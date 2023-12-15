Как одно рекламное объявление принесло 400 тысяч

Подразумевает ли комплексное продвижение работу «всего и сразу», как выстроить полноценную стратегию, — рассказывает Алексей Демешко, руководитель агентства интернет-маркетинга Alente.

Один из наших ярких кейсов, который демонстрирует эффективность грамотно выстроенного digital-продвижения, — работа с «Семейной стоматологией». Спустя несколько месяцев нам удалось прийти к результату, когда доход с одной рекламной заявки превысил стоимость рекламы в 100 раз. «Семейная стоматология» обратилась к нам за привлечением пациентов, и важным было не количество лидов или заявок, а доход. Изначальный сайт клиники был устаревшим, и мы это понимали, но все же начали настраивать контекстную рекламу, параллельно дорабатывая сайт.

Когда мы спустя время сопоставили трафик с процентом целевых действий и определили, что старый сайт перестал быть конверсионным, предложили клиенту создать новый. Это было целесообразным решением, чтобы получать больше заявок, а значит, увеличить продажи и прибыль.

Кроме того, именно сайт клиники — один из инструментов сделать сложный медицинский бизнес понятнее и удобнее для клиента. Здесь высокая стоимость услуг, людям сложнее довериться. Значит, нам нужно это доверие сформировать — благодаря понятной информации о компании и ее услугах, заботе о пациенте. Поэтому в разработке нового сайта мы сделали акцент на тех страницах, которые отвечают на все вопросы потенциальных пациентов клиники.

Формировать полное понимание — один из наших принципов. Отсюда и абсолютная прозрачность процесса: через постоянные отчеты, планирование лидов, аналитику стоимости заявок и окупаемости рекламы мы объясняем клиенту, что эффективно, а во что лучше не вкладывать бюджет.

Многие руководители не осведомлены о цифровом продвижении, не знают, как оно функционирует комплексно. А ведь маркетинг — основа, без которой бизнес не будет работать. Чтобы это донести и отслеживать все изменения, мы подключаем систему сквозной аналитики. Например, если лид слишком дорогой, целесообразно ли использовать выбранный канал продвижения? Некоторые подрядчики не придают этому значения: мало кто думает, как оптимизировать затраты. Выстраивать, следить, настраивать, чинить — все это сложно, но необходимо для бизнеса, и мы это делаем. Тогда клиент полноценно понимает, как с ним коммуницирует аудитория. Например, в случае с «Семейной стоматологией» самый незамысловатый креатив привел клиента, который принес клинике 400 тыс. рублей. А стоимость этой заявки для клиента составила около 4 тыс. с учетом рекламного бюджета и наших услуг.

Поэтому мы говорим, что маркетинг нельзя заморозить — это постоянно меняющаяся формула. Уже через месяц она может не работать, и тогда мы корректируем рекламные кампании, меняем стратегию SEO-продвижения, создаем новые посадочные страницы. Когда старый сайт «Семейной стоматологии» перестал приносить клинике доход, мы создали новый, наполнили его качественным контентом и обеспечили целевой трафик из двух основных каналов продвижения — SEO и интернет-рекламы.

В цифровом маркетинге оптимальные результаты достигаются комплексным подходом. Необходимо не только продвигать сайт, но и отслеживать все показатели с помощью веб-аналитики и системы сквозной аналитики. Работать над информационным наполнением и понятной структурой. Поведение пользователей постоянно меняется, поэтому требуется проверять гипотезы и подбирать эффективные на конкретный момент инструменты.

Юлия Мещерякова, директор «Семейной стоматологии»

Все начинается с любви — мой девиз во всем. Поэтому в «Семейной стоматологии» работают люди, влюбленные в свое дело. Профессионализм, любовь к своему делу, забота о клиенте — мы так похожи с Alente.

Мы начали сотрудничество в апреле 2022: сначала по контекстной рекламе, затем стали работать над новым сайтом «Семейной стоматологии» и SEO-продвижением.

Мне нравится подход Alente: менеджер всегда на связи, ежемесячно мне предоставляются отчеты о проделанной работе и планы на следующий месяц.

Скоро в клинике открывается новое направление, и я, конечно же, обращусь к Alente за помощью в дальнейшем продвижении.