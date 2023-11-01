Клубневые инвестиции: как работают лаборатория и бизнес

Агрохолдинг «ДАРЫ МАЛИНОВКИ» развивает научный подход к размножению картофеля. Он начинается с пробирки и позволяет выводить урожайные и при этом устойчивые к вирусам и вредителям сорта.

Агрохолдинг «Дары Малиновки» развивает научный подход к размножению картофеля. Он начинается с пробирки и позволяет выводить урожайные и при этом устойчивые к вирусам и вредителям сорта. За семь лет агрохолдинг вложил в проект более 3 млрд рублей. Глобальная цель «Даров Малиновки» — войти в тройку селекционных семеноводческих хозяйств России по картофелю.

От микрорастений в пробирках до хранилищ семенного картофеля на 4,5 тыс. тонн — селекцией и семеноводством картофеля агрохолдинг «Дары Малиновки» занимается с 2017. «Банк» единственного в Сибири семеноводческого хозяйства содержит порядка 30 сор­тов картофеля, пять из них — результат селекции красноярских ученых и агропредприятия.

— В 2015, начав профессионально выращивать картофель, столкнулись с огромной проблемой — полным отсутствием в Сибири качественных семян. Везти их приходилось из центральной части России и Европы. Чтобы сэкономить на логистике, а она удорожила стоимость семенных клубней на треть, договорились с немецкими оригинаторами и на основе их посадочного материала создали собственное семеноводческое хозяйство. На новый уровень проект вышел два года спустя, после утверждения Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. Одна из задач программы — селекция отечественных сортов картофеля, — рассказывает ВАСИЛИЙ ГЕРМАН, председатель совета директоров агрохолдинга «Дары Малиновки».

Селекция и семеноводство картофеля — работа ювелирная. На то, чтобы вывести новый сорт и «дорастить» его до готового к размножению, устойчивого к вирусам и вредителям, требуется в среднем 8…12 лет. Без участия науки этот процесс невозможен.

— Картофель не размножается семенным путем, как, скажем, пшеница. К примеру, картофелю, который вы выращиваете на своей даче, может быть 30 лет. Как и человек, с возрастом он не становится здоровее. Наша же задача — получить исключительно здоровый материал, поэтому все начинается с пробирки. В лаборатории из клубня вычленяются две верхние быстроделящиеся клетки, в которые не успевает проникнуть какой-либо вирус. Эти клетки помещаются в питательную среду, из них появляются здоровые растения, которые затем разделяются на черенки. Это наука чистой воды. К примеру, неправильно приготовленный питательный раствор может поменять генетику картофеля, а недостаточно охлажденный скальпель — плохо повлиять на здоровье черенков, — поясняет председатель совета директоров агрохолдинга «Дары Малиновки».

Научным соисполнителем проекта выступает Аграрный университет. Вся работа ведется в научно-лабораторном комплексе, состоящем из двух тепличных комплексов и лаборатории микроклонального размножения растений (размножения из пробирки). Она оснащена современным оборудованием для ­ПЦР-диагностики растений на болезни и вирусы и позволяет выращивать более 100 тыс. микрорастений одновременно. Далее они высаживаются в горшочки, в результате чего получаются мини-клубни. Так создается семенной фонд, объемы которого год от года увеличиваются.

— Глобальная задача для нас — войти в тройку крупнейших производителей семян картофеля в России. Планомерно двигаемся к ней. Готовый посадочный материал используем для собственных нужд, а также продаем другим агропредприятиям, в том числе есть вариант контрактного производства. Параллельно работаем над выведением новых сортов. У нас уже есть два уникальных — картофель с розовой и фиолетовой мякотью. Первый помимо восхитительного вкуса подходит для лечения диабета 2-го типа. Второй может не только употребляться в пищу, но и использоваться в экологической косметике. Через два…три года оба сорта появятся на прилавках магазинов, сейчас активно занимаемся их размножением, — рассказывает Василий Герман.

За 7 лет в проект селекции и семеноводства картофеля агрохолдинг «Дары Малиновки» вложил более 3 млрд руб­лей. Большая часть из них — собственные и кредитные средства, порядка 300 тыс. рублей — госсубсидии. Василий Герман отмечает: поиск финансовых ресурсов для развития — задача решаемая. Главное, во что сегодня упирается работа агросектора, — человеческий капитал.

— За короткий срок сельское хозяйство из захолустной отрасли стало центром сосредоточения науки и технологий. У нас в компании есть шутка: если не хватает денег на комбайн, можно купить Lamborghini. Потому что современный картофелеуборочный комбайн, который работает в нашем хозяйстве, стоит 120 млн рублей, и это настоящее чудо техники с 12 камерами и автопилотом. Используем и другие технологии: дроны для мониторинга посадок, искусственный интеллект для планирования поливов и проч. Это очень вдохновляет, и планов лично у меня на 300 лет вперед. Большой вопрос: кто эти планы будет реализовывать? Посреди сезона работник может просто уйти — никакой ответственности. Передавать знания некому, молодое поколение хочет работать с 9:00 до 17:00. А в сельском хозяйстве, в частности в селекции, нужны энтузиасты, которые будут жить этим делом. Добиться стоящих результатов с перерывом на обед очень тяжело, — резюмирует Василий Герман.

Наталья Повольнова