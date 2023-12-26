Александр Сиваев: Резиденты коммерческой недвижимости хотят сервиса

Главный вызов этого года в сфере управления промышленной недвижимостью стал следствием государственной промполитики.

Главный вызов этого года в сфере управления промышленной недвижимостью стал следствием государственной промполитики. Дело в том, что после событий февраля 2022 российские производственные предприятия получили мощный стимул к развитию — у них стало больше заказов, да и государство стало активнее их поддерживать. Как следствие — с их стороны появился запрос на большие площади. И это стало для нас очень серьезным вызовом, поскольку до этого момента объем земельных участков, пригодных для строительства промышленной инфраструктуры, в городе только сокращался. Спрос был ровным и весьма средним, и мы, ориентируясь на него, работали в обычном режиме.

Однако уже к середине этого года стало понятно, что этот период закончился. Для того чтобы удовлетворить растущий спрос, наша компания активизировала работу по второй очереди Индустриального парка. В планах на 2024 проектирование и выполнение мероприятий по техническому присоединению к сетям. В 2025 планируем строительство первых корпусов.

Также мы стали активно смотреть на возможности расширения за пределами нашей площадки. Как мы и ожидали, в крае очень мало участков, где можно было бы построить не то что индустриальный парк, а даже небольшое производственное предприятие. Долгое время все застраивалось исключительно жильем. А это неправильно, потому что людям нужно где‑то учиться, где‑то лечиться, куда‑то ходить за покупками и, наконец, где‑то работать. По объектам соцкульбыта это осознание уже пришло, а вот по промплощадкам — пока нет. Поэтому крайне важны изменения в градостроительной политике, предусматривающие комплексное развитие территории городов. А именно разумный баланс между жилой застройкой, социальной составляющей и площадками для создания высокоэффективных рабочих мест. Безусловно, с учетом экологической составляющей. Отсутствие такого подхода может оказать сдерживающее воздействие на развитие малых и средних производств в регионе.

Помимо инфраструктурных вопросов в 2023 начал формироваться и еще один новый для Сибири тренд в сфере управления промышленной недвижимостью. В западной части России он обозначился довольно давно. Речь идет о дополнительных сервисах для резидентов индустриальных парков и владельцев промышленной недвижимости. Сегодня уже недостаточно просто хорошо обслуживать здания и сооружения. Нужны услуги по подбору и обучению кадров, помощь при участии в конкурсных процедурах, централизованные закупки и так далее. Мы будем стараться учитывать это в своей работе и в новом году постараемся предложить рынку комп­лексный подход управлению промышленной недвижимостью, который будет закрывать широкий спектр задач наших резидентов.

Этот год показал, что производство в России в целом, и в Красноярском крае в частности, сумело адаптироваться к новым вызовам и вернулось от выживания к развитию. То же самое предстоит сделать индустриальным паркам и другим организациям, нацеленным на развитие промышленного производства в регионе. Думаю, у нас все получится.