Инвестиции едут альтернативными маршрутами

Альтернативные варианты преумножения капитала не просто набрали популярность, но и стали на равных конкурировать с традиционными инструментами. О том, как доходность от инвестиционных автомобилей и элитного вина обгоняет прибыль от акций, — в материале.

Для российских инвесторов 2022 стал годом плохих новостей. Геополитические потрясения привели к самому масштабному падению индекса Мосбиржи (в пике обвала показатель опускался на 45,5% — до 1681,55 пункта). Непредсказуемо и раз за разом обновляя исторические рекорды, менялся курс российской валюты (7 марта 2022 стоимость доллара на торгах достигла 177,26 рубля). Разочаровавшиеся в привычных инвестинструментах владельцы капиталов стали искать новые возможности сохранения и преумножения средств. Главный тренд сегодня — альтернативные инвестиции. Неочевидные и порой неожиданные направления оказались не только надежной «кубышкой», но и способом диверсифицировать риски и нарастить прибыль.

Не только слитки

В представлении очень многих инвесторов золото было и остается оплотом надежности. Это мнение подкреплено объективными фактами: «желтый металл» обладает высокой ликвидностью, а его стоимость на протяжении десятков лет стабильно увеличивается. Есть у «золотой лихорадки» и субъективные причины. Золото — редкий пример вечных ценностей, доверие к которым, особенно в турбулентное время, не просто сохраняется, но и кратно возрастает.

Вложения в драгметаллы — одна из немногих инвестстратегий, которая не ушла в прошлое, выдержав проверку реалиями 3.0. Однако в новом прочтении инвесторы чаще обращают свой интерес не на слитки, а в сторону монет из золота, платины и серебра. Приобрести ликвидный актив можно не только в банках, но и в специализированных компаниях. Наряду с инвестиционной ценностью монеты обладают ценностью нематериальной: начав с покупки пары…тройки монет «на удачу» нередко инвесторы серьезно заходят в тему коллекционирования.

Инвестиционные монеты, как и вложения в драгоценные металлы, — инструмент консервативный. Минимально рискованный и работающий только на длинных дистанциях, этот вид альтернативных инвестиций никогда не принесет сверхприбыли. Однако «копейка» не только бережет рубль, но и позволяет зарабатывать. Правила простые — играть вдолгую и грамотно подходить к формированию инвестпортфеля. К примеру, быстрее в цене растут монеты, выпущенные небольшим тиражом или по востребованной тематике.

Инвеставто: на высоких скоростях

Назвать себя инвестором так или иначе может каждый автолюбитель. Эта расхожая шутка недалека от правды, и речь не только о ежегодном ТО или покупке зимней резины. Самый распространенный вариант инвестиций в авто — приобретение ретроавтомобилей. Согласно многочисленным исследованиям, индекс инвестиций в коллекционные машины в разы превышает вложения в искусство, элитную недвижимость и акции. В зависимости от марки и состояния ретроавто могут принести их обладателю до 180% на горизонте 5 лет и до 500% за 10 лет. С недавнего времени на инвестарену уверенно выехали новые и даже подержанные автомобили. Из-за совокупности причин: отложенного спроса, дефицита авто, роста курсов валют и инфляции — в 2022 легковые машины в России в среднем подорожали на 24%, при этом иномарки — сразу на 40% (данные Росстата). В 2023 рост стоимости авто будет еще больше — порядка 30% (оценки ассоциации «Российские автомобильные дилеры»). Таким образом, автомобиль, который всегда был отнесен к пассивам, стал активом — одним из самых быстро растущих и при этом понятных даже для инвестора без профнавыков.

В Красноярске направление инвестиций в автобизнес развивает международная группа компаний TIKSAN GROUP в лице своей «дочки» TIKSAN AUTO. В 2022 она открыла собственный офис в Южной Корее и стала предлагать услугу поиска автомобилей под заказ клиента, к слову, не только корейских брендов, а в 2023 запустила В2В-направление. Инвестстратегии в отношении покупки-продажи авто могут быть разными. Один из востребованных вариантов предполагает минимальное участие инвестора. В этом случае TIKSAN AUTO, по сути, выступает как брокер: берет на себя полный цикл подбора автомобиля, его покупку, транспортировку и продажу в России. После реализации авто инвестор получает 50% прибыли.

Второй вариант сотрудничества — для тех, кто располагает возможностью и желанием реализовывать машины самостоятельно. В этом случае TIKSAN AUTO берет на себя роль «автобайера» и консультанта.

Инвестор может обратиться к нам с заявкой на закуп нескольких автомобилей — ограничений по маркам, стране происхождения и комплектации нет. Компания привезет машины по партнерской цене, а инвестор при нашем содействии самостоятельно продаст их, получая выгодную стоимость машин на этапе закупа и 100% дохода от их реализации, — рассказывает Юлия Брок, руководитель направления TIKSAN AUTO.

Однако по популярности этот вариант все же уступает подходу, который также приносит хороший доход, но при этом минимизирует включенность инвестора в рутину покупки-продажи авто.

— Многих инвесторов привлекает вариант участия в готовом бизнесе, что неудивительно: он приносит 50% дохода от продажи каждого авто, или 30% годовых, с учетом реализации машины за четырехмесячный срок. Сейчас идет поиск инвесторов для закупа партии автомобилей премиум-класса. Это крупный проект с закупом от одной до 200 машин в месяц. То есть свободные средства инвестора будут не только эффективно работать, но и преумножаться. Варианты сотрудничества мы готовы обсуждать с каждым индивидуально, — детализирует Юлия Брок.

С учетом высокого спроса на авторынке инвестиции в автобизнес дают фору другим видам вложений — как традиционным, так и альтернативным. Речь как о скорости возврата инвестиций — за счет быстрой оборачиваемости авто она может не превысить пару недель, так и доходности в десятки процентов.

Вложиться в искусство

Знаковая особенность альтернативных инвестиций — часто возможности преумножить капитал обнаруживаются в неочевидных нишах и даже там, где их никто не ищет. Так, ювелирные изделия и драгоценные камни сегодня все чаще покупают не только в качестве украшения, но и для решения инвестиционных задач. Все пристальнее инвесторы всматриваются и в арт-рынок. Как китайский юань стал выступать альтернативой доллару и евро, так и предметы искусства начали серьезно соперничать с акциями и облигациями.

По большому счету, перечень возможных вариантов для вложений ограничен собственными шорами инвестора, а найти золотую жилу можно в самых необычных вещах, например в старых книгах. Так, с 2013 по 2023 стоимость антикварных книг на российских аукционах выросла в среднем в четыре с половиной раза (данные международного портала аукционов Bidspirit). Такая доходность вполне может конкурировать с традиционными финансовыми инструментами. Коллекционные вина как актив более выгодны, чем вложения в золото и акции крупных компаний. За последние три года этот рынок вырос почти на 40% (данные компании Cult Wines), а средний показатель доходности с продажи элитного вина составляет около 10% годовых.

Объективных данных, позволяющих оценить популярность альтернативных инвестиций в России, пока нет. Однако о росте интереса к ним свидетельствуют косвенные признаки. К примеру, за 9 месяцев 2023 продажи подержанных автомобилей в России выросли на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 4,3 млн машин. Пять месяцев подряд объем вторичного авторынка превышает полмиллиона единиц (так, в сентябре было реализовано 509,5 тыс. авто). Очевидно, что немалая доля в этом объеме приходится на набравшие серьезные скорости инвестиционные авто.