Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.12
91,96
101,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Александр Сиваев: Резиденты коммерческой недвижимости хотят сервиса

Александр Сиваев, генеральный директор Индустриального парка «Красный Яр»
Александр Сиваев, генеральный директор Индустриального парка «Красный Яр». Иллюстрация: ДК

Главный вызов этого года в сфере управления промышленной недвижимостью стал следствием государственной промполитики.

#НОВОСТИ

Главный вызов этого года в сфере управления промышленной недвижимостью стал следствием государственной промполитики. Дело в том, что после событий февраля 2022 российские производственные предприятия получили мощный стимул к развитию — у них стало больше заказов, да и государство стало активнее их поддерживать. Как следствие — с их стороны появился запрос на большие площади. И это стало для нас очень серьезным вызовом, поскольку до этого момента объем земельных участков, пригодных для строительства промышленной инфраструктуры, в городе только сокращался. Спрос был ровным и весьма средним, и мы, ориентируясь на него, работали в обычном режиме.

Однако уже к середине этого года стало понятно, что этот период закончился. Для того чтобы удовлетворить растущий спрос, наша компания активизировала работу по второй очереди Индустриального парка. В планах на 2024 проектирование и выполнение мероприятий по техническому присоединению к сетям. В 2025 планируем строительство первых корпусов. 

Также мы стали активно смотреть на возможности расширения за пределами нашей площадки. Как мы и ожидали, в крае очень мало участков, где можно было бы построить не то что индустриальный парк, а даже небольшое производственное предприятие. Долгое время все застраивалось исключительно жильем. А это неправильно, потому что людям нужно где‑то учиться, где‑то лечиться, куда‑то ходить за покупками и, наконец, где‑то работать. По объектам соцкульбыта это осознание уже пришло, а вот по промплощадкам — пока нет. Поэтому крайне важны изменения в градостроительной политике, предусматривающие комплексное развитие территории городов. А именно разумный баланс между жилой застройкой, социальной составляющей и площадками для создания высокоэффективных рабочих мест. Безусловно, с учетом экологической составляющей. Отсутствие такого подхода может оказать сдерживающее воздействие на развитие малых и средних производств в регионе.

Помимо инфраструктурных вопросов в 2023 начал формироваться и еще один новый для Сибири тренд в сфере управления промышленной недвижимостью. В западной части России он обозначился довольно давно. Речь идет о дополнительных сервисах для резидентов индустриальных парков и владельцев промышленной недвижимости. Сегодня уже недостаточно просто хорошо обслуживать здания и сооружения. Нужны услуги по подбору и обучению кадров, помощь при участии в конкурсных процедурах, централизованные закупки и так далее. Мы будем стараться учитывать это в своей работе и в новом году постараемся предложить рынку комп­лексный подход управлению промышленной недвижимостью, который будет закрывать широкий спектр задач наших резидентов.

Этот год показал, что производство в России в целом, и в Красноярском крае в частности, сумело адаптироваться к новым вызовам и вернулось от выживания к развитию. То же самое предстоит сделать индустриальным паркам и другим организациям, нацеленным на развитие промышленного производства в регионе. Думаю, у нас все получится.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • ТРЦ «Планета» изменит график работы в предновогодние дниТРЦ «Планета» изменит график работы в предновогодние дни
  • Своя чужая земля: в строительных скандалах есть только проигравшиеСвоя чужая земля: в строительных скандалах есть только проигравшие
  • Инвестиции в экономику Красноярского края составят 900 млрд рублейИнвестиции в экономику Красноярского края составят 900 млрд рублей
  • Владислав Логинов: Современный город — это движение навстречу людямВладислав Логинов: Современный город — это движение навстречу людям
  • Новогодняя оттепель: какой будет погода в Красноярске в последнюю неделю 2023Новогодняя оттепель: какой будет погода в Красноярске в последнюю неделю 2023
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.