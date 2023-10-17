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Красноярская «География вкуса» отмечает свое семнадцатилетние

Красноярская «География вкуса» отмечает свое семнадцатилетние
Иллюстрация: География вкуса

В честь дня рождения компания приготовила своим покупателям интересные подарки.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#НОВОСТИ

Компании «География вкуса», которая работает на красноярском рынке элитного чай и кофе, исполнилось 17 лет.

Первый наш магазин открылся в 2006. Поначалу мы специализировались на чае Ronnefeldt, который в то время можно было купить только в кафе или кофейне. В 2011 мы запустили производство по обжарке кофе. Мы сами отбираем зеленое зерно на плантациях и у трейдеров, обжариваем его и делаем уникальные купажи», — рассказали в компании.

Сейчас «География вкуса» представлена четырьмя магазинами в Красноярске и одним в Абакане, где представлены лучшие сорта чая и кофе со всех уголков мира, сладости, аксессуары для качественного заваривания напитков.

Качество всех наших товаров на очень высоком уровне. Мы тщательно следим за этим. К тому же мы работаем только с проверенными поставщиками. Поэтому наши покупатели могут быть уверены, что приобретают действительно хороший продукт, который порадует их», — говорят в компании.

В честь своего Дня рождения «География вкуса» приготовила своим покупателям подарки в виде бонусов, которыми можно оплатить до 30% покупки: 500   — каждому новому покупателю, 1 000 — тем, у кого уже есть бонусная карта.

Реклама, geovkusa.ru
Автор: Александр Вознесенский
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