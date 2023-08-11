Екатерина Поторочина: Как вырастить профессионала?

Нужно поднимать престиж профессии, искать способы мотивации студентов, развивать институт наставничества в проектно-изыскательских организациях.

Екатерина Поторочина

генеральный директор АНО «Центр оценки квалификаций в области строительства в Сибири»:

Строительство — одна из наиболее активно развивающихся сфер в нашем регионе. Но несмотря на темпы и масштабы, существует проблема дефицита квалифицированных кадров. Молодежь не стремится идти в строительную сферу, предпочитая другие профессии. Ситуация такова, что проектные и изыскательские работы по стоимости ниже, чем строительные. Есть недобор на некоторые специальности в области строительства на бюджетные места в вузах.

Считаю, что нужно поднимать престиж профессии, искать способы мотивации студентов, развивать институт наставничества в проектно-изыскательских организациях.

Я сама прошла этот путь, после окончания вуза начинала инженером-проектировщиком. Моя зарплата в АО «Красноярскгражданпроект» тогда была чисто символической, но моей главной целью было получить опыт. В организации с молодежью работало старшее поколение специалистов, которые также когда-то пришли в эту сферу студентами. Они учили, помогали, делились опытом. Наставничество очень важно, но сегодня далеко не все готовы брать на себя такую ответственность. Маленьким компаниям заниматься с практикантами невыгодно, им нужны уже готовые профессионалы. Крупные организации берут выпускников, но этих мест недостаточно, чтобы охватить всех. На сегодняшний день я являюсь действующим наставником для молодых специалистов в федеральной программе «Наставничество». Система наставничества, на мой взгляд, должна поддерживаться государством и активно внедряться на предприятиях.

Прежде чем попасть в «Гражданпроект», я смотрела вакансии разных компаний. Везде практически отказывали из-за отсутствия опыта. Мне повезло пройти хорошую школу в АО «Красноярскгражданпроект» и многому научиться.

Сейчас у меня пять высших образований, но я на этом не останавливаюсь, продолжаю учиться и поддерживаю это стремление в других. Делюсь своими знаниями. В 2020 запустила курс подготовки главных инженеров проекта. В этом году в СФУ запускается магистратура.

Кроме того, с интересом участвую в различных профессиональных конкурсах для управленцев, являюсь финалистом проекта «Лидеры России», «Лидеры строительной отрасли» и т. п.

В прошлом году наш центр оценки квалификации совместно с красноярским строительным техникумом впервые принял участие в пилотном проекте ГИА-НОК. Это государственная итоговая аттестация, совмещенная с независимой оценкой квалификации. По результатам независимой оценки квалификации выпускники подтвердили квалификацию «архитектор» (5-й уровень квалификации) и вместе с дипломами получили свидетельства о квалификации.

В качестве эксперимента мы сделали рассылку работодателям о том, что есть кандидаты. Нескольких выпускников успешно трудоустроили. В этом году вновь от компаний поступил запрос на молодых специалистов.

Независимая оценка квалификации — это проверка и подтверждение знаний, умений и компетенций специалиста экспертами. Вся информация вносится в Федеральный реестр. Для работодателя это гарантия того, что кандидат соответствует профессиональным стандартам. Для специалиста — конкурентное преимущество.

Все наши эксперты (более 40) — опытные практики, которые также прошли аккредитацию в СПК НОПРИЗ. Сам центр оценки квалификации находится в Красноярске, но у нас также есть экзаменационные площадки в других городах: Кемерово, Иркутске, Томске, Кирове.

Сейчас мы находимся в завершающей стадии открытия Экзаменационного центра на базе ЦОК от Bim-Ассоциации в Красноярске.

АНО ЦОК

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+7 (391) 290 1614

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