«Восточный экспресс» заехал на авторынок Сибири

«Восточный экспресс» набрал ошеломительную скорость на авторынке России. Что происходит? Разбираемся вместе с экспертами — лидерами автопродаж Красноярска.

Объемы продаж китайских авто разгоняют не только объективные причины — уход зарубежных брендов, отсутствие гарантий на ввезенные по параллельному импорту машины и отложенный спрос. Чайнакары преодолели недоверие покупателей, которые долго видели в них «ведро с болтами».

В историю российского автобизнеса 2023 обещает войти как год экспансии китайского автопрома. Рост объе­ма продаж чайнакаров обгоняет самые оптимистичные прогнозы. Ожидается, что по итогам года в России будет реализовано до полумиллиона новых легковых автомобилей made in China. В направлении китайской автомонополии активно движется и авторынок Красноярского края.

— После начала СВО практически все работавшие в России автопроизводители ушли из страны, оставив у разбитого корыта дилеров, а главное — клиентов. Вопрос стоял ребром: хочешь остаться в дилерском бизнесе — нужны новые франшизы. Почему именно китайские авто? Во-первых, Поднебесная — один из мировых лидеров автобизнеса. Второе — это страна, которая не присоединилась к санкциям и готова работать с Россией. Поэтому метаний между Китаем и «не Китаем» не было. Монополия китайских авто на авторынке России сегодня уже не угроза, а факт. Китайские бренды занимают больше 50% рынка — и это без учета локальных, но тоже китайских отверточных производств. Я бы не оценивал этот факт через призму «хорошо/плохо». Важны не страна производства автомобилей и ее доля, а то, насколько конечный клиент удовлетворен продуктом, — говорит СЕРГЕЙ НОЩИК, генеральный директор ГК «СИАЛАВТО».

Битва за клиента

Дилерство китайских автомобилей для авторынка Красноярского края далеко не terra incognita. Так, в 2019 ГК «Арсенал» начала представлять в Красноярске бренд HAVAL, в 2020 первый «китаец» — марка GEELY — появился в портфеле ГК «Медведь Холдинг». За 2022…2023 по китайскому маршруту «поехало» большинство автодилеров — как крупных холдингов, так и новичков. Сегодня в регионе представлены все самые продаваемые в России марки чайнакаров. Некоторые, как бренд FAW, — сразу тремя дилерами.

— Конкуренция в сегменте продаж китайских автомобилей в Красноярске достаточно высока. Количество автосалонов и официальных дилеров китайских марок увеличивается вслед за растущей популярностью китайских авто среди покупателей. В свою очередь китайские автопроизводители активно расширяют деятельность на территории России, открывая новые заводы и производственные площадки. Это способствует усилению конкуренции и борьбе за потребителя, — говорит МАКСИМ АЛЕХИН, руководитель отдела продаж ГК «Медведь Холдинг».

ЕЛЕНА ПОЛЕЖАЕВА, генеральный директор ГК «Арсенал», уточняет: китайские авто — лидеры гонки за внимание и кошелек покупателей. Однако в этом соревновании участвуют и другие претенденты.

— Конкуренция в автобизнесе сегодня достаточно жесткая. Особенно если принять во внимание то, что рынок расширился присутствием не только официальных дилеров, но и компаний, занимающихся параллельным импортом, а также игроками, которые перепродают авто. Учитывая еще и тот факт, что платежеспособность населения снизилась, битва за клиента набирает обороты.

Эксперты отмечают: по итогам трех кварталов 2023 совокупный объем продаж новых автомобилей всех марок, включая те, которые завезены в Россию по параллельному импорту, превысит 700 тыс. штук. Это количество уже больше того, что было реализовано в стране за весь прошлый год.

На подготовленной почве

Феномен «восточного экспресса», когда автопром одной страны всего за год занял до половины авторынка, случился благодаря совокупности разных факторов. Ключевой из них — уход из России европейских, японских и американских автобрендов. Однако не последнюю роль в стремительной экспансии «китайцев» сыграл и отложенный спрос.

— Самый острый период на авторынке — середина прошлого года, когда было объявлено об уходе с рынка некоторых брендов, а все запасы на складах импортеров и дилеров были распроданы. Все это происходило на фоне отложенного спроса, который начал формироваться еще с пандемии. Далее свою роль сыграло поднятие цен, вызванное ростом курса валют. В целом сейчас срок владения автомобилем из-за ряда причин увеличился, — говорит Елена Полежаева.

ДЕНИС ОВДИЙЧУК, региональный директор ГК «Агат» в Красноярском крае, отмечает: авторынок до сих пор остается рынком продавца.

