Инна Шамрай: Современную образовательную среду не построить без крупных инвесторов

Школа твоих достижений «Солнечный город» планирует открыть в Красноярске современную школу. Однако запуск бизнес-проекта с миссией возможен только с участием крупных партнеров.

На карте системы образования России Школа твоих достижений «Солнечный город» появилась в 2004. За 20 лет работы проект вырос в экосистему непрерывного образования для детей с 6 месяцев до 11-го класса. Следующий шаг в развитии — запуск новой школы на 400 детей, сейчас идет поиск партнера для этого проекта. Инна Шамрай, основатель и руководитель «Солнечного города», — о том, зачем инвесторам вкладываться в будущее.

Зерно личности

В России растет спрос на обучение детей в частных школах. Родители осознанно подбирают школу, исключая авторитарный подход и двигаясь к персонализации в обучении, обеспечивающей деятельное участие ребенка в формировании собственного персонального образовательного пути.

— Частные школы в Красноярске сильно разные, что дает родителям возможность выбора. Именно в частной школе удается реализовать реальную, качественно отстроенную системную работу наставничества в сопровождении ребенка к ответственному, осознанному следованию по собственному образовательному маршруту в субъектной позиции.

В течение обучения в школе ребенок сам строит себя, осознавая свои сильные и слабые стороны, учится управлять своим поведением, входить в рутинную работу, рефлексировать и стратегировать свое обучение исходя из осознанных целей.

Разговаривая с родителями, мы видим, что многие из них в свои 35…45 лет не готовы ответить на вопрос: «А какой человек вы?» Даже с высоты своего полета, а речь, как правило, о состоявшихся бизнесменах, взрослый человек не может описать себя. Не удивительно, что, проектируя будущее для своего ребенка, родители ищут другой сценарий. Отсюда и востребованность частного образования.

Но школа школе рознь, и у каждого проекта свой взгляд на обучение.

— Сегодня есть три основных подхода. Первый — школы, где все направлено на создание кайфовой для ребенка обстановки. Главное для школ-«теплиц» — чтобы ребенок не входил в трудности, лишь бы всегда улыбался. Полярный подход — школы, нацеленные исключительно на предметные результаты. Медаль, поступление в МГИМО — есть конкретный запрос от родителей, и школа его выполняет.

Но есть золотая середина — школа, где создается безопасная для ребенка среда, в которой он в сопровождении грамотного взрослого может войти в трудность. Преодолевая эту трудность, возможно, не с первого раза и прикладывая собственные усилия, ребенок развивает в себе ключевые компетенции успешного человека — самостоятельность, самоорганизацию, самоконтроль и как результат — самоопределение. Ключевое — сам ребенок, а не взрослый, ставит себе задачу и ищет решение. Именно в этой парадигме работают все ступени «Солнечного города».

Такой подход сводит на нет сценарии, когда, например, родитель делает с ребенком «домашку» до 4-го класса. Почему так происходит? Потому что ребенка целенаправленно отгораживали от всех трудностей, ему просто не позволили развить в себе самостоятельную ответственность за собственные действия. Как результат — ответственность за выполнение домашней работы, а потом и за всю жизнь ребенка ложится на родителей. Это как кататься на велосипеде: не научишься балансировать, пока сам не упадешь.

Школа будущего

«Солнечный город» — первая и единственная в Красноярске лицензированная и аккредитованная частная школа полного цикла для детей с первого дня жизни до 15 лет. Сегодня образовательная экосистема работает над амбициозной задачей — запустить большую частную школу и подростковый пансионат в отдельно стоящих зданиях. Инна Шамрай говорит: в этот проект она вложила весь свой опыт — и как педагога, и как управленца.

— Идеальная школа будущего — это образовательная площадка, которая уже на этапе входа в родительство готова предложить образовательную траекторию с 6 месяцев до 11-го класса, которая понимает, что образование детей — процесс непрерывный. Вот почему наилучшие результаты дают школы, работающие по принципу экосистемы. Кейс «Солнечного города» — яркое тому подтверждение. Первая ступень — пространство для младенцев от 6 месяцев до полутора лет, дальше — «дошколка», с полутора до 7 лет. В России обесценено время, которое ребенок проводит в детском саду, а ведь он уже может планировать — пусть на 5 минут, но у него получается! Раз за разом увеличивая горизонт, к 9-му классу ребенок может планировать уже на год. Но для этого он должен понимать, что это его ответственность. Да, не все получится с первого раза, но рядом всегда будут опорные взрослые, которые поддержат и помогут справиться. Результаты ЕГЭ в этом случае очевидны.

