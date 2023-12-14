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Предприниматели перешли от риск-менеджмента к шанс-менеджменту

Дмитрий Безотeчество, директор завода лакокрасочных материалов POLYCHROME BH (ООО «БЫТХИМ»)
Дмитрий Безотeчество, директор завода лакокрасочных материалов POLYCHROME BH (ООО «БЫТХИМ»). Иллюстрация: ДК

Региональный экономический ландшафт меняется. На первый план выходят местные производства, которые стремительно запускают новые направления и наращивают мощности.

#МНЕНИЯ

О том, что стало импульсом развития, насколько помогли государственные меры поддержки, как отразились на развитии российских компаний санкции, рассказывает Дмитрий Безотeчество, директор завода лакокрасочных материалов POLYCHROME BH (ООО «БЫТХИМ»).

— В 2022 начался процесс существенных государственных инвестиций в производственный сектор экономики страны. Малый бизнес получил льготные кредиты, гранты на приобретение оборудования для производства. В компании реального сектора пришли реальные деньги и оборудование. В результате уже в 2023 многим удалось ввести в эксплуатацию новые производственные линии, модернизировать материальную базу, закупить новое оборудование. Подъем местного производства — экономический тренд современной России. 

Цели государства очевидны — импортозамещение. Сейчас мы видим, что процесс стимулирования промышленности и малого бизнеса быстро дает результаты. В предыдущие годы предприятия развивались из расчета собственных возможностей. Причем в условиях жесткой конкуренции с зарубежными компаниями. 2023 стал для нас окном возможностей. Хотя конкуренция осталась. В 2022 многие иностранные производители громко заявили об уходе и даже приостановили производство. Однако сейчас мы видим, что уходить по-настоящему никто не собирается: переименовываются, переоформляются и продолжают работать. Тем не менее поддержка государства — уже достаточная мера, чтобы выводить на рынок отечественную продукцию и на равных конкурировать с известными брендами. Инвестиции, льготное кредитование, обязанность заказчиков приобретать изделия, произведенные в нашей стране, в определенном соотношении ко всем закупкам — все это очень действенные шаги по стимулированию региональных производств. Разумеется, санкции частично сыграли положительную роль, и какие-то ниши стали свободнее, хотя бы временно. 

Говоря про окно возможностей, я хочу акцентировать внимание на том, что предложенные меры — это инструменты, которыми можно воспользоваться, но все же не стопроцентная гарантия успеха. 

Наш завод лакокрасочных материалов POLYCHROME BH, так же, как и многие, получил финансирование на покупку оборудования. Частично мы ввели его в эксплуатацию в 2023. Ожидаемый эффект будет не сразу. По щелчку это не работает, все-таки реальный сектор построен по принципу длинных денег. 

Те компании, которые развернулись в сторону импортозамещения раньше, оказались на шаг впереди остальных. Когда заявила об уходе Tikkurila, занимавшая значительный объем рынка ЛКМ, ушел частично Teknos, мы оперативно начали разрабатывать формулы аналогов уходящих продуктов. Какое-то время тестировали и доводили составы по свойствам до соответствия импортным образцам. Весной 2023 начали выпуск и продажи. Сейчас, анализируя итоги сезона, видим, что с какими-то продуктами нам удалось занять часть освободившегося рынка. Мы увеличили номенклатуру и выпуск. И вот тут введение нового оборудования на производстве дало возможность быстрее выдавать необходимые объемы, фасовать, проводить этикеровку и т. д. При этом мы увеличили производство, не привлекая дополнительный персонал. 

Мы видим, что какие-то компании попали в волну и выстрелили на волне санкций, кто-то и так чувствовал себя неплохо, но уход зарубежных брендов помог нарастить объемы либо выпустить новые продукты. Какие-то компании разрабатывали крутые продукты, но не могли поднять голову из-за жесткой конкуренции. Ее отсутствие или даже передышка на год дали возможность получить заказы и наладить стабильное производство.

Говорить о том, что рост производства случился исключительно благодаря мерам господдержки, я бы не стал. Да, это помогло, как и санкции. Однако главная причина подъема — в готовности предпринимателей идти на риск. Не ожидая помощи, вложиться в разработки, не побояться быть первым, за короткое время развернуть новое производство, внедрить, оттестировать и выбрать лучшие варианты. Все это мы делаем в условиях неопределенности, когда прогнозы — это всего лишь прогнозы, и любые новые вводные поступают в режиме «внезапно». Думаю, что начиная с 2022 мы перестроили мышление и от риск-менеджмента перешли к шанс-менеджменту. 

Вавилова, 2Д С2
Производство: 
пос. Березовка, Юности, 11А
+7 (391) 226 5065
www.polychrome.group
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Автор: Петр Савельев
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