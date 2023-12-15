Как найти внутренние опоры в коридоре стресса

В современных реалиях перемены и адаптация к новым условиям стали практически рутиной — каждый день мы принимаем новые правила игры.

Как сохранить себя и масштабировать бизнес в эпоху глобальных перемен, «Деловому кварталу» рассказала Ирина ВАЛИЕВА, клинический психолог, основатель центра психологической поддержки «Вектор».

— Стабильное эмоциональное состояние дает возможность четко понимать, что происходит внутри нас как личности и вовне — в наших коммуникациях. При таких вводных мы осознаем, каков сегодня наш мир и насколько он нас устраивает. Эта основа позволяет не тратить ресурсы на выстраивание базовых вещей, а направлять их в развитие и рост.

Людям с высокой скоростью жизни, большими амбициями и желаниями необходимо огромное количество энергии, наличие которой как раз и может обеспечить стабильная работа нервной системы и устойчивое эмоциональное состояние. Живущий в комфортном режиме человек четко осознает ход своей жизни, понимает, какие чувства и реакции заполняют каждый его день. Такой человек свободен, он может достигать поставленных целей, его эмоциональное состояние — это твердая база, позволяющая разумно и эффективно мыслить.

На пути развития каждого человека неизбежно встречаются обстоятельства, которые обеспечивают ежедневный стресс, и чем выше уровень ответственности, тем сильнее его воздействие. В условиях современного мира приходится адаптироваться с невероятной частотой, и это провоцирует тревожность даже за ближайшее будущее. Находясь в стрессе, очень сложно прогнозировать развитие своего бизнеса и свои возможности. Как стабилизировать свое эмоциональное состояние — самый распространенный запрос наших клиентов, которые в ответе за свое дело. На самом же деле адаптационный механизм, ставший важнейшим инструментом развития бизнеса, заложен в нас с рождения. Нужно лишь научиться им управлять.

Человек, длительное время не уделяющий должного внимания своему морально-психологическому состоянию, начинает сталкиваться с проблемами иного порядка. Перегруженная нервная система не дает твердой опоры, не позволяет действовать эффективно. Это влечет неудовлетворенность тем, что он имеет и как к этому приходит. Появляются сомнения: а приходит ли? Добавляется когнитивная составляющая оценки себя. В постоянной концентрации на цели, которая никак не может быть достигнута, теряются из вида составляющие нашей жизни, которые поддерживают и дают ресурс двигаться дальше: увлечения, друзья, семья.

Когда в бешеном ритме один кризис накладывается на другой, человек перестает проводить самоидентификацию, осознавать свои принципы и ценности. Поэтому важно работать над ясностью собственных чувств. Это же справедливо и для бизнес-коммуникаций. Сложности в общении с бизнес-партнером, неумение говорить прямо и договариваться приводят к непониманию, оставляя лишь взаимные претензии. Начинать нужно с себя. Учиться формулировать и озвучивать собственную позицию, отстаивать ее, понимать свои границы. Когда выстроены отношения с самим собой, мы способны строить любые отношения, потому что знаем, какие методы нам подходят и могут быть эффективны.

Хотеть выжать максимум из того, что имеем, — это нормально. И для этого есть инструменты. Порой достаточно небольшой переоценки, включенной самоидентификации, чтобы чувствовать себя комфортно. Сложно что-то планировать, когда постоянная тревожность вызывает раздражительность, агрессию и гнев. Поэтому физическое и эмоциональное состояние — это основа. Человеку, находящемуся в психологическом, физиологическом и гормональном дефиците, не стоит ждать чуда. Нужно комплексно работать над собой, и как только состояние стабилизируется, планы, цели, а за ними и возможности становятся абсолютно другими.

Понимание себя открывает новый путь, на котором мы способны принимать верные решения и не откладывать их. Умение слышать себя приводит к простым и ясным формулировкам целей, помогает определять, куда ведут нас наши убеждения, определяет вектор качественного и непрерывного развития.

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