Опорные взрослые — это преподаватели?

— Все процессы базируются на главных ценностях «Солнечного города»: развитии, открытости, осознанности и ответственности. Из них формируется ключевой посыл образовательной экосистемы — честные взаимоотношения между тремя субъектами взаимоотношений: ребенок, семья и школа. Случайных людей в школе нет. Я искренне благодарна учителям, которые, понимая сложность серьезного саморазвития и ответственную работу с каждым ребенком, честно уходят. Те, кто остается в команде, приняли вызов к саморазвитию и трансформируют свое мышление от учителя-транслятора к учителю-наставнику. Это сложная работа над собой. При первой встрече с родителями мы открыто погружаем семью в среду школы, фокусируя ее на создании условий для формирования внутренней мотивации к обучению у ребенка. Образовательные результаты у детей с включенными в совместную со школой работу родителями значительно выше, чем у детей, чьи родители относятся к ребенку как к своему проекту, отказывая ему в поддержке, причем почти всегда неосознанно: «Вот у меня медаль, а ты на что закончишь?» Взрослые, сами того не желая, вставляют палки в колеса формирующегося человека, принуждая его падать в чувство вины и в страх перед собственными родителями.

Создание команды современных учителей — длительный труд.

Не бывает так, чтобы учитель с утра поработал в авторитарной среде, где содержание и форма образовательного процесса направлены только на исполнение, и через пару часов, быстро переобувшись, успешно вошел в здоровье­сберегающую среду. Формирование у учителя позиции наставника — сложная управленческая технология.

Вот почему, несмотря на лист ожидания, в любое масштабирование мы идем осознанно. Для меня это про честность в бизнесе и ответственность за образовательные результаты детей перед родителями.

Партнерство — в смыслах и в бизнесе

Школу твоих достижений «Солнечный город» как площадку для развития и образования детей выбирают более 600 красноярских семей. Запрос на масштабирование проекта огромен: в 2022 конкурс в 1-й класс составил 6 человек на место. Однако для выхода на принципиально новый уровень образовательной экосистеме нужен партнер.

— Партнерство, в которое мы готовы идти, — это школа, которая даст максимум возможностей для развития ребенка. Премиальное образование возможно только в небольшой школе, максимум на 400 детей. На такой площадке каждый ребенок будет ярок и узнаваем, а атмосфера — доверительной и безопасной.

Таким партнером может стать девелопер, который возведет здание школы?

— Это один из сценариев. Стартовая точка — крупные застройщики, которые, проектируя современную семейную жилую экосистему, тщательно выбирают партнеров, готовых развивать образовательные проекты, являясь частью экосистемы, в рамках смыслового поля. Сильная школа выступает градообразующим ядром и значительно повышает стоимость жилья. Здесь возможны различные виды партнерства.

Второй вариант — партнерские отношения с крупной компанией, которая переводит в Красноярск большой штат сотрудников и, соответственно, их семей. Тут опять же важно совпадение по ценностям: речь про родителей, которые ищут для детей смысловое образование. Целевая аудитория «Солнечного города» — клиент, который много работает, сам прошел сложный процесс становления как профессионал, понимающий собственный вклад в саморазвитие, желающий обеспечить своему ребенку доверительное пространство для развития в профессиональной образовательной среде.

Третий вариант — промышленные гиганты, госкорпорации или частный бизнес, которые готовы делать пожертвования. Это история про win-win: образовательный проект получает возможность развиваться, а бизнес значительно уменьшает налог.

Частное образование традиционно стоит на развилке между бизнесом и миссией. Возможен ли средний путь?

— Только он и возможен! Образовательный проект без миссии и ценностной платформы не просуществует долго. Но для того чтобы миссию реализовать, проектом нужно грамотно управлять. Это ответственность руководителя — жить в Красноярске, в Сибири и жить делом, которое в прямом смысле слова определяет будущее — ребенка, семьи, города, региона и страны.

Мы не ищем легких путей. В заявленном контексте работать трудно, и можно говорить об этом: «Мы же делаем». Красноярск этого достоин.





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