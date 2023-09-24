«Орел и Ворон»: рок-опера, заставляющая думать

Красноярский музыкальный театр скоро откроет юбилейный, 65-й творческий сезон. Впереди праздничные мероприятия и большие планы: премьеры, концерты, экспериментальные форматы и подарки для зрителей.

Начало сезона будет поистине знаменательным: это премьера рок-оперы «Орел и Ворон», несколько показов которой состоялось в июне, и все при полных залах.

Рок-опера с возбуждающим любопытство названием на самом деле создана по мотивам повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Режиссер-постановщик и соавтор либретто Дмитрий Белов выносит в название притчу, которую Пугачев рассказывает Гриневу и которая сводится к философскому вопросу: какую жизнь ты хотел бы прожить? Жизнь воспарившего над мирской суетой орла или жизнь ворона, питающегося падалью? Дмитрий Белов считает, что «Капитанская дочка» — это работа со сложным текстом, который зазвучит по-новому.

От нас требуется воля, чтобы услышать и по-новому попытаться интерпретировать, проверить произведение. Мы должны убедительно показать, что Пушкин победил не только пространство, но и время. Не будем давать универсальных ответов и утверждать, что плохо, а что хорошо. Наша задача — заставить зрителя думать и показать сложность и неуловимость героев.

Музыку для спектакля, соединившую в себе направления арт-рока и фолка, написал Артур Байдо. По его словам, «внутренняя наполненность и мощь, которая есть в роке, позволяет приблизиться к сегодняшнему дню». Автором либретто стал Алексей Иващенко.

Отдельного слова заслуживает сценографическое решение, оно удивительно сложное. Художник-постановщик Алексей Кондратьев выстроил пространство сцены с помощью подвесной декорации и фурок-домиков. Те, кто видел это в действии, поймут всю многосложность работы. Ведь движение «подвесов» отлажено до секунд, их перемещение и вращение задает необыкновенно сложную динамику, а в это время между ними должны лавировать и артисты, и монтажеры сцены.

Декорационное оформление обогащается сценическим светом: это задумка художника по свету Евгения Виноградова, который дает дополнительные смыслы и раскрывает сдержанное по цвету художественное решение. По решению художника по костюмам Ирэны Белоусовой в одежде героев компонуются точно подобранные исторические детали и современные элементы.

Хореограф спектакля Наталья Терехова следует за режиссерской мыслью: ее пластика очень музыкальна и современна, включает элементы фолк-танца. Также в спектакль включили импровизационные фрагменты, которые со временем артисты могут менять.

Соединение всех компонентов в целое: и музыкальное решение, и глубина осмысления ролей, и визуальное воплощение — рождает ощущение принципиально иного спектакля, говорящего с современным зрителем на актуальном языке, готовым искать смыслы, открывать все новые и новые слои, заложенные создателями спектакля и гением А. С. Пушкина.

Отзывы зрителей, побывавших на первых показах, подтверждают все сказанное.

Татьяна Степанова: «Первое знакомство с этой потрясающей рок-оперой состоялось на Театральной ночи, с нетерпением ждала премьеру, смотрела спектакль в первый день и с первых минут знала, что он станет любимым!»

Алена Карнаухова: «Это, несомненно, шикарный спектакль! Что-то очень новое и непривычное. Очень сложное для постановки произведение, но удачно выбран жанр спектакля. Браво создателям. Это важно, когда за такое зрелище берется команда профессионалов».

Ксения Петеримова: «Была на премьере, потрясающая рок-опера, осталась в полном восторге, обязательно схожу еще в новом сезоне».

Элина Долидович: «У меня слов не хватает, чтобы описать весь восторг! Режиссерская работа колоссальная! Костюмы шикарные! Все очень стильно, динамично, интересно! Меня на протяжении всего спектакля захлестывали эмоции. Я даже не могу кого-то особенно выделить, так как придется называть каждого. Очень масштабный и серьезный спектакль, но в то же время безумно интересный и очень красивый!»

Прикоснуться к феномену «Орла и Ворона» зрители могут

27 и 28 сентября, а также

19, 20 и 21 октября.

Фото: Дануте Шурпатова, Анна Оржеховская