Нефтедобыча забурилась в цифру

Компания «ГЕОНАВИГАЦИЯ» — пионер цифровизации бурения нефтяных скважин в России. Чтобы повысить точность и безопасность строительства скважин, компания использует ИИ и сложные расчеты.

Компания «ГЕОНАВИГАЦИЯ» — редкий пример красноярского бизнеса, работающего не только в России, но и почти на всех континентах. В пуле ее клиентов — «Газпром», «Газпромнефть», «Лукойл», «Иркутская нефтяная компания», «Роснефть», а также нефтяные компании из Канады, Казахстана, Латинской Америки (Колумбии, Аргентины, Мексики) и Австралии. Бизнес «ГЕОНАВИГАЦИИ» — цифровизация процессов строительства нефтяных скважин — вырос из профессионального и личного интереса Дмитрия Поспелова, ее основателя и генерального директора.

— Механик-инженер нефтегазовых промыслов по образованию, я долгое время работал в американской нефтесервисной компании Schlumberger — как в России, так и в других странах. Сам я всегда интересовался робототехникой, поэтому автоматизация бурения скважин соединила два моих любимых направления. Правда, речь идет не о роботах как таковых, а об их вариации — нейросетях. Зайдя в это направление в 2014, мы, по сути, открыли в России «голубой океан» — до этого практически не существовало компаний, предоставляющих подобный сервис. В технологической сфере строительства скважин монополистами были американские компании. Создать им реальную альтернативу и изменить игру — это в том числе было одной из целей. Как минимум, нелогично, что страна, которая обладает примерно половиной мирового парка нефтяных буровых установок, зависит от западных технологий, — считает Дмитрий Поспелов.

Для нефтегазовой отрасли цифровизация бурения при строительстве скважин стала «новой нефтью». Современные технологии — от биг-дата до искусственного интеллекта — разрабатывают оптимальные сценарии прокладки скважин и в зависимости от получаемых прямо в процессе бурения данных корректируют ход работ. Сегодня, когда на смену «легкой» нефти пришла эпоха ТРИЗа (трудноизвлекаемых запасов), запрос на такой подход со стороны нефтяников все больше. Главное же — цифровизация бурения не просто выбирает лучший вариант прокладки скважин, но и экономит нефтяным компаниям миллиарды рублей.

— Если раньше данные со скважин приходили раз в сутки в утренних сводках по телефону, а позже в Exсel-отчетах, то сейчас новые цифры прилетают каждую секунду. Проанализировать такой массив информации и, основываясь на этом, принять верное и оперативное решение человек не может. Но это с легкостью делает искусственный интеллект: не просто анализирует, но и часто предсказывает возможные осложнения, предотвращает аварии. При этом чем сложнее становится добыча нефти, тем больше запросов на новый функционал мы получаем. Многие задачи решаем силами компании: дата-аналитики разрабатывают новые алгоритмы. В самых сложных проектах подключаем науку: сотрудничаем с СФУ и Красноярским фондом науки. Речь идет о сложных математических расчетах и формулах с эмпирическими зависимостями, где четыре из пяти неизвестных — это коэффициенты и поправки условно от нуля до 100. Задача математика и предметного эксперта — подобрать коэффициенты, при которых эта формула будет работать с минимальной погрешностью. Задача сложнейшая! Но и повод для гордости тоже есть: вместе с математиками СФУ добились точности 97% от самых точных американских прогнозных моделей, — рассказывает основатель и генеральный директор компании «ГЕОНАВИГАЦИЯ».

Разработанный «ГЕОНАВИГАЦИЕЙ» софт компания встраивает и трансформирует под бизнес- и оргпроцессы конкретного заказчика. Впрочем, почти всегда это встречное движение: зайдя на проект, «ГЕОНАВИГАЦИЯ» нередко меняет работу целых департаментов нефтяных компаний.

— Люди и технологии — две неотделимые друг от друга области. Поэтому, работая над цифровыми решениями, мы все больше погружаемся в эффективность персонала. С точки зрения выстраивания процессов и коммуникаций там непаханое поле! У нас был проект, на котором даже без внедрения софта, а только за счет изменения процессов с участием наших специалистов в периметре компании-клиента (от офиса генерального до буровой) мы сэкономили собственникам нефтяной компании порядка 25% затрат на бурение. Сделали лучше, дешевле, но не благодаря технологиям, а просто настроив отношения между сотрудниками. Для сравнения: новое для отрасли оборудование, как правило, дает экономию в 3…4% лишь в какой-то одной операции, коих при строительстве скважин тысячи, — приводит пример из практики Дмитрий Поспелов.

Основатель компании «ГЕОНАВИГАЦИЯ» признается: глобальная для него цель — «подружить» человека и компьютер. Он уверен: от новой парадигмы, где технологии станут не просто исполнителем, а полноценным участником процесса, выиграет каждая из сторон.

— Компьютер — это уже не инструмент, не молоток, не отвертка, это коллега! В любом коллективе есть недопонимание, и чтобы его решить, используют тимбилдинг. Вот так и человек должен учиться общаться на понятном компьютеру языке, и наоборот, нужно, чтобы компьютер умел выдавать понятную людям информацию. Наша же задача — сделать так, чтобы компьютер, который обладает гораздо большей, чем человек, скоростью мышления и анализа, давал максимально точные прогнозы. Тогда компания, которая только размышляет о покупке неф­тяного месторождения, сможет загрузить в софт исходные данные и получить прогнозные бюджет на разработку месторождения, скорость бурения, объем добычи, прибыль. Или же уже на этапе бурения алгоритм предупредит: «На основе проанализированных мной тысяч скважин подобного типа через 20 м бурения будет опасный участок, а ваши текущие действия приведут к аварии, поэтому следует изменить то-то и то-то». Близки ли мы к этой цели? Каждый год кажется, что вот-вот подойдем. Но красота этого бизнеса, как и всей цивилизации, в том, что наши цели развиваются так же быстро, как и мы сами. Это бесконечное движение к совершенству.

Автор: Наталья Повольнова