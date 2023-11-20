На Караульной горе в Красноярске вновь стреляет пушка

В Красноярске возобновили традицию ежедневного сигнального выстрела на Караульной горе. Местным жителям он больше не доставляет неудобств

Сегодня на орудийной площадке Караульной горы вновь прозвучал выстрел. Так в Красноярск вернули многолетнюю традицию отмечать наступление полудня сигнальным выстрелом.

Орудие, 122-миллиметровую гаубицу образца 1938 года, предоставил фонд имени Героя России генерала Виктора Дубынина.

Мы возродили одну из замечательных городских традиций сигнального выстрела в полдень на Караульной горе. Сегодня первый выстрел произведён. Уверен, что эта возрожденная традиция будет символизировать дань уважения ко всем защитникам Отечества, - отметил губернатор края Михаил Котюков.

Напомним, ранее жители микрорайона Покровка регулярно жаловались на производимый пушкой шум. Тогда она стреляла пороховыми зарядами. Теперь же, как отметил мэр Красноярска Владислав Логинов, громкость холостого выстрела регулируется, поскольку его производят при помощи газа.

Такой выход стал хорошим компромиссом: с одной стороны, он позволяет соблюсти традицию, а с другой стороны не доставляет местным жителям неудобств.

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Пушку убрали с Караульной горы в конце прошлого года. Как тогда сообщалось, для проведения ремонта гаубицы, но дело оказалось не только в техническом состоянии орудия.

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