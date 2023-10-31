Виталий Провалинский: Юань набирает все больший вес

Одна из острейших ситуаций весной 2022 складывалась в сегменте внешнеэкономической деятельности. В том числе из-за того, что привычные способы построения финансовых отношений с зарубежными партнерами просто перестали работать. Сейчас накал сохраняется или он спал?

— Он практически сошел на нет. Финансовый сектор сегодня, как, в общем, и экономика России, уже адаптировался к новым реалиям. Когда все начиналось и стало понятно, что от ряда валют придется отказываться (собственно, тогда их и стали называть токсичными), многие прогнозировали большие стрессы и парализацию поставок со всеми вытекающими: остановка производств, безработица, отсутствие продуктов и т. п. Но конец света не случился. Как говорится, свято место пусто не бывает. Так и вышло: на смену выпавшим инструментам пришли новые. И в принципе, банки и бизнес без проблем сейчас ведут внешнеэкономическую деятельность. Да, с ограничениями. Да, не так комфортно, как это было раньше. Но полной блокады нет. Некоторые страны не только не стали разрывать отношения с Россией, но даже кратно увеличили объем сотрудничества.

Речь, я так понимаю, о Китае и том самом развороте на Восток?

— На самом деле, не только о Китае, но и о Юго-Восточной Азии в целом. Это же огромный рынок с позиций и производства, и потреб­ления. Причем постоянно и динамично развивающийся. Но да, Китай тут главный игрок — все-таки первая экономика в мире по размеру ВВП ($30,3 трлн, по данным Всемирного Банка за 2022). И конечно, банковский сектор Китая просто не мог остаться в стороне от происходящих процессов.

Это коснулось каких-то отдельных направлений или всех?

— Всего, что касается внешнеэкономической деятельности. И первое — это возможность оплачивать поставляемые в Россию из-за рубежа товары, а также получать оплату за свои отгрузки. У китайских банков очень широкие сети — как в стране, так и за ее пределами. И в их рамках сегодня можно беспроблемно оплачивать любые товары (за исключением тех, поставки которых в Россию прямо и категорично запрещены). В плане экспорта российских товаров за рубеж это тоже работает. Да, все происходит чуть дольше, но в целом не критично. Желательно, чтобы у банка, с которым работает бизнес, были выстроены отношения с китайскими коллегами. ББР Банк, например, уже более 10 лет работает напрямую, без посредников, с китайскими банками. Один из старейших наших филиалов расположен на Дальнем Востоке, и он исторически работал со странами Азии и Востока, в т. ч. с Китаем, так что сегодня это одно из наших преимуществ.

Китайские банки заинтересованы в построении взаимодействия с предпринимателями из РФ или все-таки больше осторожничают?

— Очень заинтересованы. И не только с предпринимателями, но и с банками. За последнее время они существенно увеличили лимиты на фондирование российских коллег. Иными словами, у нас появилась возможность брать межбанковские кредиты в юанях. А это открывает очень интересные перспективы.

Какие, например?

— Кредитовать бизнес в юанях. Сейчас все больше сделок во внешней торговле переключается на Китай, это касается как экспорта, так и импорта. Причем валюта расчетов привязана к юаню. Покупка российскими импортерами товаров в Китае чаще всего проводится за кредитные средства, которые берутся в рублях, потом конвертируются и переводятся продавцу. Соответственно, у тебя есть товар, цена которого сформирована в валюте. Но продаешь ты его за рубли, курс которого вполне может сыграть как в ту, так и в другую сторону. Итог: ты либо получаешь чуть больше денег (в рублях), либо чуть меньше. С этих средств ты погасишь кредит. В долгосрочном периоде, более 12 месяцев, по рублю ситуация более предсказуема: скорее всего, рубль упадет, а вот о краткосрочном периоде, на горизонте до 180 дней, период поставки и продажи импортного товара, сказать сложно, вполне может произойти укрепление рубля. Крайне зыбкая и сложно предсказуемая конструкция. Другое дело, если, покупая что-либо в Китае, т. е. за юани, ты в этих юанях и кредитуешься. Это фактически сводит валютные риски по сделкам к нулю. Кредитование в юанях при экспорте также уменьшает валютные риски, т. к. дебиторская задолженность за поставки номинирована в валюте, юане, и при внешнем долге экспортера в рублях по данной поставке тоже приведет к прямым потерям бизнеса при укреплении рубля внутри цикла поставки и оплаты экспортного товара. Получается, что тема кредитования в юанях, именно на оборотное финансирование, актуальна как для экспортеров, так и для импортеров. К тому же есть и еще один фактор — это процентные ставки, которые у нас на кредиты в юанях в два раза ниже, чем в рублях: от 8% годовых. Т. е. мало того что бизнес уходит от курсовых рисков, так еще и сильно экономит на обслуживании долга.

Красноярские предприниматели откликаются на это предложение? Есть спрос на кредиты в юанях?

— Без сопротивления, конечно, не обходится: люди еще слишком хорошо помнят дефолт 1998, когда многим пришлось несладко именно из-за валютных кредитов. Но причина большинства дефолтов 1998 была связана не с наличием валютного кредита, а с его перекладыванием в рублевый актив, в т. ч. в дебиторскую задолженность и товар, никак не привязанный к валюте, что в итоге и привело к отрицательным переоценкам и убыткам бизнеса при резком ослаблении рубля. Мы сегодня предлагаем совершенно другое — оборотное финансирование в юанях под товар или дебиторскую в той же валюте, что никак не может привести к отрицательным курсовым потерям как при укреплении рубля, так и при его ослаблении. Именно поэтому у нас все больше становится клиентов, которые выбирают юань. Понимаете, мы в ББР Банке ориентированы не на продажи, а на построение долгосрочных и взаимовыгодных отношений. Соответственно, когда мы понимаем, что тот или иной тренд долгосрочный, мы начинаем работать с нашими клиентами в этом направлении. А сегодня это тренд на увеличение доли юаней в мировой экономике. И он уже необратим. Еще до России были другие страны, попавшие под очень жесткие ограничения, в том числе и по золотовалютным резервам. И это положило начало процессу дедолларизации, который сейчас набирает темпы. Плюс тренд на глобализацию постепенно затухает — все больше стран начинают строить свои независимые экономики. И это тоже приводит к отказу от доллара. И альтернативой становится как раз юань, который активно набирает вес. Так что самое время пересмотреть свои валютные приоритеты.