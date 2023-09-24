Новые границы зарубежного образования

Образование за границей выбирают те, кому важны масштабные возможности и высокие цели. Но способно ли оно держать планку и открывать новые двери в изменившейся реальности?

Наш эксперт — Екатерина Ткаченко, директор ITEC — Красноярск, компании, которая 26 лет помогает студентам из России пересечь границу обучения в отечественных вузах.

Сейчас мы много работаем с мифами, которые сгустились вокруг зарубежного образования в последние два года: «Обучение за границей теперь невозможно», «Нас никуда не пускают», «Российским студентам не дают визы». Мы работаем с 30 странами, и сейчас наших учеников не принимают только Чехия, Польша и Норвегия. С остальными странами все по-прежнему, так что можно не бояться. Единственная сложность, которую мы отметили, — сейчас визы действительно рассматривают чуть дольше, но других узких мест не появилось.

Москва стала буквально потоками посылать ребят получать образование за рубежом. А вот наши красноярские клиенты пока затаились, хотя всегда активно направляли учеников и студентов в Канаду, США, Великобританию — самые востребованные городом направления. Сейчас ориентируемся в том числе и на Азию: заключаем договоры с Южной Кореей, Китаем, Малайзией, Сингапуром. Некоторые стали выбирать Австралию и Новую Зеландию.

При этом наш клиент довольно серьезно изменился: сейчас это осознанные родители, которые понимают, что зарубежное образование не работает по принципу «решили и поехали». Несмотря на объем финансов в распоряжении, поступить в топ-100 вузов мира невозможно без образовательного маршрута подготовки в четыре…пять лет. Чтобы сделать его максимально эффективным, мы помогаем не только консультациями, кураторством и комплексной подготовкой, но и событиями. Например, проводим выставку «Образование за рубежом», куда приезжают наши партнеры из учебных заведений, а мы выступаем в роли экспертов. Конечно, собрать представителей из всех университетов и школ, с которыми мы работаем, невозможно, но с теми, кто приезжает, родители могут коммуницировать напрямую. Многие из партнеров работают непосредственно в приемных комиссиях учебных заведений, и можно выяснить точечные вопросы.

Как правило, 95% ребят, с которыми мы работаем, по-настоящему нацелены на получение качественного высшего образования за рубежом. Они изначально понимают, к чему идут, и поступают в авторитетные образовательные учреждения. Например, наши студенты из Красноярского края сейчас учатся в вузах Великобритании, которые входят в 20 топовых учебных заведений страны. В США, где четыре тысячи вузов, наших ребят можно найти как в университетах из топ-500, так и топ-200.

По стоимости образования некоторые страны остаются сравнимы с Россией, а в каких-то обучение будет даже бюджетнее, чем у нас. Поэтому опасаться заоблачных расценок тоже не стоит. Минимальная стоимость образования на английском языке сейчас от $6 тыс.

А если мы учимся, например, во Франции, Испании, Италии на национальном языке или в Австрии на английском, то это обучение условно бесплатное — 600…700 евро в семестр. Его выбирают не так много красноярских ребят, потому что у нас в основном учат английский.

Но главное преимущество образования за рубежом — нетворкинг. Именно из-за него ребята стараются попасть в рейтинговые вузы за границей: чтобы выстроить связи. Так называемое «университетское братство» действительно работает и всегда очень помогает, когда выпускники завершают обучение и переходят на новый уровень — развитие собственной карьеры.

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