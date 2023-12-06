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Мобильный интернет около Саяно-Шушенской ГЭС стало еще скоростнее

Мобильный интернет около Саяно-Шушенской ГЭС стало еще скоростнее
Иллюстрация: Мегафон

Для туристов, которые приезжают полюбоваться Саяно-Шушенской ГЭС, удвоили скорости мобильного интернета на смотровой площадке и расширили зону покрытия сети на территории промышленной «жемчужины Саян»

#НОВОСТИ

Инженеры МегаФона установили дополнительное оборудование на действующей базовой станции, благодаря чему расширилось покрытие LTE-сети и повысилась производительность телеком-инфраструктуры.

Запуск дополнительного слоя LTE, работающего в низком частотном диапазоне с радиусом охвата до 35 км, позволил распределить нагрузку сети, увеличить территорию покрытия и обеспечить уверенный прием 4G-сигнала. Кроме того, по результатам замеров, проведённых аналитиками компании, мобильный интернет в зонах модернизации сети стал работать в среднем в два раза быстрее. Теперь абоненты смогут вести прямые эфиры и записывать сторис, сразу выкладывать фотографии, а не сохранять их в архив, а также обмениваться файлами. Также модернизация базовой станции расширила зону обслуживания технологии VoLTE – звонков через интернет. 

Промышленная «жемчужина Саян» входит в топ-10 достопримечательностей республики и обязательных к посещению мест. С каждым годом туристов становится всё больше. К примеру, в этот летний сезон на Саяно-Шушенской ГЭС побывало в 15 раз больше человек, чем в прошлый. Здесь «засветились» не только жители республики и соседнего Красноярского края, но жители Москвы и Московской области, Иркутской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей», — говорит Светлана Симаткина, директор МегаФона в Хакасии.

Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего – одна из крупнейших и мощнейших гидроэлектростанций на планете. Высота установленной плотины составляет 240 метров, а протяженность – около одного километра. Расположена на реке Енисей, на границе между Красноярским краем и Хакасией, у посёлка городского типа Черёмушки, в 115 км от Абакана. Этот уникальный индустриальный объект создавался почти 40 лет, с 1963 по 2000 гг. Тысячи путешественников ежегодно приезжают сюда за фантастическими видами на Енисей и внушительные постройки гидроэлектростанции. Также туристы могут посетить музей, посвященный Саяно-Шушенской ГЭС или принять участие в прогулке по биосферному заповеднику, на территории которого расположена плотина. С 2021 года туристам стали доступны экскурсии и на саму гидроэлектростанцию.

Автор: Петр Савельев
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