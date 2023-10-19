Новый «Портовый»: какой будет жизнь в лофт-районе

В сентябре состоялась масштабная градостроительная премьера на правом берегу от компании АРБАН. Делимся первыми подробностями нового жилого лофт-района «Портовый» на берегу Енисея.

Место

Лофт-район «Портовый» разместится на территории бывшей Красноярской судоверфи на правом берегу Енисея между Николаевским мостом и островом Отдыха. По сути, жилой район возвращает прибрежную территорию горожанам. Бывшая производственная площадка станет одной из самых комфортных и живописных локаций для жизни.

Расположение «Портового» больше чем просто удачное. Уникальная локация органично сочетает близость и к центральной, исторической части города, и к природным зонам — заповеднику «Столбы», Торгашинскому хребту, горнолыжному комплексу «Бобровый лог». С севера участок омывает Енисей, а южная часть граничит с комплексом озер, благоустройство которых планируется начать в 2024 в рамках президентской программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Набережные этих озер станут новым местом отдыха на правом берегу.

В пешей доступности остановки наземного транспорта (автобус, электричка), рядом есть школа и детские сады.

Концепт

Идея жилого района «Портовый» продиктована самим местом — полноводной рекой и прибрежным ландшафтом. Жить здесь значит наслаждаться близостью природы, ощущать себя частью чего-то мощного, значимого, сибирского. АРБАН открывает новый формат жизни у воды. Трансформация бывшей промышленной территории верфи площадью 20,27 га для создания жилого комплекса с качественной городской средой потребовала поистине творческих решений. Важно было включить исторический контекст.

Ирина Одинец директор по продажам и маркетингу ГСК АРБАН «Портовый» — принципиально новая городская среда, где жилая застройка интегрирована в природное окружение и эксклюзивную инфраструктуру портового района. Приватность уютных дворов гармонично сочетается с общедоступными общественными пространствами, а богатая и неповторимая сибирская природа: заповедные горы и мощная водная артерия Енисей — находится в гармонии с городом.

Район будет состоять из 5 жилых кварталов, рассчитанных на 5500 жителей. Всего АРБАН построит пять самобытных и при этом объединенных единой концепцией кварталов: Юго-Восточный, Северо-Западный и Северо-Восточный, «Южные ворота» и остров «Портовый». Также предусматривается размещение учебного кластера (под это выделена территория более 3,2 га) для строительства еще одной школы и детского сада.

Пожалуй, главная фишка лофт-района — система искусственных каналов с пешеходными мостами. Один из кварталов «Портового» разместится прямо на искусственном острове, окруженном каналом глубиной 1,1…1,4 м.

Благоустроенная набережная каналов будет доступна всем, здесь можно будет поплавать на лодках и сапах, а также попасть на сам остров по пешеходным мостам и прогуляться по его общественным пространствам. При этом дворы кварталов останутся приватными уже по сложившейся традиции, позволяющей АРБАН развивать уникальный формат жизни в городском районе с развитой общественной средой.

Дизайн-код

В основу архитектурной концепции «Портового» легла идея создания парка на старой верфи. Заводские артефакты (например, краны на набережной) будут гармонично вписаны в новый ландшафт природного оазиса внутри разноформатной застройки. Индустриальная история места подчеркнута архитектурой в стиле «лофт»: чистота линий, минимализм в отделке, панорамное остекление, открытые планировочные решения, сочетание старого и нового. Используемые материалы — стекло, металл серого и коричневого оттенков, дерево, кирпич. Эстетика лофта будет также отражена в оформлении общественных пространств, многофункциональных коммерческих помещений (торговых залов, офисных пространств), входных групп жилых домов. Ночью благодаря прожекторам, установленным на крыше одного из корпусов Юго-Восточного квартала, можно будет наблюдать за световым шоу на водной глади каналов.

Дворы и общественные пространства

АРБАН — компания, обладающая мощной экспертизой в области природного благоустройства приватных дворов. Не случайно SCANDIS, SCANDIS OZERO отмечены федеральной премией Urban Awards за концепции природного благоустройства. Компания пришла к пониманию, что может делать нечто большее для города — фирменное благоустройство АРБАН стало выходить за пределы приватных дворов. Уже в 2023 в Красноярске появятся пешеходный бульвар-променад и активити-парк рядом в ЖК «Бульвар цветов», а в 2024 — общественный сквер на улице Молокова.

— Создавая не просто жилой комплекс, а целый район «Портовый» в уникальном и столь значимом для города месте, мы не могли не сделать его доступным для всех горожан. В итоге 8 га (около 40% всей площади участка) составляют именно общественные пространства, посещение которых будет открытым для всех горожан, — подчеркивает Ирина Одинец.

