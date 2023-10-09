Спутниковая связь выходит из тени

Бодрые рапорты операторов о сотовой связи в деревнях стали привычными. Но мало кто знает: за этими успехами, как правило, стоит одна компания, без которой базовые станции в глубинке — бессмысленны.

Спутниковая связь для Красноярска не новость. Еще в 1990‑е именно таким образом в город «доставлялось» телевидение. Отвечали за это антенны на берегу Енисея в Студгородке. Назывался этот комплекс «Орбита». Сейчас он практически не используется (телевидение давно ушло в кабель), а недалеко от него появился одноименный ЖК.

— Однако это не означает, что эра спутниковой связи в Красноярском крае завершилась. Просто она ушла на север, где сейчас реализуется основная масса проектов в этой области, — рассказывает Олег Морозов, руководитель сибирского представительства российской компании «Сатис», которая и занимается спутниковой связью в регионе.

За шесть лет, которые «Сатис» работает в крае (самой компании уже почти 30 лет), ее оборудование было задействовано практически во всех крупных северных проектах региона. С его помощью обеспечиваются связью крупнейшие таймырские месторождения (Ванкорское, Сырадасайское и т. д.), все авиационные узлы, входящие в «Аэропорты Красноярья», и т. п. Также без него было бы невозможным появление мобильного интернета в отдаленных населенных пунктах края. Эта программа сейчас активно реализуется региональным правительством — только к началу 2023, по информации местного министерства цифрового развития, подобный вид связи появился в 49 малых деревнях и селах края, а в планах 110 до конца этого года.

— За каждой базовой станцией, которая появляется в таких территориях, стоит большая работа, в том числе и по организации спутникового канала, к которому потом и подключаются сотовые операторы, в тени которых мы находились все эти годы, — рассказывает Морозов.

По его словам, темпы, которыми реализуется программа в Красноярском крае, заставили «Сатис» пересмотреть подходы к своей деятельности, и теперь компания нацелилась на роль наземного оператора связи.

— В сегмент B2C мы, наверное, не пойдем: это совсем другая парадигма бизнеса. Наша цель — начать строить и развивать собственные сети в крупных населенных пунктах севера, — уточняет Морозов.

Пилотный проект «Сатис» сейчас реализует в Хатанге. Когда он будет завершен, здесь не только установят спутниковое оборудование, к которому подключат сотовых операторов, но и по всему селу протянут оптоволоконную сеть для обеспечения связью организаций и муниципальных органов власти.

— Это весьма финансово емкий проект: объем инвестиций в его реализацию составляет порядка 20 млн рублей. И без софинансирования со стороны власти и сотовых операторов он был бы невозможен. Хорошо, что краевое Минцифры занимает в этом вопросе активную позицию, и нам удалось найти решение, устраивающее все стороны, — говорит Олег Морозов.

По его словам, если этот проект окажется удачным, то «Сатис» намерена масштабировать его не только на Красноярский край, но и на всю Сибирь и даже часть Дальнего Востока, которая входит в зону ответственности красноярского филиала компании — это Бурятия, Забайкалье и Якутия.

— Уверен, что спрос на наши услуги как оператора связи в северных территориях будет. Интернет по проводу всегда был дорогим удовольствием для них. И спутниковая связь здесь является отличной альтернативой, поскольку позволяет наладить обмен информацией на высоких скоростях и по приемлемым ценам, — резюмирует Морозов.