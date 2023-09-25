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Сентябрьский номер «Делового квартала» в Красноярске вышел из печати

Сентябрьский номер «Делового квартала» в Красноярске вышел из печати
Иллюстрация: Коллаж ДК

На старте делового сезона редакция выпустила один из самых больших номеров за всю историю работы в городе.

#НОВОСТИ

Красноярская редакция журнала «Деловой квартал» выпустила номер, приуроченный к началу делового сезона. Его объем составляет более 100 страниц, что превосходит все, что когда-либо выпускалось в городе под маркой ДК.

Открывается номер рассказом о новом лофт-районе Красноярска, который компания «Арбан» строить на месте городской судоверфи, а также материалом о международном бизнес-форуме «Код лидера», запланированном на октябрь.

Большое внимание редакция уделила автомобильной теме. Журналисты подготовили большой обзор, показывающий, как изменился авторынок края, в какую сторону он движется и какие в этом движении есть нюансы.

Центральным материалом номера стал эксклюзивный проект ДК — рейтинг крупнейших компаний Красноярского края. Лидер не удивил. А вот все, что ниже — довольно любопытно.

Еще один большой материал номера посвящен частному детскому образованию, но не в ключе подходов к обучению, методологии и прочего подобного, а как привлечь в этот сегмент инвестиции. Именно об этом говорили эксперты дискуссионного клуба, посвященного этой теме, который проводила редакция.

Не обошли в ДК вниманием и премию «Человек года», подготовка которой сейчас вошла в активную фазу. Редакция, которая является бессменным организатором и идеологом этой премии в Красноярске, раскрыла некоторые детали нового подхода к ее проведению.

Также из номера можно узнать о том, что происходит на отельном рынке Красноярска, об особенностях местного аутстаффинга и многое другое.

Сентябрьский номер «Делового квартала» традиционно будет распространяться по адресной подписке и заведениям Красноярска. Полистать же pdf-версию можно здесь.

 

Автор: Петр Савельев
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