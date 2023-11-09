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В эту навигацию по Енисею перевезли 3,3 млн тонн грузов

В эту навигацию по Енисею перевезли 3,3 млн тонн грузов
Иллюстрация: ГМК «Норильский никель»

Енисейское речное пароходство представило итоги навигационного периода 2023 года.

#НОВОСТИ

О завершении движения судов по сибирским рекам накануне говорили в пресс-центре ТАСС в Новосибирске, где также выступила генеральный директор Енисейского речного пароходства Ольга Ксанф. По её словам, объем грузоперевозок ЕРП в этом году составил 3,3 млн тонн. Основной объем традиционно пришелся на долю компаний, входящих в структуру «Норникеля». При этом он снизился в сравнении с прошлым годом, что связано с завершением первого этапа Серной программы. Также 211 тысяч тонн грузов было завезено по Большой Хете под проект «Роснефти».

Навигация 2023 года прошла более спокойно по сравнению с маловодным 2022 годом, когда приходилось перенаправлять грузы с Красноярского в Лесосибирский порт. Конечно, простых навигаций не бывает, и в этом году уровни воды местами были далеки от идеальных, но в общем компания провела полномасштабную навигацию в штатном режиме», — отметила Ольга Ксанф.

Она также рассказала о предстоящем текущем и капитальном ремонте флота – в 2024 году на него направят 1,23 млрд рублей, что на 16% больше, чем годом ранее. В работе у ЕРП порядка 400 единиц водного транспорта.

Кроме того, в планах у компании покупка 10 морских барж, однако, по сообщению Ольги Ксанф, пока этот проект в проработке. Ранее пароходство уже заказывало аналогичную партию барж и получило шесть из них, остальные будут готовы в следующем году.

Что касается работы портов, то в эту навигацию Красноярский речпорт переработал 1,36 млн тонн грузов, а Лесосибирский – 1,573 млн тонн.

Добавим, Енисейское речное пароходство обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом. Навигация в Красноярском крае проходит с конца апреля – начала мая по октябрь. Речным путем грузы завозятся на север региона. Планируемый объем грузоперевозок ЕРП в 2024 году – 3,5 млн тонн.

Автор: Петр Савельев
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