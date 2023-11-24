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В Красноярске прошел форум «PR-среда. Нейросети: новый взгляд на профессию»

В Красноярске прошел форум «PR-среда. Нейросети: новый взгляд на профессию»
Иллюстрация: организаторы мероприятия

«Деловой квартал» стал информационным партнером прошедшего форума, на котором искали ответ на вопрос: вытеснит ли искусственный интеллект человека и что сделать, чтобы этого не произошло.

#НОВОСТИ
Мероприятие проходило в Красноярске впервые, его успели посетить более 500 человек. Организатором форума стала Ассоциация организаций и специалистов по связям с общественностью «PR-среда». Она объединяет более 100 участников – специалистов, работающих в различных компаниях государственного и коммерческого сектора Красноярского края и России, представляющих ведущие отрасли региона: энергетическую, горнодобывающую, металлургическую, финансовую, медицинскую, туристическую, культурную и других направлений. 
 
В Красноярске прошел форум «PR-среда. Нейросети: новый взгляд на профессию» 1
 
Представители различных компаний рассказали, как активно они используют искуственный интеллект для решения рабочих задач. 
В компании по всей цепочке уже используется искусственный интеллект. От геологоразведки, когда сейсмика обрабатывается с помощью ИИ, до заправок, на которых клиентам делают персональные скидки», — рассказал Алексей Шпильман, руководитель программ развития искусственного интеллекта компании «Газпромнефть».
Антон Вдовиченко, технологический предприниматель, эксперт в области разработки мобильных приложений и информационных систем, высказал мнение, что пока искуственный интеллект не может заменить человека.
Я могу отчасти успокоить участников форума. Современное состояние нейросетевой генерации такое, что создать принципиально новый контент в дизайне, например, они пока не могут, а значит, не заменят человека.  С их помощью удастся  сделать набросок, с которого хорошо начать. Работа с нейросетью подчиняется закону Парето: вы можете сделать 80% работы с помощью ИИ, но чтобы довести её до идеала, нужно вмешательство человека.  Поэтому мы используем ИИ как способ ускорения собственной эффективности», — сообщил он.
Антон Стеньков, основатель SMM-агентства и SMM-школы «Republic», рассказал, что сотрудники агентства начали использовать нейросеть с самого ее появления. За год эффективность работы увеличилась на 30% По мнению Стенькова, без работы останется тот, кто не захочет общаться с нейросетями.
 
Кроме того, спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Барнаула и Красноярска выступили с мастер-классами. Например, Юлия Чанчикова, издатель, главный редактор «Делового квартала» провела мастер-класс «От партнерства к соавторству», посвященный новому взгляду на партнерство и коммерческие интеграции в организации ивентов.
 
В Красноярске прошел форум «PR-среда. Нейросети: новый взгляд на профессию» 2
 
В перерывах гости форума посещали площадки в холле, на которых могли попробовать возможности искуственного интеллекта: сделать фото и видео, обработанные с помощью нейросетей. Например, получить свой портрет в стилистике творчества наших великих земляков — Василия Сурикова, Андрея Поздеева, Михаила Годенко, Дмитрия Хворостовского. 
Искусственный интеллект и нейросети нельзя воспринимать как угрозу, — говорит председатель Ассоциации Ирина Нагибина. — Напротив, они помогут пиарщикам развиваться, становиться более эффективными и в чем-то избавиться от рутины.  Само собой, некоторые изменения неизбежны. Однако судьба нашей отрасли и специалистов  будет зависеть от нас самих — умения осваивать навыки будущего и идти в ногу со временем. И задача форума  — подготовить пиарщиков  к этим изменениям».
Автор: Петр Савельев
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