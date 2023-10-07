«Юдинская долина» — жемчужина «зеленого пояса»

В Красноярске официально открыто гольф-поле экопарка «Юдинская долина». Старт масштабному проекту дали международные студенческие соревнования по гольфу.

Пространство поразило как экспертов, так и горожан, успевших познакомиться с новой точкой притяжения на карте красноярского «зеленого пояса».

В первую очередь гольф-поле международного уровня восхищает идеальным газоном. Новая территория задала высокие стандарты озеленению Красноярска. Проект не только стал частью «зеленого пояса» города получила статус «Лаборатории сибирского газона». Уникальные разработки и опыт специалистов «Юдинской долины» будут применяться при благоустройстве общественных пространств и улиц краевого центра.

Создать мегапарк

По словам архитектора Антона Шаталова, «Юдинская долина» позволяет говорить о создании непрерывного мегапарка, связывающего части «зеленого пояса» Красноярска.

— Я считаю, что абсолютно все природные территории в городских границах должны быть благоустроены. Но это не значит, что их следует закатать в асфальт. Нужно понимать роль каждого пространства, оценивать текущую антропогенную нагрузку и особенно аккуратно работать в лесах и лесопарках, — говорит эксперт.

Сейчас в «зеленый пояс» входят остров Татышев, экопарк «Гремячая грива», Торгашинский хребет, «Серебряный лог», Столбы. «Юдинская долина» продолжает природный мегапарк на северо-западе от Красноярска. Как и в других объектах «зеленого пояса», здесь применен сформированный в Красноярске подход к благоустройству на природе: минимальное вмешательство, экологичные материалы.

Планы развития

Экопарк находится в границах города, до него легко добраться, а значит, он станет доступным красноярцам и гостям города. Экопроект мирового уровня расположен на территории бывшей «Опытной станции плодоводства» — некогда крупнейшей за Уралом, которая закрылась в 2010. Этот проект наряду с гольф-полем предполагает воссоздание питомника плодовых деревьев (плодово-ягодной станции), развитие зон для лесных прогулок, строительство загородного отеля и конно-спортивного клуба для иппотерапии.

Три кластера

Территория «Юдинской долины» разделена на три секции: парк для отдыха, научный кластер и 18-луночное гольф-поле мирового уровня.

В парке для отдыха будут экотропы, детские локации, площади для пикников, а также сады с сезонными полевыми цветами и ягодами.

Научный кластер представляет собой зону около 10 гектаров, где в память о трудах селекционеров «Плодово-ягодной станции» воссоздадут некоторые плодовые культуры: на территории будут выращивать саженцы жимоло-сти, яблони, груши, смородины, сливы и многих других культур. Помимо этого здесь будет создан питомник «Яблоневый сад». Проект озеленения предполагает большое количество и разнообразие цветов, растений, кустарников и деревьев. Здесь будут выращивать лилейник душистый, лабазник красный, спирею березолистную, папоротник, розу, иргу, клен татарский, гортензии и многое другое. Главное преимущество культур в том, что они эффектно выглядят в каждое время года.

Гольф-поле позволит не только заниматься новым видом спорта, приобретающим все большую популярность у детей и молодежи, но и содействовать внедрению эффективных методов работы по улучшению состояния экологии.

Газон — легкие города

По мнению ученых, роль газона — не только радовать глаз ровной зеленой травой, но и производить кислород, защищать почву от эрозии и пыления, а также подавлять развитие патогенных микроорганизмов. Гектар травы про-изводит столько же кислорода и фитонцидов, сколько и гектар леса.

В Красноярске сейчас много экспериментируют с луговыми травами, разнотравьем, много-летниками и огородными культурами. А теперь смогут воспользоваться мировым опытом создания газонного покрытия. При создании гольф-поля в Великобритании проводились серьезные лабораторные исследования образцов почвы и песка из Красноярска. В European Turfgrass Laboratories Ltd составляли рекомендации по особенностям покрытия. Команда «Юдинской долины» будет делиться опытом со специалистами городских служб.

Мультипликативный эффект

Создание экопарка будет способствовать и развитию гольфа (как составляющей части «Юдинской долины»), и территории в целом. Исходя из опыта мировой практики, синхронное развитие спортивного и развлекательного, промышленного и культурного сектора дает мощный импульс развитию экономики и туризма в территории, что позволит улучшить качество жизни местного населения за счет создания рабочих мест, благоустройства ландшафта, создания нового высококлассного места для отдыха и спорта.