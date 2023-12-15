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Как помочь подростку найти себя и стать успешным

Как помочь подростку найти себя и стать успешным
Иллюстрация: astreyafamily.ru

Самостоятельность, ответственность, умение договариваться, любознательность — каждый родитель хотел бы видеть в своем ребенке эти качества.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Воспитать их помогает семья. Именно она выбирает образовательную стратегию и необходимую среду, где созданы условия для личностного роста, интеллектуального развития и самоопределения детей.

Собственный опыт

Все больше семей сегодня рассмат­ривают различные варианты частного образования — более гибкого и персонализированного, чем государственное. И это не только родители малышей, которым предстоит идти в первый класс. Об альтернативе обычной общеобразовательной школе задумываются и родители подростков. 

Пока еще не привычный для нашего города формат средней школы предлагает образовательный центр «Астрея». Его основатель Наталья Герасимова учла собственный материнский опыт — воспитание четырех сыновей, а также запросы других родителей, и представила красноярцам интересную и перспективную систему получения образования. 

Здесь для каждого ребенка выстраивают собственный маршрут, включающий основные и дополнительные дисциплины. Индивидуальные программы разрабатываются специалистами с учетом особенностей возрастной психологии и физиологии подростков. Такой грамотный, внимательный и бережный подход делает процесс учебы комфортным, в школу дети идут с энтузиазмом и радостью. 

Как помочь подростку найти себя и стать успешным 1

Класс без стен

«Вау! Круто!» — так, как правило, реагируют подростки, впервые попав в пространство средней школы образовательного центра «Астрея». Оно действительно отличается от привычных планировок, где коридоры и закрытые классы. В этой школе нет стен, как буквально, так и образно. 

Просторное помещение поделено на несколько основных локаций, где дети занимаются в небольших группах. Столы расставляются в зависимости от урока и задач. Формат коворкинга уже достаточно давно используют учебные заведения разных крупных городов, а вот для Красноярска это пока необычное решение.

Идея сделать open-office возникла у меня несколько лет назад. Я стала изучать опыт других городов и стран, поняла, что открытого пространства не нужно бояться, — говорит Наталья Герасимова. 

Отсутствие традиционных классов может показаться консервативным педагогам непривычным. Но такая открытость напрямую влияет на методы и подходы в работе, стиль общения с учениками, содержание уроков. Сегодня в команде учителей школы как раз те специалисты, которые любят и умеют работать с детьми индивидуально, с малыми группами, готовы к коллаборациям, экспериментам. 

— Сегодня все вокруг стремительно меняется, развивается, в больших школах эти процессы идут медленно и сложно. Наш формат не для массового образования. Мы можем расширить или углубить тему, если дети проявили к ней повышенный интерес. Урок может быть как классическим, так и в формате тренинга, игры, эксперимента, — отмечает Наталья Герасимова.  

Открытое пространство дает ощущение свободы и одновременно дисциплинирует. Здесь практикуют современный подход к воспитанию в детях самоконтроля и ответственности. Тем ребятам и родителям, кто привык к авторитарному стилю работы педагогов, общению на повышенных тонах, нотациям, поначалу будет непривычно. В этой школе не навязывают правил — ребята приходят к их пониманию осознанно. Так же, как и к тому, что образование прежде всего необходимо им самим. 

Объясняем, обсуждаем и закрепляем правила, заключаем внутренние контракты. Учим договариваться, — рассказывает директор школы.

Как помочь подростку найти себя и стать успешным 2

Чего хочет подросток?

Ребенок не хочет, не может учиться? Как его мотивировать, что предложить? Такие вопросы от родителей подростков на собеседовании Наталья Герасимова слышит часто. Прежде чем определить стратегию и составить индивидуальный план, специалисты школы выясняют причины нелюбви ребенка к учебе. А они могут быть совершенно разными. Например, шестикласснику никак не дается математика. Скорее всего, что-то упущено еще в начальных классах, и придется укреплять базовые знания. Есть ситуации, когда у ребенка в прежнем коллективе не сложились отношения с педагогом или одноклассниками. Это тоже может стать причиной нежелания учиться. В частной школе есть возможность индивидуально подойти к каждому отдельному случаю и вместе с ребенком обсудить, в чем он нуждается, какие есть сложности и как их преодолеть. 

Гибкие форматы образования нередко выбирают семьи, где дети серьезно занимаются спортом или музыкой. Тренировки, репетиции, соревнования трудно совмещать с учебой в классической школе. В частной же можно построить траекторию самому. 

Родителей интересует не только форма обучения, но и организация работы образовательного центра в целом. Дети находятся в школе большую часть дня, здесь кипит не только учебная, но и внеурочная жизнь. Среднее звено располагается в помещении в центре города, в новом и комфортном жилом квартале, где есть закрытая территория для прогулок. В расписание включен обед, перерывы на чай и перекусы. 

Погружение в предмет

Программа частной школы полностью соответствует государственным стандартам, дети ежегодно проходят аттестацию. Также у ребят есть возможность сдавать экзамены экстерном. 

В своей работе педагоги применяют разные методы, в том числе метод концентрированного обучения. Уроки объединены в блоки, а число параллельно изучаемых дисциплин в течение дня сокращено. Такая система углубленного изучения материала особенно эффективна для более цельного восприятия предмета. Она позволяет удерживать внимание и интерес ребят, хорошо усваивать знания, работать с большими потоками информации. Подростки меньше утомляются, у ребят нет чувства огромной усталости от школы. 

Как помочь подростку найти себя и стать успешным 3

Особое внимание педагоги уделяют развитию личности ребенка. Каждого ученика сопровождают не только педагоги-предметники, но и психолог, куратор, тьютор. Детей учат ставить цели и достигать их, задавать себе важные вопросы, расставлять приоритеты, высказывать свое мнение, искать и предлагать решение проблемы. В основной программе школы есть такие предметы, как нейропсихология, коучинг, тьюторский час, коммуникативный час. Эти умения в современном мире столь же значимы, как и прочные академические знания. В школе у ребят происходят первые профессиональные пробы, они участвуют в дебатах, тренингах, коуч-сессиях, получают опыт пуб­личных выступлений. Это уменьшенная модель взрослой жизни, где подростки учатся на понятных себе примерах. 

По мнению Натальи Герасимовой,

успешный ребенок — это тот, кто доволен собой и тем, что его окружает. 

— Счастливые люди, как правило, субъект­ные. Те, кто находится в авторской позиции, понимает свои цели и желания. Расстроившись или загрустив, они умеют быстро возвращаться в ресурсное состояние. Они умеют радоваться, мыслить творчески, создавать что-то новое, — подчеркивает руководитель школы. 

Образовательный центр «Астрея»

+7 391 267 9951
vk.com/astreyafamily
t.me/astreyaschool
astreyafamily.ru
 
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Автор: Петр Савельев
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