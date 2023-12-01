Человек года — 2023: Номинация «Частное детское образование»

В 2023 номинация сделала фокус на проектах общего образования. Претенденты на победу — детсады и школы, каждая из которых развивает свой подход к воспитанию и обучению подрастающего поколения.

Соучредитель номинации — сеть семейных центров «Умка» и «Умка школа»

В 2023 второй раз подряд соучредителем общественно значимой номинации «Частное детское образование» стал лидер частного детского образования Красноярска — сеть семейных центров «Умка» и «Умка школа».

Антонина Борисенко, «Барабулька»

Центр доверительного воспитания «Барабулька» основан в 2011, его создатель и идейный вдохновитель — Антонина Борисенко. Сейчас «Барабулька» представлена тремя филиалами: второй открылся в начале 2013, третий — в 2015. В общей сложности их посещают порядка 110 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Каждый филиал ориентирован на свою возрастную категорию: с 1,5 до 3 лет; с 3 до 5 лет; с 5 до 7 лет. С момента открытия и по сей день «Барабулька» не дает рекламу: работает «сарафанное радио». При этом у центра всегда есть лист ожидания, а некоторые семьи отдают в «Барабульку» второго, третьего и даже четвертого ребенка. Центр доверительного воспитания «Барабулька» основан в 2011, его создатель и идейный вдохновитель — Антонина Борисенко. Сейчас «Барабулька» представлена тремя филиалами: второй открылся в начале 2013, третий — в 2015. В общей сложности их посещают порядка 110 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Каждый филиал ориентирован на свою возрастную категорию: с 1,5 до 3 лет; с 3 до 5 лет; с 5 до 7 лет. С момента открытия и по сей день «Барабулька» не дает рекламу: работает «сарафанное радио». При этом у центра всегда есть лист ожидания, а некоторые семьи отдают в «Барабульку» второго, третьего и даже четвертого ребенка.

Факт. «Барабулька» — семейный бизнес. Участие в развитии центра принимает супруг Антонины, Александр, и ее дочь Арина.

Цифра. Одна из традиций «Барабульки» — летние лагеря для детей и их родителей в «Горной Саланге». Каждая смена имеет свою тематику — например языковой лагерь, и собирает не только воспитанников центра, но и гостей из других городов. В 2023 участие в летнем лагере приняли порядка 70 человек.

Наталья Герасимова, «АСТРЕЯ»

Образовательный центр «АСТРЕЯ» открыл свои двери в 2015 как пространство для развития взрослых и детей. В 2017 центр расширил площади на ул. Железнодорожников и запустил новые направления. В 2021 «АСТРЕЯ» приросла филиалом на Взлетке (туда переехали направления раннего развития и подготовки к школе), а на ул. Железнодорожников открылась частная начальная школа. В середине 2023 семейный центр «АСТРЕЯ» был преобразован в образовательный центр. Открыт новый филиал на ул. Бограда и запущена средняя ступень школы — для ребят 5…8-х классов. Таким образом, «АСТРЕЯ» внедряет системный подход в развитии и образовании детей: «дошкола», младшая школа (1…4-е классы); средняя школа (5…8-е классы). В основную программу школы включены занятия по коммуникации, нейропсихологии, тьюторские сессии, коучинг. В систему школы входит команда тьюторов, психологов, когнитивная служба. Образовательный центр «АСТРЕЯ» открыл свои двери в 2015 как пространство для развития взрослых и детей. В 2017 центр расширил площади на ул. Железнодорожников и запустил новые направления. В 2021 «АСТРЕЯ» приросла филиалом на Взлетке (туда переехали направления раннего развития и подготовки к школе), а на ул. Железнодорожников открылась частная начальная школа. В середине 2023 семейный центр «АСТРЕЯ» был преобразован в образовательный центр. Открыт новый филиал на ул. Бограда и запущена средняя ступень школы — для ребят 5…8-х классов. Таким образом, «АСТРЕЯ» внедряет системный подход в развитии и образовании детей: «дошкола», младшая школа (1…4-е классы); средняя школа (5…8-е классы). В основную программу школы включены занятия по коммуникации, нейропсихологии, тьюторские сессии, коучинг. В систему школы входит команда тьюторов, психологов, когнитивная служба.

Факт. Один из приоритетов центра — разработка образовательной стратегии для ученика.

Цифра. С 2015 более 2000 семей стали клиентами образовательного центра. Более 120 ребят «АСТРЕЯ» ежегодно готовит к школе.

