Время практических результатов

Возможности образования ежегодно наращивают масштаб, и немалую долю в это развитие вносит обучение за рубежом.

Остается ли оно эффективным инструментом для получения редких компетенций и будет ли востребованным в ближайшие годы, с «Деловым кварталом» обсудила Екатерина Ткаченко, эксперт по образованию за рубежом, директор компании ITEC в Красноярске.

В чем уникальность образования, получаемого за границей? Кроме очевидного плюса с точки зрения языка?

— В первую очередь высшее образование за рубежом — это возможность исследовать редкие программы и специальности. Например, сегодня найти в России обучение актуарным наукам до сих пор практически невозможно, в то время как в Европе, Великобритании, США этот тренд существует практически 20 лет. И даже если у нас обучению подобной специализации выделят семестр среди прочих предметов, то за рубежом этому полноценно отдадут три…четыре года. И когда такие специалисты возвращаются в страну, на работу их забирают сразу же, потому что у нас таких до сих пор не обучают.

Или тот же гейм-дизайн: именно высшего образования в этой сфере у нас все еще нет. То же с медиа и мультимедиа. Плюс здесь такое образование не получишь бесплатно, и в этом плане проще поехать за рубеж, где будет выбор и страны, и направления. И это действительно важно, когда мы говорим о профессиях будущего.

Кроме того, в подавляющем большинстве случаев зарубежное образование — это получение конкретных навыков именно на практике, и в этом тоже серьезная разница с российскими «вышками». Да, предметов может быть меньше, но они будут узконаправленными. Это шанс получить глобально применяемое образование, с которым открывается доступ к рынкам большинства стран.

В каких форматах можно получить зарубежное образование сейчас? Предлагают ли что-то тем, кто не хочет переезжать сразу на несколько лет?

— Зарубежное образование востребовано и в качестве второго или третьего высшего, но здесь многое зависит от того, в каком статусе находится человек. Например, тем, кто уже создал семью, труднее уехать обучаться в другую страну, и не каждый в принципе уже этого хочет. Поэтому самый легкий вариант — поехать сразу после окончания школы, когда еще нет никаких обязательств и весь мир открыт.

Конечно, можно поступать и в магистратуру: она занимает ­год…два, что дает практически каждому возможность воспользоваться таким вариантом.

Существуют и форматы part time, когда студент выезжает сдавать определенные предметы раз в несколько месяцев.

Но на самом деле самое важное в зарубежном образовании — получить опыт общения и жизни в другой стране. Работа в мультикультурной среде вообще считается одним из главных навыков современного руководителя. И, безусловно, образование за границей — вероятность сформировать международную сеть профессиональных контактов. Речь не только об одногруппниках; здесь же и профессора, кураторы, карьерные и корпоративные консультанты. И этот нетворкинг может быть важнее, чем все остальное, ведь именно он дает огромные возможности. Например, во время такого обучения можно получить прямые контакты топ-менеджмента глобальных корпораций — это дорогого стоит и дает понимание, что все возможно.

Фиксируют ли рост востребованности такого обучения?

— Хоть мы и провалились в пандемию, сейчас уже вернулись к допандемийным цифрам. Если говорить о показаниях московского офиса, на который мы ориентируемся, там в 2022…2023 показатели превысили цифры за все время существования. И до нас это тоже дойдет. Перед теми, кто выбирает зарубежное образование, открывается весь мир, и это действительно не только слова.