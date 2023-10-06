Как упаковать сообщество

В начале 2023 «ПакеМаркет» запустил новый проект. Лидер красноярской упаковки организовал постоянное партнерское событие под брендом ПакетМаркетDay.

Итак, все началось в феврале. В торговом пространстве компании cash and carry собрались клиенты и партнеры компании, чтобы пообщаться, узнать об упаковке, нарисовать на бумажных тарелках свою творческую идею и поиграть в тематический квиз. Что-то вроде Дня открытых дверей, но только гораздо более интересно, интерактивно, душевно... Гостям с первого раза зашел новый комьюнити-проект, и «ПакетМаркет» вновь превратил торговую площадку в креативное пространство в марте и апреле. О ПакетМаркетDay заговорили как об уникальном инструменте формирования клиентского сообщества. Основатель компании Ольга Свежинская даже поделилась опытом на бизнес-толке «Идеальный шторм» во время летнего бизнес-пикника, организованного «Деловым кварталом». Казалось бы, можно и остановиться, но «ПакетМаркет» вновь готовит серию партнерских событий уже на пике высокого делового сезона — октябрь, ноябрь, декабрь.

Универсальный партнер

Зачем «ПакетМаркет» устраивает практически фестивальный формат вместо обычных партнерских встреч?

По словам Ольги Свежинской, одна из наиболее актуальных стратегий продвижения компании на рынке — формирование сообщества, близкого по интересам и ценностям.

— Уверена, что сегодня стратегия в виде скидок, спецпредложений уже не так эффективна и точно не формирует лояльность к компании. На смену усредненной клиентоориентированности приходят дружба, искреннее желание поделиться полезными знаниями и навыками, найти эффективное решение для чужого вроде бы бизнеса. Тем более что для нас, упаковочников, чужого бизнеса не бывает. Мы — тот самый универсальный партнер, без которого никогда не обойтись. Значит, мы напрямую заинтересованы в развитии и процветании каждого, кто к нам обратился: от стартапера, продающего первую партию товара на маркетплейсе, до крупной сети, заказывающей большие тиражи. Упаковка сохраняет и объединяет, а наша компания объединяет и продвигает разные бизнесы и отрасли, — говорит Ольга Свежинская.

По оригинальному сценарию

Три первые встречи в рамках комьюнити-проекта были отраслевыми. На первый ПакетМаркетDay пришли представители красноярской HoReCa — собственники и руководители кафе, ресторанов, баров. На второй — кондитеры и организаторы событий. Ни один юбилей, ни один день рождения — человека или компании, не обходится без роскошного торта и сладких угощений. «ПакетМаркет» решил познакомить две сферы, которые часто пересекаются. Третья встреча в стиле лофт объединила представителей красноярского стритфуда.

— Каждый ПакетМаркетDay проходил по оригинальному сценарию. Мы не повторялись. Играли в специально созданный квиз, посвященный удивительным фактам «из жизни упаковки». Проводили брейнсторм, на котором кондитеры и ивенторы придумывали, как интегрировать сладкую продукцию в креативные события. Устраивали паблик-толк и дегустационный фуршет. Помимо игровых форматов у нас выступали полезные для гостей спикеры. И каждый раз я делилась «новостями» упаковки, открывая нашим партнерам новые возможности по продвижению их товаров и услуг с помощью упаковочного маркетинга, — рассказывает Ольга Свежинская.

Замиксовать бренды

Октябрьский ПакетМаркетDay планируется более масштабным — как по содержанию, так и по количеству участников. «ПакетМаркет» зовет партнеров из самых разных отраслей и сфер. Готовится настоящее шоу, где будут арт-активности, игровые форматы, экспертные сторителлинги, вкусный фуршет.

— На прошедших ПакетМаркетDay мы создали настоящую арт-галерею — наши гости рисовали на бумажных тарелках, и в итоге получилась целая выставка. В октябре будем творчески переосмысливать простой бумажный пакет. В готовые арт-пакеты упакуем презенты и рандомно раздадим гостям — так что каждый создаст свой маленький творческий сюрприз для кого-то в подарок, — делится подробностями Ольга Свежинская.

Основатель компании подчеркивает, что осознанно решила «замиксовать» на площадке ПакетМаркетDay компании из разных сфер, большие и маленькие, раскрученные бренды и только начинающие.

— Нам дорог каждый партнер. Причем знакомство и общение больших и маленьких бизнесов полезно и тем и другим. Начинающего предпринимателя вдохновит уже успешный бизнесмен, возможно, он сумеет рассказать о себе и получит заказ. Большая торговая сеть или известный ресторан могут найти совершенно эксклюзивный товар на рынке, узнают, что поставщик находится совсем рядом, — объясняет Ольга Свежинская.

Сила миссии

В планах компании провести в Красноярске большой упаковочный фестиваль. По словам Ольги Свежинской, ей хотелось бы, чтобы Красноярск стал первым в России городом, где широко проводится фестиваль, посвященный упаковке, с акцентом на разумное, правильное ее потребление и утилизацию.

— Все, что мы делаем, всегда имеет цель. У компаний, ставших легендами, это цели далеко не про суперприбыль. Большие бренды идут вперед, заряженные идеями о том, что они отдадут в мир, а не заберут. У «ПакетМаркета» тоже есть миссия. Это помощь местным производителям в развитии через упаковочный маркетинг. Многие ошибочно считают, что эффектная, продающая упаковка доступна только большим производителям или премиальному сегменту. Причем заказывать ее надо в Москве, закупать огромными тиражами... Это не так. Мы готовы производить небольшие объемы, быстро перестраиваться под текущие запросы клиента, чутко реагировать на упаковочные тренды. В итоге у нас может достойно упаковать свой продукт и небольшая сыроварня, и прославленная ресторанная сеть. Когда я вижу, как мы помогаем в прямом смысле преобразить продукт местного производителя, я понимаю, что наша компания движется в правильном направлении. ПакетМаркетDay — это формат, позволяющий рассказать нашим партнерам об их же возможностях, вдохновиться и уйти от нас с идеями по развитию своего дела, — резюмирует Ольга Свежинская.