Татьяна Ермолович, «Взлетай»

Частная школа «Взлетай», открытая в Красноярске в 2021, позиционирует себя как образовательное пространство нового поколения для учеников с 1-го по 11-й класс. В основе подхода — сингапурская образовательная методика, направленная на развитие в учениках жизненных компетенций (критическое мышление, креативность, сотрудничество). Образовательный процесс основан на индивидуальном подходе к каждому ученику и не предполагает использование стандартных учебников. Обучение проходит по авторским методическим материалам, составленным преподавателями школы и отпечатанным в городской типографии. В 2023 «Взлетай» создала собственный корпуниверситет и систему карьерного планирования и непрерывного обучения преподавателей. Частная школа «Взлетай», открытая в Красноярске в 2021, позиционирует себя как образовательное пространство нового поколения для учеников с 1-го по 11-й класс. В основе подхода — сингапурская образовательная методика, направленная на развитие в учениках жизненных компетенций (критическое мышление, креативность, сотрудничество). Образовательный процесс основан на индивидуальном подходе к каждому ученику и не предполагает использование стандартных учебников. Обучение проходит по авторским методическим материалам, составленным преподавателями школы и отпечатанным в городской типографии. В 2023 «Взлетай» создала собственный корпуниверситет и систему карьерного планирования и непрерывного обучения преподавателей.

Факт. Отличительные особенности школы — стеклянные кабинеты, малая численность классов, использование нейросетей в образовательном процессе, гибридное обучение (онлайн и офлайн), а также замена стандартных уроков физкультуры занятиями йогой.

Цифра. За прошедшие два года школа «Взлетай» масштабировалась с 270 кв. м до 1060 кв. м, на которых могут обучаться 110 учеников одновременно.

Наталья Марченко, Ирина Одаева, «ТаняВаня»

Первый филиал сети детских садов «ТаняВаня» открылся в Красноярске в 2012 в обычной трехкомнатной квартире. Проект запустили Наталья Марченко и Ирина Одаева. Накопленный опыт (ранее Наталья и Ирина работали в муниципальных детсадах) и желание попробовать себя в нише частного детского образования стали стимулом открытия. Сейчас «ТаняВаня» — самая большая сеть частных детских садов на правобережье. Каждый из четырех филиалов расположен в отдельно стоящем здании со своей территорией. В общей сложности «ТанюВаню» посещают около 400 детей, в том числе самые маленькие: в ясельные группы принимают детей с одного года. «ТаняВаня» активно рассказывает о детсадовских буднях в своих соцсетях. Некоторые ролики набирают 150…190 тыс. просмотров. Первый филиал сети детских садов «ТаняВаня» открылся в Красноярске в 2012 в обычной трехкомнатной квартире. Проект запустили Наталья Марченко и Ирина Одаева. Накопленный опыт (ранее Наталья и Ирина работали в муниципальных детсадах) и желание попробовать себя в нише частного детского образования стали стимулом открытия. Сейчас «ТаняВаня» — самая большая сеть частных детских садов на правобережье. Каждый из четырех филиалов расположен в отдельно стоящем здании со своей территорией. В общей сложности «ТанюВаню» посещают около 400 детей, в том числе самые маленькие: в ясельные группы принимают детей с одного года. «ТаняВаня» активно рассказывает о детсадовских буднях в своих соцсетях. Некоторые ролики набирают 150…190 тыс. просмотров.

Факт. В «ТанеВане» есть бесплатные занятия с логопедом для детей с задержкой речевого развития. Подобная услуга предоставляется только в специализированных муниципальных детсадах.

Цифра. В штате сети детских садов более 50 сотрудников.

Ольга Хренкова, «Маяк»

«Маяк» — первая в Сибири школа и детский сад, которые реализуют концепцию реджио-педагогики. Специфика подхода — в максимальном внимании к природным возможностям и задаткам ребенка, а задача взрослых — создать условия для их раскрытия. Помимо стандартной программы в «Маяке» есть такие направления, как программирование, финансовая грамотность и «ателье смыслов», где дети воплощают в жизнь собственные идеи. С 2022 «Маяк» развивается как школа предпринимательства. Дети создают книги, комиксы, настольные игры и предметы интерьера, принимают участие в выставках музея «Площадь Мира». С момента открытия «Маяк» работает как ресурсный центр для педагогов садов и школ — муниципальных и частных проектов России. «Маяк» — первая в Сибири школа и детский сад, которые реализуют концепцию реджио-педагогики. Специфика подхода — в максимальном внимании к природным возможностям и задаткам ребенка, а задача взрослых — создать условия для их раскрытия. Помимо стандартной программы в «Маяке» есть такие направления, как программирование, финансовая грамотность и «ателье смыслов», где дети воплощают в жизнь собственные идеи. С 2022 «Маяк» развивается как школа предпринимательства. Дети создают книги, комиксы, настольные игры и предметы интерьера, принимают участие в выставках музея «Площадь Мира». С момента открытия «Маяк» работает как ресурсный центр для педагогов садов и школ — муниципальных и частных проектов России.

Факт. В 2021 «Маяку» присвоен статус инновационной площадки на образовательной платформе «Вдохновение». В 2022 проект стал финалистом всемирного конкурса предпринимателей в номинации «Инновации» (GSEA RUSSIA 2021/2022).

Цифра. Школа и детский сад — семейный проект Ольги Хренковой и ее мужа Дмитрия, которые инвестировали в него более 70 млн рублей. Здание площадью 800 кв. м спроектировано и построено ведущим архитектором и призером международных конкурсов.

Куратор номинации Наталья Повольнова