— Насыщение рынка еще не произошло — спрос остается достаточно высоким. Сохраняется дефицит по некоторым востребованным моделям, срок ожидания может доходить до двух месяцев. Доступность автомобилей ограничена в том числе из-за нехватки логистических мощностей на рынке в целом. ГК «Агат» данное ограничение коснулось не в полной мере в связи с наличием собственного парка автовозов.

Другая весомая причина бурного роста продаж чайнакаров в России — подготовленная почва. Дилеры охотно наполнили авто made in China пустующие дилерские центры, а настраивать работу «китайцев» в стране взялись те, кто годами развивал в России ушедшие марки.

— Сейчас идет построение как дилерской сети китайских автобрендов, так и сети дистрибьюторов, куда перешло огромное количество квалифицированных кадров из ушедших автоконцернов — от руководящего состава и руководителей направлений до логистов, «запчастистов», продавцов. В начале сбои в работе, конечно, случались: к такому росту объе­мов реализации бренды не были готовы ни по бизнес-процессам, ни по штатной численности. Но количество нюансов уменьшается на глазах — идет большая и быстрая работа в этом направлении, — говорит Сергей Нощик.

Покупатель в плюсе

Несмотря на череду ухабов, автомобильный рынок России, как и ранее, работает по принципу «пусть цветет сто цветов». К покупке сегодня доступны в том числе и ушедшие бренды, ввезенные в страну по каналам параллельного импорта. За первые семь месяцев 2023 лидерами в этом сегменте стали Hyundai — 12,3 тыс., Toyota — 12,2 тыс., Kia — 11,3 тыс. (данные «Открытие Авто»). В течение года доля «серых» авто от месяца к месяцу колеб­лется в пределах 13…15%. Эксперты говорят: стабильность доли даже на растущем рынке свидетельствует о том, что потенциал спроса в этом сегменте близок к насыщению.

Очевидный тренд наметился и в сегменте китайских авто — их доля и объемы продаж стабильно растут. В августе количество чайнакаров, включая те, что продаются по каналам параллельного импорта, превысило 59 тыс. машин — это 53% рынка (данные «Открытие Авто»). 80% продаж пришлось на пять брендов из Поднебесной (Changan, Chery, Geely, Haval и Omoda).

— Почему покупатели выбирают китайские авто? Назову несколько причин. Главная — гарантийная политика производителей, а значит, ремонт автомобиля даже в случае незначительной поломки не потребует затрат со стороны клиента. Важна доступность запасных частей — в этом аспекте китайские автомобили дают фору ушедшим из России брендам. Есть и эмоцио­нальные причины: обычный интерес к новому, тем более что китайские автомобили как по дизайну, так и по технической части показывают высокий уровень. Это касается всех без исключения моделей — от бюджетных седанов до премиальных внедорожников, — говорит Денис Овдийчук.

Елена Полежаева уверена: ключевая причина успеха «китайцев» — умение быстро меняться под запросы рынка и покупателя.

— Современный китайский автомобиль далеко ушел от первых неуклюжих машин, приехавших в Россию. Сейчас автомобили из Китая очень технологичны и выглядят современно. Дизайнеры и конструкторы мигрируют из одного автомобильного концерна в другой. Одни — туда, где больше платят, другие — туда, где больше свободы для творчества и самовыражения. Поэтому современные автомобили в большинстве своем становятся интернациональными, а китайскими остаются лишь по месту расположения головного офиса производителя. Покупательский интерес к автомобилям китайских марок растет и будет расти. Ключевой драйвер интенсивного роста — китайцы постоянно улучшают машины, устраняя замечания пользователей буквально на ходу.

Максим Алехин добавляет: китайские автомобили «проехали» этап недоверия со стороны автомобилистов.

— Ранее многие клиенты осторожно и недоверчиво относились к китайским брендам. Сейчас ситуация изменилась: китайские автомобили доказали потребителю, что не уступают в надежности автомобилям других стран-производителей. Часто их качество превосходит ожидания покупателя. Поэтому, по нашим прогнозам, доля китайских автомобилей в ближайшие год…два будет расти.

Сергей Нощик считает, что рост объе­мов продаж и доли рынка чайнакаров будет происходить и за счет конкуренции между автобрендами с китайской «пропиской», а выиграет от этого покупатель.

— Два года назад на рынке России было представлено порядка пяти китайских автобрендов, сейчас их уже 20+, и это количество постоянно увеличивается. Для понимания: в Китае работают больше 100 автомобильных брендов, то есть в Россию зашла пока только малая часть. Поэтому конкуренция между производителями и дилерами будет усиливаться, а значит, появятся дополнительные выгоды для покупателя в виде скидок и акций, а рынок начнет переходить в рынок клиента, а не продавца. Так или иначе, в плюсе от экспансии «китайцев» останется конечный клиент.

Наталья Повольнова