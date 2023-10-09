Ольга Степанова: Бизнес хочет видеть в банке человека

Современный банк в своей работе всегда идет за потребностями клиентов. А они сегодня меняются с завидной быстротой.

О том, поспевают ли за ними банкиры, говорим с Ольгой Степановой, директором территориального управления по Красноярскому краю и Хакасии Азиатско-Тихоокеанского банка.

Экономические условия в последние годы менялись несколько раз. Сначала пандемия, потом украинский кризис и все вытекающее из него. Каков сегодня главный запрос у бизнеса?

— Скорость. Сегодня крайне важно, чтобы контакты с банком по всем направлениям происходили максимально быстро. Если нужен кредит, то лучше в тот же день. Провести платеж — несколько секунд или в крайнем случае минут. И если банк хочет оставаться востребованным у своих заемщиков, ему нужно соответствовать этим запросам. Это связано с тем, что рынок стал куда более динамичным: если ты не заплатил за поставку сегодня, то завтра она может оказаться уже дороже. Вот банки и стараются разрабатывать соответствующие продукты. И АТБ не исключение. У нас целая линейка кредитов, срок рассмотрения которых не превышает одного дня.

Придумали что-то новое?

— Не то чтобы новое. Технология известна давно. По сути, это тот же скоринг. Но с нюансами. Например, по такой модели мы даем кредиты на пополнение оборотных средств. Как правило, это от 500 тыс. рублей до 20 млн: мало ли какого размера бизнес у клиента. Так вот, как и скоринговые модели в других банках, наша также основана на анализе статистической информации. Вот только собираем мы ее сами, а предпринимателю остается донести лишь несколько документов. Это и ускоряет процесс рассмотрения заявки до одного дня.

На кого рассчитан этот продукт? Есть спрос на него?

— Рассчитан он на малый и средний бизнес. В этом сегменте часто возникают задачи, когда нужно перехватить немного денег. Речь не только о пополнении оборотки — цели вообще могут быть очень разные. Ставки вполне рыночные, а срок кредитования составляет до 36 месяцев. Если говорить о спросе, то мы сегодня рассматриваем по 10…15 заявок в день. И эта цифра постоянно растет.

Примерно такая же динамика по еще одному скоринговому продукту — кредиту «Бизнес-оборот». Условия там практически такие же, как и в первом случае, вот только максимальная сумма составляет 20 млн рублей, а срок — 36 месяцев. И что немаловажно, все эти скоринговые кредиты помогают микромалому бизнесу формировать себе кредитную историю, не проходя через сложный финансовый анализ, для оформления данных кредитных продуктов достаточно двух документов. В общем, мы много что учли при формировании этих продуктов. Неудивительно, что спрос на них растет постоянно.

А в крупном корпоративном сегменте что сейчас происходит?

— Да все то же — запрос на скорость превалирует над стоимостью кредитов. Причем если в начале года мы говорили о начале развития корпоративного бизнеса АТБ в крае, то сейчас мы уже закрепились в этом сегменте и набираем обороты. И таких клиентов у нас становится все больше. Главным трендом в этом сегменте сейчас является восстановление инвестиционной активности. Мы это видим по динамике спроса на наши инвесткредиты, которые банк выдает сроком до 10 лет. Причем при практически неограниченной верхней планке по сумме — все зависит от финансового состояния заемщика. У нас ликвидности хватает.

АТБ кредитует бизнес только в национальной валюте?

— Что вы, нет, конечно. Мы также развиваем кредитование в юанях. И предприниматели идут за такими займами. На текущий момент кредиты в этой валюте становятся все более востребованными, потому что они позволяют экономить на конвертации. Да и ставка ниже, чем в рублевых кредитах. Для этой категории заемщиков заявки рассматриваются в индивидуальном режиме.

Только к ним применяется индивидуальный подход?

— Нет. Это всегда, на любых направлениях. Даже в скоринге, который, казалось бы, сугубо машинная история. Дело в том, что мы заинтересованы в каждом нашем клиенте, и если программа по каким-то причинам его не пропускает, мы не выбрасываем заявку, а смотрим, что случилось. Да, в один день рассмотрения здесь уже не уложиться, но и два очень неплохо в такой ситуации.

Сколько же нужно человек при таком подходе?

— Дело не в количестве специалистов, а в качестве их работы. Нам удалось сформировать в Красноярске очень профессиональную команду, каждый член которой досконально знает свое дело и знает, какому бизнесу под какие задачи что предложить. Мы не стремимся продать клиенту какой-либо продукт — нам важнее закрыть задачу. И, конечно, чтобы этот продукт сработал именно в том направлении, под которое выдан. Только так можно помочь клиентам развиваться, а в этом на сегодня и состоит сверхзадача банковского бизнеса.

А клиентам-то это нужно?

— Уверена, что да. Более того, сейчас снова актуализировался запрос на личные контакты. Как бы ни была хороша цифровизация, которая действительно открыла перед банками и их клиентами новые горизонты, человека из этой цепочки не убрать. Рынок настолько насыщен цифровыми продуктами, что стало не хватать человеческого лица. Предприниматели хотят внимания к их бизнесу, а не просто автоматических историй. Когда они его чувствуют, то уровень доверия сильно возрастает. Например, приобретатели наших скоринговых продуктов всегда могут рассчитывать на индивидуальный подход. И клиенты это ценят. Более того, многие наши скоринговые заемщики впоследствии начинают пользоваться более сложными и глубокими продуктами АТБ, а также рекомендовать нас своим коллегам. Почти каждый месяц мы фиксируем рост числа тех, кто приходит к нам по рекомендации. Более того, их доля в общем потоке постоянно растет. Так что я уверена, клиенты умеют быть благодарными, и им важно видеть в банке не машину, а партнера.

Поэтому вы активно развиваете региональную сеть?

— В том числе. Мы действительно сегодня поддерживаем в Красноярском крае довольно большую сеть. Наш офис есть даже на Севере — в Норильске. В целом мы стараемся охватывать все экономически активные территории. Причем не только края, но и смежных территорий, бизнес которых тесно связан с нашим — например, в Иркутской области и Хакасии. Мы считаем, что человек должен четко понимать, что банк существует не только в виртуальном пространстве — всегда есть место, куда можно прийти и получить ответы на свои вопросы. Так рождается доверие и ответственность, которые являются едва ли не важнейшей ценностью АТБ в построении отношений с клиентами.

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