Разработку концепции благоустройства I очереди проекта выполнило московское ландшафтное бюро «АФА», в портфолио которого более 250 проектов — от Варшавы до Владивостока. Элементы архитектуры двора отсылают к образам и деталям, характерным для реки и прибрежных территорий. Мощеные камнем дорожки и деревянные настилы огибают зеленые газоны и холмы, словно протоки рек, омывающие острова и архипелаги. Взаимосвязь с речным ландшафтом ощутимо присутствует в материалах и озеленении. Здесь используются песок, мульча, кора хвойных пород, газонная решетка, мелкая плитка, палубная доска. Ивы, осока, камыш, рогоз и другие водные растения создают естественную природную среду.

Детские игровые комплексы «Рыбацкая деревня» и «Бобровая плотина» предназначены для разных возрастов и снабжены игровыми лазательными сетями, канатами, домиками и деревянными настилами. Предусмотрена и тихая игровая зона с круглыми навесами, похожими на зонтики. Она напоминает пляж, в качестве основного покрытия используется песок.

Жизнь у воды предполагает ежедневное взаимодействие с ней, которое обеспечат пешеходный фонтан во дворе и специальная площадка с водонапорной колонкой. Это уникальное место, где дети, качая воду, буквально смогут управлять ей: менять течение, устраивать запруды и создавать свои потоки, не только открывая для себя законы физики, но и знакомясь с принципами работы гидротехнических устройств.

Для тихого отдыха подойдет деревянная пергола, напоминающая каркас корабля. Под ней столы для коворкинга и настольных игр. Или же можно выбрать россыпь беседок для уединенного времяпрепровождения — здесь можно медитировать, заниматься йогой или просто читать.

В северной стороне Юго-Восточного квартала открывается вид на самую широкую часть канала, протекающего по территории района «Портовый». Наблюдать за ним можно со смотровой площадки. Днем она выглядит как деревянная беседка, а ночью превращается в маяк, мягкий свет которого пробивается через туманную завесу, образованную специальными распылителями.

Традиции и инновации

Как и во всех своих проектах, в «Портовом» АРБАН сочетает «золотые эталоны» и инновации. Все дома I очереди строятся по классической технологии АРБАН — из 100%-ного кирпича, включая межквартирные и внутриквартирные перегородки. В проекте предусмотрены кладовые в цоколе и подземная одноуровневая парковка с доступом на лифте с этажа, которая объединяет все корпуса. АРБАН уже признан экспертом в области строения парковочных мест — это еще один «золотой эталон» строительства компании. На сегодня застройщик построил самое большое количество парковок в городе в сравнении с другими игроками рынка. Например, на декабрь 2022 в проектах компании насчитывалось 4700 машино-мест по Красноярску, в то время как совокупное количество машино-мест всех взятых ЖК и ТРЦ города составляло 3300 единиц.

Что касается цифровых технологий, то решения «умного дома» будут представлены еще шире. В «Портовом» управление собственным жильем выходит на новый уровень, когда большинство функций осуществляются с мобильного телефона. Благодаря мобильному приложению жителя предоставляется доступ на территорию двора гостям, можно просматривать видео с камер наблюдения в реальном времени и в записи, управлять датчиками «умного дома», установленными в квартире (движения, шума, влажности, освещения, температуры), а также умными бытовыми приборами. Также жильцам будет доступна функция FACE-ID для входа в подъезды. Двери в квартиры будут оборудованы замками со сканером отпечатков пальцев.

Прогулка

Основной пешеходный вход в район пролегает через квартал «Южные ворота» (II очередь строительства), объединяющий 3 дома переменной этажности на общем стилобате. Приватный двор этого квартала будет поднят на уровень второго этажа. Под ним расположена пешеходная торговая галерея, ведущая на центральную площадь. Прогулявшись по галерее, можно выйти на смотровую площадку «Капитанский мостик». Она направлена в сторону искусственного острова «Портовый», который омывается искусственными каналами глубиной 1,1…1,4 метра.

— Чтобы обеспечить близость к воде большинству жителей района «Портовый», мы создаем на его территории систему искусственных каналов общей протяженностью 700 м. Площадь же благоустроенных набережных каналов составит 15 000 кв. м, здесь появится так называемое «зеленое кольцо» для пеших прогулок и большое количество коммерческих заведений — кафе, магазинчиков, шоурумов, — рассказывает Ирина Одинец.

Разрабатывая концепцию прогулочных зон вдоль воды, компания вдохновлялась лучшими мировыми примерами благоустройства бывших индустриальных территорий, например набережной причала Миншэн в Шанхае (Китай) и Рейн-бульваром в Кельне (Германия). Чтобы красота района и вид на реку были доступны большинству его жителей, жилые корпуса спроектированы таким образом, чтобы максимальное количество квартир имело красивые виды на Енисей, искусственный канал, озера и горы.

P. S. Строительство лофт-района «Портовый» будет вестись в 6 очередей. Прогнозный срок окончательной сдачи — до 2030. I очередь — Юго-Восточный квартал. Срок сдачи — декабрь 2025. Старт продаж квартир, кладовок и парковок в «Портовом» состоялся в начале сентября 2023.

+7 (391) 205 1515 arban.ru Следуйте за нами в Telegram

Реклама, ООО "СЗ "Арбан-2022"