Сбер: традиция — делать добро

Декабрь — время подводить итоги. Для Сбера итоги года — это не только финансовые показатели, но и результаты инвестиций банка и всей группы его компаний в развитие регионов присутствия.

А также реализации ESG-стратегии, направленной на устойчивое развитие и заботу о природе и людях. Именно так работает Сбер в Сибири.

СБЕРегай природу

Команда Сбера регулярно проводит экологические субботники — «Зеленые игры», убирая тонны мусора.

Масштабные субботники в Красноярске мы проводим два раза в год. Но кроме того, у нас множество мероприятий, связанных с охраной окружающей среды. Это высадка деревьев, раздельный сбор мусора, безбумажный документооборот. Все это часть наших корпоративных традиций и стратегии Сбера. Нам важно, чтобы город становился чище и красивее»,— рассказывает Антон Милютин, управляющий отделением Сбера в Красноярске.

Сотрудники Сбера в этом году приняли участие в проекте «Сад памяти». В Емельяновском лесничестве высадили более 500 молодых елей в память о героях Великой Отечественной войны.

В Красноярске, Абакане и Кызыле Сбер установил скамейки и урны из переработанного пластика. В филиалах банка постоянно проводится сбор использованных батареек. Сбор крышек от пластиковых бутылок для проекта «АРТ Крышка» позволил участникам не только сдать мусор, но и поучаствовать в создании арт-объектов. Так, за 2023 было создано порядка шести экокартин: достопримечательности Красноярского края, первый паровоз ко Дню железнодорожника, северное сияние ко Дню металлурга в Норильске и другие. Все картины размещены в офисах и музеях партнеров, а также участвуют в различных городских мероприятиях.

Участники проекта «СБЕРегаем птиц» изготовили кормушки и наполнили их зерном для передачи в национальный парк «Красноярские Столбы». Во время третьего экологического саммита «Сибирская перспектива» волонтеры Сбера приняли участие в обустройстве экотроп нацпарка, а эксперты рассказали о своих проектах. Благодаря сбору вещей, организованному в рамках ESG-проекта «Круговорот», сотрудники Красноярского отделения Сбера передали Красному Кресту 780 кг одежды.

Стратегия ESG меняет регионы

Сбер активно делится наработками и знаниями в области устойчивого развития. В 2023 на Петербургском экономическом форуме Сбер заключил соглашения о сотрудничестве в сфере ESG и устойчивого развития с правительствами Республик Хакасия и Тыва.

В рамках соглашений планируются проекты повышения финансовой и цифровой грамотности, экологической культуры, улучшения качества природопользования и охраны окружающей среды. А также внедрение цифровых технологий, направленных на рост качества жизни людей.

«Вместе» с детьми

Еще одна важная инициатива Красноярского отделения Сбера — поддержка ребят с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с подопечными сотрудники Сбера ходят в музеи, на экскурсии, в кино, отмечают праздники. Отсюда и название проекта — «Вместе».

В Красноярске в офисах Сбера открываются «Островки безопасности». Совместный проект поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и Сбер работает по всей стране, чтобы помочь потерявшимся людям. Сотрудники Сбера в Красноярске с начала 2022 помогли найти 134 потерявшихся человека.