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«Будущее “инвестиций в будущее”»: в Красноярске обсудили перспективы частного образования

«Будущее “инвестиций в будущее”»: в Красноярске обсудили перспективы частного образования
Иллюстрация: фотоагентство "Грани"

Инвесторы готовы вкладываться в частное образование, но только на условиях возврата инвестиций.

#БИЗНЕС
В преддверии нового учебного года редакция журнала «Деловой квартал-Красноярск» совместно с деловым закрытым клубом «Миллиард» провела дискуссионный клуб, посвященный частному детскому образованию. 
В этом году традиционная тема получила новое преломление – фокус дискуссии сместился на инвестиционную привлекательность частного образования. 
 
«Будущее “инвестиций в будущее”»: в Красноярске обсудили перспективы частного образования 1
Сегодня в Красноярске работает множество прекрасных проектов в сфере частного детского образования. Большинство из них фокусируется на миссии проекта, что безусловно важно. Но ограничиваться этим было бы ошибкой – одну лишь миссию нельзя «продать» инвестору, а значит, образовательный проект никогда не вырастит во что-то масштабное. Потенциал же у рынка частного детского образования огромный! Именно поэтому впервые в истории дискуссионного клуба «ДК» мы собрали за круглым столом не только лидеров частного образования, но и потенциальных инвесторов», – рассказала Юлия Чанчикова, главный редактор журнала «Деловой квартал» в Красноярске. 
Одно из главных препятствий в развитии частных образовательных проектов – нехватка площадей для запуска детских садов и школ. О том, как решается эта проблема рассказали лидеры рынка частного детского образования. Есть два самых распространенных подхода: первый – строительство помещений под конкретный проект «с нуля».
Второй – тесное сотрудничество с застройщиками, которые закладывают площади под будущие детсады и «развивайки» уже на этапе проектирования ЖК. К слову, присутствовавшие на дискоклубе представители стройкомпаний подтвердили свою заинтересованность в сотрудничестве с частным образованием. Главный аргумент для них – наличие в жилом комплексе образовательного проекта автоматически повышает привлекательность ЖК в глазах покупателей. 
«Будущее “инвестиций в будущее”»: в Красноярске обсудили перспективы частного образования 2
Взгляд потенциальных инвесторов-резидентов клуба «Миллиард» на рынок частного образования оказался максимально прагматичным. Бизнесмены были единогласны: первое, что они оценивают – не миссия образовательного проекта, а объем инвестиций и срок их возврата. 
Развитие частного образования – это вопрос, который полностью лежит в руках самого частного образования – проявляйте инициативу! Никакого развития проекта не будет, если вы не сделаете к этому шаг. Обращайтесь к крупному бизнесу, институтам развития, власти – и работайте по принципу win-win. Главное – найти точки соприкосновения, а для этого нужна проактивность», – резюмировал Андрей Перфилов, учредитель делового закрытого клуба «Миллиард».
«Будущее “инвестиций в будущее”»: в Красноярске обсудили перспективы частного образования 3
По итогам дискуссионного клуба «Деловой квартал» готовит большой материал, который будет опубликован в сентябрьском номере журнала.
 
Фото в материале – фотоагентство «Грани».
Автор: Петр Савельев
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