Амбассадоры чайнакаров: китайский конь борозды не испортит?

Красноярские бизнесмены рассказали «ДК» об опыте вождения топовых чайнакаров — об их плюсах, минусах и уникальных для рынка характеристиках.

Евгений Гранкин,

предприниматель:

— По соотношению цены и качества это, наверное, самая выгодная моя покупка. Я пересел на ZEEKR с новой BMW X6 M, когда началась чехарда с «европейцами» в 2022, и тренд стал понятен: идем на Восток. Сейчас Китай стал одновременно инновационным хабом и всемирной фабрикой. Их ZEEKR — волк в овечьей шкуре: спортивный автомобиль, который может быть кроссовером, BMW же располагала к более вальяжной езде. Так как ZEEKR — электрокар, в нем можно регулировать каждый наносантиметр ускорения: нажимаешь на педаль и получаешь мгновенный отклик. Топливный кризис на такие автомобили не распространяется: батарею я заряжаю раз в неделю прямо дома, и 600 км пути обходятся мне в 300 рублей. Машина большая — почти пять метров с двумя багажниками, и при этом очень безопасная: автомобиль видит дорогу, все сканирует и предупреждает об опасности или потенциальном столкновении, может затормозить автоматически. Много дополнительных фишек: управление всеми функциями с экрана, бардачок можно сделать на пин-коде как сейф, панорамный люк сверху затемняется, десять режимов освещения в салоне, даже возможность зарядить другого от своей батареи. С 10 см автомобиль может при необходимости подниматься до 20 см, то есть можно спокойно ехать по грязи. Если о минусах: спонтанно доехать на «электричке» до, например, Новосибирска не хватит единовременного заряда. Штатная музыка неплоха, но хуже премиальных моделей «европейцев». Нет готового решения по обслуживанию из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, но непосредственно в обслуживании дешевле. Скорее всего, зимой уменьшится возможный пробег автомобиля на одном заряде. Стоит в целом недорого: 8 млн за такой автомобиль — это адекватно. Аналогичные конкуренты на ДВС стоят в два раза больше. Сейчас компания GEELY, которой принадлежит ZEEKR, выходит с ним в Европу, а этот рынок — самый сложный для автопроизводителя. Произвести впечатление можно только один раз, значит, они в себе уверены. Я решил, что разделю их уверенность и куплю у них автомобиль.

Михаил Афоничев,

генеральный директор «ТД Енисейпром», резидент клуба «Миллиард»:

— Я уже 15 лет езжу на BMW X5 — сами машины обновляю, но держусь одной модели все время, привык к классике. С автопромом Китая познакомился в двухнедельной командировке: был пассажиром и электрокаров, и дизельных машин. «Электричек» там уже довольно много: на севере страны 10…15%, на юге еще больше. Я передвигался на автомобилях WEY и LI — внутри комфортные, хорошо разгоняются, экономичны в использовании, дизайн нарядный. Внутренняя отделка тоже максимально современная: качественная, яркая, панель управления чуть ли не во все стекло, дает возможность управления голосом. В любом случае, электрические автомобили — это мировое будущее, и когда у нас появится больше инфраструктуры для них: заправок и сервиса, — я их протестирую и как водитель. Плюс пока не стабилизировалась их стоимость: если в Китае электрокар сейчас стоит около 4…5 млн рублей, то у нас пока больше 10 млн. Другое дело, что в случае с Сибирью надо потестить, насколько эффективны электрические машины здесь зимой.

Думаю, со временем мы все будем пересаживаться в большей степени на китайский автопром, это наша реальность. Из Европы машины можно ввезти сейчас только по параллельному импорту. Это дорого плюс проблемы с обслуживанием. Так что в обозримом будущем на дорогах Сибири порядка 70…80% уже будут «китайцы», и оставшиеся 20…30% — могикане-«европейцы». Хотя мне кажется, многие хотели бы иметь и европейскую, и китайскую машину, я в том числе.

Евгений Исаченков,

генеральный директор «Идея Плюс», резидент клуба «Миллиард»:

— Я пересел с Land Rover на HAVAL F7 — нормальную рабочую лошадку: лаконичный вариант без излишеств, но с самым необходимым. Достаточно комфортная машина для дальних поездок с сильной подвеской, которая прощает неровности трассы. Дорогу держит хорошо и сама ее контролирует: даже если ехать быстрее 140 км, машина спокойно увидит нужную полосу и сама «подрулит» к ней. Система экстренного торможения тоже работает отлично, уже спасала меня от ДТП пару раз. Скорость набирает мгновенно, в этом никаких нареканий.

Но слабоватая шумоизоляция, и омывательный бачок все-таки маловат для нас. Музыку хотелось бы получше, конечно. Плюс слабый сервис с точки зрения технического обслуживания: если понадобится ремонт, запчасти придется ждать месяц, потому что они идут прямиком из Китая, а в наличии ничего нет. Значит, если что-то сломалось, минимум на месяц автомобиль уходит в «лежку». Еще заметил недочет в системе управления климатом: сначала нажимаешь кнопку и потом на панели еще настраиваешь дополнительно, на ходу эти лишние движения могут мешать.

В остальном пока за полтора года никаких вопросов нет — это мой первый китайский автомобиль, и сейчас я уже заказал себе новую модель, чтобы попробовать улучшенный вариант.

Владислав Володин,

генеральный директор компании «Много Мяса», резидент клуба «Миллиард»

— Электромобиль — совершенно что-то новое, и соотношение цены-качества гораздо интереснее, чем у известных нам Mercedes и BMW. По внутренней отделке, внешнему виду и оснащению автомобиль абсолютно актуален времени. 500 л. с., 4WD — что еще нужно для седана! До BYD HAN у меня был RANGE ROVER VOGUE: взял прямо из салона, отъездил полтора года и пересел на HAN. Странно ездить на машине за 10 млн и бояться, что что-то случится с двигателем, придется где-то его искать. Сейчас с ремонтом таких автомобилей сложно. С китайцами же я работаю очень давно. На любой их автомобиль могу привезти запчасть максимум за полтора месяца. К бензиновым автомобилям из Китая действительно до сих пор большие вопросы, а вот в электрокарах китайцы первопроходцы. Они первые начали разрабатывать электродвигатели, даже в Tesla изначально стояла батарея от BYD. Поэтому я считаю, что в случае с электромобилями надо выбирать не старый именитый бренд, который тоже выпустил «электричку», а именно «китайцев», которые это разработали. Они выпускают качественно и на большинство автомобилей дают пожизненную гарантию.

Над проектом работала Ирина Апуник