

Все процессы прозрачны. Можно приехать и посмотреть и на строящиеся, и на уже построенные дома, оценить планировки, получить ответы на любые вопросы: о проектах, процессах, материалах, технологии строительства.

Вся работа оцифрована. Каждое решение по проекту зафиксировано. На каждом строительном участке настроено видеонаблюдение, ход работ в прямом эфире контролируют специалисты компании и видит покупатель — человек, для которого строится дом.

Все этапы строительства проходят проверку. Команда специалистов, включая главного инженера проекта и директора по строительству, видеонаблюдением не ограничиваются — лично объезжает все строящиеся объекты для приемки работ на каждом этапе.

Такой контроль позволяет обеспечить высокое качество строительства, сколько бы проектов ни было в работе — а прямо сейчас только в Красноярске их у компании более 60.

Получить ипотеку

Не каждый может позволить себе сразу купить дом, и многие хотели бы взять под строительство ипотеку. Но банки не всегда и не всем идут навстречу. Женщина в декрете, собственник бизнеса, ИП на патенте, человек с низким официальным доходом и тот, кто не трудоустроен официально и не может подтвердить свой доход. Эти и многие другие люди часто не могут получить ипотеку самостоятельно. Для решения таких затруднений в «Малых этажах» есть собственный штат ипотечных брокеров, которые помогают самым разным людям получать ипотеку на выгодных условиях.

Инвестировать средства

Загородный дом — это еще и инвестиция. Люди хотят вкладывать деньги, чтобы обеспечить себе спокойную и комфортную жизнь. Сейчас классические инвестиционные инструменты не работают должным образом: рынки акций, и тем более рынок валют, крайне чувствительны и первыми реагируют на любое изменение ситуации. А вложения в недвижимость наоборот становятся все популярнее благодаря своей надежности: это инвестиция, обеспеченная реальной стоимостью, которая постоянно растет в цене. Так что немалая часть клиентов «Малых этажей» — это люди, которые строят дома под сдачу. Благодаря короткому сроку строительства — 3…6 месяцев — инвестиции в строительство дома позволяют быстро оборачивать деньги и получать высокий доход. Оказывается, строить дом под сдачу выгодно даже в ипотеку.

Кейс

Семейная пара хочет построить дом на собственном участке. Выбрали проект стоимостью 7 млн. Официальная зарплата мужа — 150 тыс. Первоначальный взнос есть в полном объеме, кредитная история отличная. Но при самостоятельном обращении в свой зарплатный банк человек получил отказ в ипотеке. И вот почему:

действующий потребительский кредит с платежом 39 500 рублей;

действующая ипотека с платежом 22 500 рублей;

жена — самозанятая со средним доходом 35 тыс. рублей;

у жены действующие кредитные карты с общим лимитом 145 тыс. и потребительский кредит с платежом 4500 рублей.

Ипотечные брокеры разобрались в ситуации и помогли семье получить ипотеку на строительство 6 млн под ставку 7,7%, причем общая нагрузка снизилась до платежа по новой ипотеке.

Расчет окупаемости от сдачи в аренду дома 60 кв. м 4,4 млн рублей — стоимость строительства

9 тыс. рублей — средняя цена суточной аренды такого дома в Красноярске

135 тыс. рублей — доход от аренды за месяц при загрузке на 50%

1 320 000 рублей — годовой доход от аренды за вычетом эксплуатационных расходов (135 — 25 — это 110 тыс. в месяц)

3 года — окупаемость проекта

1,32 млн — годовой доход с инвестиций Расчет инвестиционной привлекательности при строительстве под сдачу дома 60 кв. м с помощью ипотеки

900 тыс. — собственный взнос по ипотеке, 15% от общей суммы в 4,4 млн

180 тыс. — общая сумма платежей по ипотеке в течение 6 месяцев

80 тыс. — доход от аренды за месяц при загрузке на 50% и средней цене суточной аренды 9 тыс. рублей минус эксплуатационные расходы в 25 и платежа по ипотеке 30 тыс.

960 тыс. — доход с инвестиций

22% — прибыль в годовых

Малые этажи

Федеральная строительная компания

Строительство загородных домов

25 топ-проектов

Собственное

производство

5 лет гарантии

Красноярск

Октябрьская, 8А

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