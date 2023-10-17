Как сохранить бесценные воспоминания

Детская фотография создается по особым законам, главный из которых — поймать в объектив «неидеальность» момента.

О том, почему именно такие кадры делают воспоминания по-настоящему ценными, «Деловому кварталу» рассказала Татьяна Вятскина, основатель фотоагентства «Грани».

Первый детский альбом я сделала потому, что мне не нравилось, как снимали моего ребенка в детском саду и школе: ровная челочка, грустный взгляд, на виньетку... А ведь детство — лучшая часть жизни, и хочется, чтобы воспоминания о нем трогали и цепляли. Чтобы фотография была эмоциональной и правдивой, ребенок на ней оставался собой, а не становился прилизанным манекеном. Для этого нужен особый контакт. Представьте: на фотосессию приходит взрослый — зачем? Ему нужны фотографии! И ради них он готов выполнять указания фотографа, делать много дублей, втянуть живот, наконец. А детям фотографии не нужны, они даже не знают, что такое «фотографироваться». Вдруг это страшно или неинтересно? А вот поиграть не откажутся, поэтому с младшими детьми мы используем игровую съемку. Старшим важно провести время с интересом: они приходят в студию с красивым светом, хорошей музыкой, стильным интерьером, большими зеркалами, начинают делать селфи и записывать рилсы, общаться — им уже любопытно. Они еще не осознают ценность альбома как таковую, но увлекательно проводят время.

Я педагог по образованию, и именно опыт работы в школе подсветил мне эти нюансы и помог изменить взгляд на детскую съемку для фотографов и выпускные альбомы для родителей.

Плюс большинство сотрудников в нашем коллективе имеют родительский опыт, и это тоже важно: мы понимаем запросы родителя и то, как взрослый смотрит на своего ребенка, а значит, понимаем, что им нужно. Мы уже знаем, что допустимо, а чего лучше избегать. Не менее важно в подростковой фотографии соблюсти грань между дерзостью и приличием: она может быть тонкой, но должна быть выдержана.

А еще мы делаем клиентский путь как можно короче. Я сама весьма занятая мама и понимаю: вникать в массу подробностей, чтобы заказать выпускной альбом для ребенка, у родителей чаще всего просто нет возможности. Поэтому наша задача — максимально снять головную боль у родителей: им достаточно выбрать вариант альбома и отправить ребенка на съемку! Остальное мы сделаем сами.

Наш подход — за «неидеальность». Мы все живые, и хочется, чтобы именно это было ценностью. Пусть ребенок в кадре хохочет, будет взъерошенным, кидает игрушку — и будет настоящим. Да, иногда случается, что родители не хотят видеть своих детей такими, какие они есть. Например, в детском саду это история про выпавший зуб, когда ребенок говорит: «Мама сказала не улыбаться, у меня зуб выпал». А это ведь классно! Потом у него будут еще сотни фотографий, но с выпавшим зубом — ни одной. Или «Почему он непричесанный?», «Пусть сядет смирно!» — ребенка просят «переделать», а не принимают его. Не все родители готовы к тому, чтобы ребенок не соответствовал их ожиданиям.

Поэтому наша ценность — сохранить «настоящесть» момента. Даже если ты в нем был без зуба, с брекетами или учился в школе с драненькими стенами — это был кусочек твоей жизни! Сейчас может казаться, что помятая рубашка — караул и «Альбом мы брать не будем!», но уже через три года человек об этом жалеет. Потому что этот альбом с каждым годом делается все ценнее, пока не станет бесценным.