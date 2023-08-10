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В Красноярске утвержден проект планировки территории Николаевки

В Красноярске утвержден проект планировки территории Николаевки
Иллюстрация: архив ДК

Речь идет об участке в границах улиц Пушкина-Бограда-Карла Либкнехта-Ленина. Общая площадь территории, которая пойдет под застройку, составляет порядка 18 га.

#НОВОСТИ

Здесь планируется построить новое современное жилье для более чем 7 тыс. красноярцев. Реализация проекта будет вестись с использованием механизма комплексного развития территории (КРТ). Это означает, что застройщик будет возводить не только дома, но и объекты социальной инфраструктуры.

В рамках договора КРТ запроектирован детский сад на 300 мест, сквер и другие общественные пространства. Также здесь разместится спортивный комплекс площадью более 3 тыс. кв.м., который будет построен застройщиком за счет собственных средств и передан городу в безвозмездное пользование. А в одном из исторических зданий разместится музей Николаевки, который сейчас создан и работает по индивидуальной инициативе одной из жительниц района.

В Красноярске утвержден проект планировки территории Николаевки 1

Проектируемый жилой комплекс. Источник: пресс-служба ГК «СтройИнновация»

Механизм КРТ позволяет застройщику предложить жильцам выкуп их объектов недвижимости до получения уведомления об изъятии объекта от администрации. Предложения о цене выкупа объектов недвижимости, по словам заместителя директора компании Марины Новичковой, основаны на сегодняшний день на предварительной независимой оценке стоимости жилья, которую проводила специализированная оценочная компания. Жители Николаевки по всем возникающим вопросам могут обратиться в отдел КРТ застройщика на ул. Ленина, 221, оф. 184. Каждый случай в строительной компании будут рассматривать индивидуально.

Также еженедельно по средам в период 15…18 часов в администрации Железнодорожного района будут проходить индивидуальные консультации жителей Николаевки.

Напомним, что Николаевка (ранее Николаевская слобода) начала формироваться в Красноярске в середине XIX века. В основном в ней селились железнодорожные рабочие. До 2012 микрорайон оставался зоной малоэтажной усадебной застройки, но потом его переквалифицировали под многоэтажку. Это было связано с проектом строительства четвертого (Николаевского) моста.

Автор: Петр Савельев
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