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Облачные технологии помогли «Норникелю» значительно ускорить разработку ИТ-решений

Облачные технологии помогли «Норникелю» значительно ускорить разработку ИТ-решений
Иллюстрация: «Норникель»

Компания сообщила о переводе в облако процессов разработки продуктов для горно-геологического моделирования и планирования.

#НОВОСТИ

Ранее ГМК использовала для этих задач собственные серверы, теперь же часть процессов удалось ускорить почти на 18%, в том числе тех, что связанны с созданием технологий машинного обучения. «Норникель» также стал использовать облачные технологии для разработки продуктов для индустриального центра компетенций «Металлургия».

В частности, компания реализует три проекта: «Горно-геологическая информационная система», «АСУ «Горное планирование» и «Диспетчеризация подземных горных работ». Переход на облачные сервисы позволил сократить с десяти до одного дня выделение собственных мощностей и настройку серверов под проект. Кроме того, в два раза сократилось время создания модели машинного обучения, разработки ПО и тестирования в собственной инфраструктуре. Ранее на это могло уходить около месяца, теперь же – в среднем до 15 дней в зависимости от сложности задачи.

Как и другие участники индустрии, мы только начинаем применять облака для отдельных проектов. Это связано с тем, что металлургические предприятия предъявляют высокие требования к информационной безопасности, — комментирует Алексей Манихин, директор по ИТ-стратегии и развитию «Норникеля» . — Мы провели ряд проверок и убедились в надежности, стабильной работе и безопасности сервисов. Сейчас даже на примере небольших проектов мы видим, как ускоряется разработка продуктов. Нашим DevOps-инженерам легко дались переход и управление сервисами в облачной среде. Со многими задачами они справляются самостоятельно, без привлечения провайдера».

Для своих целей промышленный гигант выбрал инфраструктуру и сервисы платформы данных Yandex Cloud. В дальнейшем компания намерена расширять применение облачных технологий в задачах бизнеса. Также «Норникель» изучает возможности использования языковых моделей и глубокого анализа больших данных и планирует внедрить платформу DevSecOps для интеграции тестирования безопасности в разработку программного обеспечения.

Автор: Петр Савельев
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