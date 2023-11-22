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Более 11 тысяч школьников края прошли обучение в «Школе инфобеза»

Более 11 тысяч школьников края прошли обучение в «Школе инфобеза»
Иллюстрация: Министерство цифрового развития

В Красноярском крае завершен образовательный проект «Школа инфобеза».

#НОВОСТИ

Он был реализован Министерством цифрового развития края, его подведомственным учреждением – «Центр информационных технологий» и одной из красноярских ИТ-компаний.  Благодаря этой продуктивной коллаборации бизнеса и органов власти, цифровую грамотность освоили свыше 11 тысяч учащихся.

Напомним, в октябре-ноябре в десяти учебных заведениях нашего региона для старшеклассников была организована серия открытых уроков по основам информационной безопасности. Старт проекту дал Николай Распопин, министр цифрового развития края. Он первым провел урок в Гимназии №1 «Универс» города Красноярска. Далее помимо краевой столицы география занятий распространилась на Ачинск, Железногорск, Сосновоборск и Канск.

Всего было проведено 10 уроков в 10 школах. Однако при содействии Молодежного «ИТ-центра» Главного управления молодежной политики и туризма администрации Красноярска, онлайн-трансляция занятий проходила в группе министерства цифрового развития края в социальной сети ВКонтакте. За счет этого к просмотру присоединились еще 166 школ, и знания по основам цифровой гигиены получили более 11 тысяч обучающихся. Запись уроков доступна и сегодня.

В рамках занятий старшеклассникам напомнили основные аспекты информационной безопасности, что не стоит раскрывать незнакомцам личные данные в интернете, и быть крайне осторожными при работе с любой информацией. Также рассказали о базовых способах защиты от интернет-мошенников – надежных паролях, двухфакторной аутентификации, обновлениях операционных систем устройств и многом другом.  

Важность данного проекта обусловлена возникновением новых видов киберугроз, а также ростом количества киберпреступлений, совершенных в том числе в отношении детей и подростков. Именно поэтому в приоритете - научить школьников базовым правилам, которые помогут избежать различных рисков при пользовании персонального компьютера и смартфона, работе в сети Интернет, т.е. так называемой «кибергигиене», – сообщил Николай Распопин.

Отметим, что в Красноярском крае в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» регулярно проводятся уроки по цифровой грамотности для школьников, которые направлены на знакомство детей с возможностями цифровых технологий и информационной безопасностью.

 

Автор: Петр Савельев
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