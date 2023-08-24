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Красноярск креативного человека: рассказываем о проекте комплексной застройки ЭВРЗ

Красноярск креативного человека: рассказываем о проекте комплексной застройки ЭВРЗ
Иллюстрация: А2

Красноярское архитектурное бюро «А2» разработало проект комплексного освоения территории ЭВРЗ. Это инициатива архитекторов. Хочется, чтобы она стала реальностью.

#НОВОСТИ

Цель проекта — привлечь внимание к возможностям, которые есть у прирельсовых территорий. О необходимости комплексной застройки территории ЭВРЗ говорилось уже не раз, в том числе во время обсуждения 400-летнего юбилея Красноярска. Архитектор показали, как это может быть.

Ключевые подходы проекта:

  • Предлагается перенести производственные мощности завода за пределы исторического центра, включив в состав особой экономической зоны «Красноярская технологическая долина». Благодаря этому освобождается участок, площадью 45 га, на котором расположены 11 зданий индустриальной архитектуры конца ХIX века — середины ХХ века, 3 из них со статусом «объект культурного наследия».
  • Снос зданий и строений, не представляющих ценность.
  • Размещение в исторических зданиях социо-культурной инфраструктуры: школы, музеи, завод креативных индустрий итд.
  •  Часть освободившиеся территории отдать под жилую застройку, в основном в формате апартаментов.
  • Над территорией предлагается проложить эстакаду, которая соединит ул. Республики и Новосибирскую. Часть территории хотят отдать под жилую застройку и инфраструктурные объекты: общеобразовательную и музыкальную школы. В районе пересечения с проспектом Свободный планируется бизнес-центр.
  • Территория может стать средоточием музеев. Разработчики предлагают расположить здесь музеи музеи железнодорожной техники, Николаевской слободы и Енисейской губернии. Старую котельную превратить в центр современного искусства.
  • Фишка ЭВРЗ — поезд-трамвай внутри района.

Отметим, по расчетам создателей проекта, жилая емкость обновленного района — 4,7 тыс. человек.

СПРАВКА:

 
ЭВРЗ — старейший красноярский завод, основанный в 1898. Предприятие занимается ремонтом вагонов и подвижного состава. Ранее входило в состав РЖД, но в 2012 было продано на 1,6 млрд компании «Афина Паллада» из Новосибирска.
 

Показываем рендеры:

Красноярск креативного человека: рассказываем о проекте комплексной застройки ЭВРЗ 1

 

Красноярск креативного человека: рассказываем о проекте комплексной застройки ЭВРЗ 2

Красноярск креативного человека: рассказываем о проекте комплексной застройки ЭВРЗ 3

Красноярск креативного человека: рассказываем о проекте комплексной застройки ЭВРЗ 4

Красноярск креативного человека: рассказываем о проекте комплексной застройки ЭВРЗ 5

Красноярск креативного человека: рассказываем о проекте комплексной застройки ЭВРЗ 6

Автор: Петр Савельев
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