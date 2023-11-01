200 гектаров Европы в родном городе

«Юдинскую долину» уже назвали новой визитной карточкой города. О том, как он будет развиваться в ближайшем будущем, беседуем с Алёной Дёмкиной, куратором «Юдинской долины», амбассадором гольфа.

Запуск Юдинской долины в конце августа стал ярким аккордом лета. Он вызвал большой интерес, но одновременно и сожаление: время, когда можно играть в гольф, стремительно уходит. Есть ли жизнь у гольфа в межсезонье?

— Не только открыли и представили проект широкой общественности и деловому сообществу, но и успели провести первые международные соревнования.

В октябре мы подготовили поле к зиме, законсервировали его, однако это не значит, что вернуться к тренировкам можно будет только в следующем сезоне. В октябре…ноябре традиционно открывается сезон индор-гольфа, мы переходим в помещение и продолжаем тренироваться и оттачивать технику уже на гольф-симуляторах. Мы много рассказывали о том, что Красноярск занимает второе место в России по количеству площадок и гольф-симуляторов, у нас можно играть в гольф даже зимой, что, учитывая особенности красноярского климата, является несом­ненным преимуществом и дает игрокам больше возможностей заниматься любимым видом спорта в домашнем регионе.

Каковы дальнейшие планы по развитию территории парка? Какие юдинские премьеры нас ждут в следующем году?

— К следующей весне мы будем запускать всю операционную деятельность клуба и начинать «продавать» гольф. Будем готовы наконец предложить все сервисы и игровые возможности и спорт­сменам, и горожанам. Напомню, что в этом году была запущена в эксплуатацию академия гольфа, на первой девятке спортсмены играли в гольф и был проведен турнир. Мы начали благоустройство территории парка, неигровых зон поля, высадили более 600 крупномерных деревьев и кустарников.

Наш город меняется только к лучшему с точки зрения озеленения и создания «зеленого пояса». Экопарк «Юдинская долина» занимает в нем важное место. Это очень сложный объект, единственный за Уралом. Здесь 43 га великолепного газона, некоторые участки выглядят как бильярдный стол. Территория станет «лабораторией сибирского газона». Это комплексный проект, который в том числе предполагает и возрождение нашей легендарной плодово-ягодной станции. Работу по восстановлению мы начали, сделали первые высадки на участке, который работающие на нем люди ласково назвали «Ягодкой». Я думаю, с их легкой руки такое название здесь приживется.

Некоторые премьеры пока оставим в секрете, думаю, красноярцы должны привыкнуть и своими глазами увидеть этот шикарный европейский уголок в родном городе. Меня не могут не радовать отзывы людей, которые попадают в Юдинскую долину. Когда приезжают гости, я смотрю на их лица и реакцию. «Неужели это в Красноярске?!» — это моя самая любимая реакция. Действительно, Юдинская долина будто приподняла наш город на ступеньку выше. У нас теперь есть 200 га Европы в родном городе.

Кто сегодня образует гольф-комьюнити Красноярска и как вы планируете вовлекать красноярцев в гольф в дальнейшем?

— Формирование гольф-сообщества в Красноярске находится на начальной стадии, обрастает новыми членами. Тем не менее в России и в Красноярске появилось новое поколение людей, которое ресторанам предпочитает тренировки, вечеринкам — спортивные марафоны, а отдыху на пляже — активный туризм.

Спорт теперь не только способ отвлечься от работы, но и инструмент для нетворкинга. Он объединяет и помогает завести новые контакты и даже может стать социальным лифтом. Сейчас аудитория любителей гольфа — это и студенческое сообщество, и взрослые люди, которые ждали открытия Юдинской долины.

Да, в течение текущего года рост числа людей, интересующихся гольфом, произошел прежде всего за счет увеличения доли корпоративных мероприятий, а также за счет приобщения к гольфу более молодой аудитории.

Одним из путей развития гольфа является популяризация гольф-клуба как площадки семейного отдыха. Юдинская долина — практически круглогодичный гольф-курорт. На большой ухоженной и благоустроенной территории мы предлагаем посетителям не только сыграть в гольф на первом в регионе 18-луночном поле, но также разнообразные возможности активного отдыха.

Какие плюсы в появлении гольф-парка международного уровня получит регион, Красноярск и, в нашем случае это особенно интересно, бизнес-сообщество?

— Сложно поспорить с тем, что проект действительно масштабный для региона. Думаю, все, кто успел побывать у нас, смогли в этом убедиться. Но мы говорим как о текущем моменте, так и о работе на перспективу. Надо развивать локальный рынок, растить и воспитывать сообщество гольфистов среди красноярцев. Для этого в проекте предназначена гольф-академия. Преподавать в ней смогут как местные ребята, которые прошли специальную подготовку, так и экспаты, специалисты из центральной части России.

Кроме того, в перспективе проект «Юдинская долина» может быть ориентирован на азиатских соседей. В Китае, Южной Корее и Японии гольф чрезвычайно популярен. Много женщин приобщается к гольфу, в азиатских странах особенно. Так что максимальная близость развитого гольф-пространства, которую может соседям обеспечить Енисейская Сибирь, и транспортная доступность должны сделать гольф-поле очень привлекательным в том числе для иностранных туристов.

Красноярскому бизнесу эта площадка может быть интересна для проведения разного рода ивентов, у нас много запросов на масштабные корпоративные мероприятия в следующем сезоне. Уверена, в 2024 Юдинская долина станет одним из самых востребованных мест для корпоративных форматов, спортивных и культурных мероприятий.