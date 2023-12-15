Как помочь подростку найти себя и стать успешным

Самостоятельность, ответственность, умение договариваться, любознательность — каждый родитель хотел бы видеть в своем ребенке эти качества.

Воспитать их помогает семья. Именно она выбирает образовательную стратегию и необходимую среду, где созданы условия для личностного роста, интеллектуального развития и самоопределения детей.

Собственный опыт

Все больше семей сегодня рассмат­ривают различные варианты частного образования — более гибкого и персонализированного, чем государственное. И это не только родители малышей, которым предстоит идти в первый класс. Об альтернативе обычной общеобразовательной школе задумываются и родители подростков.

Пока еще не привычный для нашего города формат средней школы предлагает образовательный центр «Астрея». Его основатель Наталья Герасимова учла собственный материнский опыт — воспитание четырех сыновей, а также запросы других родителей, и представила красноярцам интересную и перспективную систему получения образования.

Здесь для каждого ребенка выстраивают собственный маршрут, включающий основные и дополнительные дисциплины. Индивидуальные программы разрабатываются специалистами с учетом особенностей возрастной психологии и физиологии подростков. Такой грамотный, внимательный и бережный подход делает процесс учебы комфортным, в школу дети идут с энтузиазмом и радостью.

Класс без стен

«Вау! Круто!» — так, как правило, реагируют подростки, впервые попав в пространство средней школы образовательного центра «Астрея». Оно действительно отличается от привычных планировок, где коридоры и закрытые классы. В этой школе нет стен, как буквально, так и образно.

Просторное помещение поделено на несколько основных локаций, где дети занимаются в небольших группах. Столы расставляются в зависимости от урока и задач. Формат коворкинга уже достаточно давно используют учебные заведения разных крупных городов, а вот для Красноярска это пока необычное решение.

Идея сделать open-office возникла у меня несколько лет назад. Я стала изучать опыт других городов и стран, поняла, что открытого пространства не нужно бояться, — говорит Наталья Герасимова.

Отсутствие традиционных классов может показаться консервативным педагогам непривычным. Но такая открытость напрямую влияет на методы и подходы в работе, стиль общения с учениками, содержание уроков. Сегодня в команде учителей школы как раз те специалисты, которые любят и умеют работать с детьми индивидуально, с малыми группами, готовы к коллаборациям, экспериментам.

— Сегодня все вокруг стремительно меняется, развивается, в больших школах эти процессы идут медленно и сложно. Наш формат не для массового образования. Мы можем расширить или углубить тему, если дети проявили к ней повышенный интерес. Урок может быть как классическим, так и в формате тренинга, игры, эксперимента, — отмечает Наталья Герасимова.

Открытое пространство дает ощущение свободы и одновременно дисциплинирует. Здесь практикуют современный подход к воспитанию в детях самоконтроля и ответственности. Тем ребятам и родителям, кто привык к авторитарному стилю работы педагогов, общению на повышенных тонах, нотациям, поначалу будет непривычно. В этой школе не навязывают правил — ребята приходят к их пониманию осознанно. Так же, как и к тому, что образование прежде всего необходимо им самим.

Объясняем, обсуждаем и закрепляем правила, заключаем внутренние контракты. Учим договариваться, — рассказывает директор школы.

Чего хочет подросток?

Ребенок не хочет, не может учиться? Как его мотивировать, что предложить? Такие вопросы от родителей подростков на собеседовании Наталья Герасимова слышит часто. Прежде чем определить стратегию и составить индивидуальный план, специалисты школы выясняют причины нелюбви ребенка к учебе. А они могут быть совершенно разными. Например, шестикласснику никак не дается математика. Скорее всего, что-то упущено еще в начальных классах, и придется укреплять базовые знания. Есть ситуации, когда у ребенка в прежнем коллективе не сложились отношения с педагогом или одноклассниками. Это тоже может стать причиной нежелания учиться. В частной школе есть возможность индивидуально подойти к каждому отдельному случаю и вместе с ребенком обсудить, в чем он нуждается, какие есть сложности и как их преодолеть.

Гибкие форматы образования нередко выбирают семьи, где дети серьезно занимаются спортом или музыкой. Тренировки, репетиции, соревнования трудно совмещать с учебой в классической школе. В частной же можно построить траекторию самому.

Родителей интересует не только форма обучения, но и организация работы образовательного центра в целом. Дети находятся в школе большую часть дня, здесь кипит не только учебная, но и внеурочная жизнь. Среднее звено располагается в помещении в центре города, в новом и комфортном жилом квартале, где есть закрытая территория для прогулок. В расписание включен обед, перерывы на чай и перекусы.

Погружение в предмет

Программа частной школы полностью соответствует государственным стандартам, дети ежегодно проходят аттестацию. Также у ребят есть возможность сдавать экзамены экстерном.

В своей работе педагоги применяют разные методы, в том числе метод концентрированного обучения. Уроки объединены в блоки, а число параллельно изучаемых дисциплин в течение дня сокращено. Такая система углубленного изучения материала особенно эффективна для более цельного восприятия предмета. Она позволяет удерживать внимание и интерес ребят, хорошо усваивать знания, работать с большими потоками информации. Подростки меньше утомляются, у ребят нет чувства огромной усталости от школы.

Особое внимание педагоги уделяют развитию личности ребенка. Каждого ученика сопровождают не только педагоги-предметники, но и психолог, куратор, тьютор. Детей учат ставить цели и достигать их, задавать себе важные вопросы, расставлять приоритеты, высказывать свое мнение, искать и предлагать решение проблемы. В основной программе школы есть такие предметы, как нейропсихология, коучинг, тьюторский час, коммуникативный час. Эти умения в современном мире столь же значимы, как и прочные академические знания. В школе у ребят происходят первые профессиональные пробы, они участвуют в дебатах, тренингах, коуч-сессиях, получают опыт пуб­личных выступлений. Это уменьшенная модель взрослой жизни, где подростки учатся на понятных себе примерах.

По мнению Натальи Герасимовой,

успешный ребенок — это тот, кто доволен собой и тем, что его окружает.

— Счастливые люди, как правило, субъект­ные. Те, кто находится в авторской позиции, понимает свои цели и желания. Расстроившись или загрустив, они умеют быстро возвращаться в ресурсное состояние. Они умеют радоваться, мыслить творчески, создавать что-то новое, — подчеркивает руководитель школы.