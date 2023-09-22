Эксперты взяли штурмом премию «Человек года-2023»

Эксперты премии «Человек года-2023» встретились за круглом столом, чтобы поменять критерии оценки номинаций. Рассказываем, как это было.

Запрос на обновление

Современные экономические реалии характеризуются стремительностью изменений. Эффективно развиваться в таких условиях может только тот бизнес, который не просто видит их и учитывает в своей деятельности, а максимально включается в процесс постоянной трансформации. Особенно это касается малых и средних компаний — они как никто другой умеют адаптироваться и меняться.

Изменения как внешних, так и внутренних условий ведения бизнеса и его постоянное движение вперед приводят к тому, что меняется сама деловая среда, а вслед за ней и роль предпринимателей в экономике страны и регионов. И, чтобы максимально адекватно отражать это, должна меняться и система оценки их достижений, — рассуждает Юлия Чанчикова, главный редактор журнала «Деловой квартал» и председатель оргкомитета премии «Человек года» в Красноярске.

В этом году премия будет вручаться уже в 14-й раз. За эти годы, вспоминает Юлия Чанчикова, она вслед за бизнесом претерпела множество изменений. Например, если раньше в номинации «Промышленник года» за первенство боролись лишь крупные корпорации, «головы» которых, как правило, находились в Москве, то теперь фокус сосредоточен на малом и среднем бизнесе с местной пропиской. И этот год не станет исключением, ведь за последнее время экономика страны, а значит, и роль предпринимателей в ней, сильно изменились. Особенно это касается сфер производства и IT, обновлением которых было решено заняться в первую очередь.

Эти отрасли буквально за последние пару лет изменились кардинальным образом. Импортозамещение и цифровизация из удела самых продвинутых стали требованием времени и залогом успеха. Соответственно, должны измениться и критерии оценки эффективности развития компаний из этих секторов, ведь в противном случае они (критерии) не будут отражать реальную картину, а значит, и премия потеряет в ценности, — говорит Юлия Чанчикова.

Взгляд изнутри и снаружи

Стремление оргкомитета «Человека года» к максимальной открытости и понятности процессов выбора победителей обусловило и выбор подхода к поиску новых решений. Для этого организаторы собрали экспертов и лидеров прошлых лет в номинациях «Промышленник года» и «Человек года в IT», чтобы узнать, как они видят сегодняшние реалии своих отраслей.

Работа велась в режиме мозгового штурма, который проводился на площадке давнего партнера премии — индустриального парка «Красный Яр».

С каждым годом «Деловой квартал» проводит премию все масштабнее. Что немаловажно, появляются новые партнеры, звучат новые имена и успешные бизнес-проекты. Это значит, что интерес к «Человеку года» растет. Я благодарен «Деловому кварталу», что для старта премии в этом году выбран наш индустриальный парк, — отмечает Александр Сиваев, генеральный директор «Красного Яра».

Встреча длилась несколько часов. Ее участники бурно обсуждали идеи, как сделать премию еще престижнее и привлекательнее для предпринимателей.

Важно, что эксперты отмечали высокую значимость конкурса для бизнеса. Ведь попадание в шорт-лист премии свидетельствует о личных или корпоративных достижениях руководителей компаний. Это имидж и понимание, что вы движетесь в нужном направлении. Поэтому статуэтка «Человек года» давно стала не просто наградой, а вектором для дальнейших целей и побед, — говорит Александр Сиваев.

Итогом штурма стало более 50 предложений, которые в дальнейшем были распределены по 11 категориям. Часть из них напрямую касалась номинаций и критериев определения победителей, а также самой процедуры. Так, было предложено позволить предпринимателям самостоятельно номинироваться на премию в той или иной номинации (раньше лонг-лист кандидатов формировался только из тех, кого выдвигали эксперты).

От идеи к воплощению

В качестве одного из предложений, которое активно поддержали участники мероприятия, прозвучала идея обязательно ввести в качестве критерия при определении «Промышленника года» в этом году активность компании-претендента в направлении импортозамещения (в плане или повышения локализации выпускаемых продуктов, или продвижения на рынок технологий, заменяющих иностранные), а при определении «Человека года в IT» оценивать не саму компанию (ее оборот и т. п.), а конкретные информационные продукты, выпущенные ею на рынок в отчетном периоде (с сентября 2022 по сентябрь 2023). Обе эти идеи были приняты организаторами прямо во время встречи и уже внедрены в систему оценки.

Были среди предложений и направленные на повышение престижа самой премии и получения больших эффектов от нее.

Цель премии — определение и поощрение деятелей, оказывающих важное влияние на развитие предпринимательства, а получение награды — это не только признание заслуг и достижений самого человека, но и подтверждение их важности и полезности для общества. Нужно поддержать их и предоставить возможность заявить о себе, о своих достижениях, дать новые импульсы для развития деловой среды. Успех предпринимателей — это залог развития региона, — уверен Егор Васильев, председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного собрания Красноярского края, также являющийся постоянным экспертом премии.

Идеи собравшихся на мозговой штурм организаторы обещали учесть и максимально отразить в обновленной премии «Человек года». По словам Юлии Чанчиковой, на сегодня они все обработаны и систематизированы командой оргкомитета, и началась активная работа по их внедрению.

В практике премии было мало случаев повторения. И этот год не станет исключением. Предложения наших партнеров, которые мы получили по итогу этого мероприятия, позволят нам не просто обновить премию «Человек года», но и вывести ее на новый уровень, подняв интерес к ней и ее престижность. А это в конечном итоге поможет в деле пропаганды предпринимательства, что, по сути, является сверхцелью нашей работы, — подчеркивает Юлия Чанчикова.

Работа над премией «Человек года — 2023» сейчас в полном разгаре. Уже сформированы пулы экспертов и идет формирование лонг-листов (самовыдвиженцы — сейчас ваш шанс). Примерно к середине октября они будут сведены до шорт-листов, и начнется финальный этап определения лучших. Сама же церемония традиционно пройдет 7 декабря.

Евгений Волошинский