Редевелопмент позволяет сохранить память места

Историческое наследие, судьба места становятся для девелопера и сложностью, и возможностью одновременно», — Ирина Одинец о редевелопменте.

Редевелопмент, или освоение бывших промзон — растущий мировой градостроительный тренд. Он продиктован двумя факторами.

Во-первых, дефицит свободных земель под застройку. Во-вторых, эффект преображения, второго дыхания территории, заложенный в такого рода проектах. Для девелоперов и градостроителей это захватывающий процесс, позволяющий превратить «мертвое» место в процветающее. Если еще и удается вшить в концепт исторические корни места, то мы получаем проект, претендующий на звание «визитной карточки города».

Сегодня мы наблюдаем тренд на большие проекты комплексного освоения территорий. На месте бывших заводов, верфей, складских зон, элеваторов появляются развернутые жилые микрорайоны с оригинальной концепцией, спроектированными сценариями жизни, собственной атмосферой и узнаваемым дизайн-кодом. Когда мы мыслим жилым микрорайоном, то всегда предлагаем проект-бренд, с собственным смысловым сторителлингом.

Международный опыт дает немало примеров КОТ, которыми можно вдохновляться. Например, Нордхавн — одна из семи гаваней Копенгагенского порта. В течение целого века здесь располагались терминалы перевалки морских грузов. Однако к девяностым востребованность в грузовой деятельности Нордхавна снизилась, порт начал приходить в упадок.



Нордхавн — одна из 7 гаваней Копенгагена, redeveloper.ru

Преобразованием пространства занялись уже в нулевых. И сегодня Нордхавн — витрина современного подхода к преобразованию депрессивных территорий. Интересный и уже реализованный проект преобразования промзон можно увидеть в Вене. Там из бывших газгольдеров создали многофункциональные центры. Здания превратились в заброшенные, после того как город в 1969…1978 отказался от коксового газа в пользу природного. Сегодня же на их месте находятся концертный зал на 2 тыс. человек, кинотеатр, архив, студенческое общежитие, а также жилой фонд, который насчитывает около 800 квартир.

В Москве отмечу редевелоперский проект на территории завода ЗИЛ. Он стартовал весной 2013. Сегодня ЗИЛ — это тысячи квадратных метров жилья, обновленная транспортная инфраструктура, офисы и парк на благоустроенной набережной.



ЗИЛ — район Москвы на территории одноименного завода, wikifoto.ru

В Санкт-Петербурге развитие «серого пояса», пожалуй, единственная возможность роста внутри города, а не за его пределами. По данным ЦРП «Петербургская Недвижимость», на проекты редевелопмента бывших промплощадок приходится около трети всего объема многоквартирного жилья, введенного в эксплуатацию в границах города (порядка 5,6 млн кв. м) за последние пять лет.

В Красноярске с начала нулевых говорят о необходимости комплексного освоения «уставших» промышленных пространств. Однако до недавнего времени опыта современной реновации, сопоставимого с международными и столичными проектами, в краевом центре не было. Потому что подход «снести и построить жилые дома» все-таки про другое. В реновации таких территорий важна преемственность исторических смыслов, обыгрывание памяти места. В этом контексте действительно редевелоперским примером с красноярской пропиской стал наш новый лофт-район «Портовый» на месте завода «Судоверфь». Тема близости воды (и реки, и озер), дух старого порта прошивает его красной строкой — от общего генерального плана территории до дизайн-кода фасадов и аутентичных ­арт-объектов на территории всего района. Это пример того, как историческое наследие, судьба места становятся для девелопера и сложностью, и возможностью одновременно. Именно так объекты «серого пояса» превращаются в магниты современных городов. Уверена, что именно такая судьба уготована «Портовому».



«Портовый» — лофт-район на месте завода «Судоверфь» в Красноярске.

Рендер предоставлен АРБАН