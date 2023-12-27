Долина влияния: гольф запускает масштабные изменения Красноярске

Уходящий год ознаменовался для Красноярска еще одним важным событием: открылось новое пространство для спорта и отдыха — гольф‑клуб в ландшафтном парке «Юдинская долина».

Премьера лета 2023

Гольф‑клуб мирового уровня «Юдинская долина» был достроен этим летом и открылся в Красноярске в конце августа в формате Международных студенческих игр. Также на площадке гольф‑поля была проведена бизнес‑сессия, посвященная развитию корпоративного спорта.

Масштабный ландшафтный парк разместился в Октябрьском районе Красноярска, на территории бывшей Плодово‑ягодной станции. Напомним, разработка проекта гольф‑клуба началась в 2017, а строительство стартовало в 2021. Площадь всего проекта ландшафтного парка «Юдинская долина» — 200 га, гольф‑клуб занимает 148 га. Его строительство реализовано за счет средств частных инвесторов — крупных промышленных гигантов края: компаний «Норникель», ПОЛЮС, РУСАЛ, «Полиметалл», СУЭК.

— Создание ландшафтного парка — дело небыстрое, но мы планируем увидеть результат уже через 3…5 лет. Помимо живописного разнотравья и разнообразия деревьев в парке для отдыха будут созданы экотропы, детские локации, площади для пикников, а также сады с сезонными полевыми цветами и ягодами, — рассказывает Алёна Дёмкина, куратор проекта, амбассадор гольф‑движения в Красноярске.

Зеленые «легкие» города

Наш город меняется только к лучшему с точки зрения озеленения и создания зеленого пояса города. Экопарк «Юдинская долина» занимает в нем особое место. Это очень сложный объект, единственный за Уралом. Здесь 43 га великолепного газона, некоторые участки выглядят как «бильярдный стол». Территория экопарка станет настоящей «лабораторией сибирского газона».

— В нашем городе появляется все больше примеров современного, качественного озеленения. Стоит задача развивать это направление благоустройства на новом уровне. Были проведены переговоры с Тимирязевской академией, и лучшие специалисты по газонам будут помогать нам работать здесь. И все это для того, чтобы и в этом деле Красноярск стал лидером. «Юдинская долина» — это комплексный проект, который в том числе предполагает и возрождение нашей легендарной Плодово‑ягодной станции. Для того чтобы обогатить флору территории, было принято решение высадить здесь сибирские кустарники и крупномерные деревья. К работе привлекли компании Красноярска, а также экспертов в области озеленения. Все высаженные кустарники и деревья подобраны не случайно, это особые сибирские виды, которые важно сохранять.

— Работу по восстановлению мы начали, сделали первые высадки на участке, который работающие на нем люди ласково назвали «Ягодкой». Я думаю, с их легкой руки такое название здесь приживется, — отмечает Алёна Дёмкина.

Научный кластер, реализация которого намечена в следующем году, расположится на площади не менее 10 га. На протяжении века территория была садом: селекционеры Плодово‑ягодной станции вывели здесь 162 сорта плодовых культур. Эта зона будет воссоздана: на территории начнут выращивать саженцы жимолости, яблони, груши, смородины, сливы и многих других культур. Здесь создадут питомник «Яблоневый сад». Он также будет доступен горожанам. В питомнике можно будет купить саженцы для последующего разведения на своих участках.

Третья зона предназначена для занятий горожан спортом. Именно здесь располагается главная составляющая проекта — 18‑луночное гольф‑поле мирового уровня.

Формирование зеленого паркового пояса — важный элемент градостроительной политики и развития Красноярска. Сейчас в него входят «Гремячая грива», национальный парк «Красноярские Столбы», Торгашинский хребет и Николаевская сопка. «Юдинская долина» существенно расширит зеленый парковый пояс, причем не только за счет гектаров природного благоустроенного ландшафта, но и благодаря новому смысловому наполнению рекреационного пространства.

Гольф‑поля — «легкие» городов. По исследованию ученых, гектар зеленого газона производит больше кислорода, чем гектар леса. Уникальный газон, о котором говорят создатели «Юдинской долины», — это 43 га сочной травы. Уход за ним требует серьезных сил и вложений, но потраченные затраты с лихвой окупят себя. Гектар такого газона сравним по выработке кислорода с гектаром леса, а освоенные инструменты по поддержанию травы в надлежащем состоянии будут применять при озеленении других городских зон.

Цветок яблони

Говоря о причине выбора названия «Юдинская долина», стоит обратиться к истории бывшей Плодово‑ягодной станции, на которой построено гольф‑поле. На проектируемой территории раньше находились пашни и сенокосы. Известные красноярские семьи строили здесь загородные дачи (Суриковы, Кузнецовы). По легенде, купец Геннадий Юдин (1840…1912) любовался этими местами из своей беседки на одной из вершин Гремячей гривы. В городе она получила название Юдина гора, а река неподалеку — Юдина речка.

В 1920 здесь была открыта Красноярская плодово‑ягодная станция. В сибирском климате селекционерам удалось вывести более 200 сортов ягод и фруктов.

В основе визуальной концепции «Юдинской долины» — цветок яблони с пятью лепестками. Яблоня — основная культура, которую селекционировали и выращивали на Плодово‑ягодной станции. Сами сотрудники считали цветущую яблоневую ветвь ее символом.

— Цветок яблони — это метафора селекции как процесса преобразования природы человеком. Ландшафтный парк, гольф‑поле, сад — это тоже результат рукотворного преобразования природной среды, — поясняет Алёна Дёмкина.

Ландшафт развития

Одним из главных отличий «Юдинской долины» стало масштабное гольф‑поле, выполненное в соответствии со сложнейшими требованиями и стандартами. Оно спроектировано специализированным бюро — European Golf Design. В центре Енисейской Сибири воссоздается образ традиционного 18‑луночного поля с сибирскими дюнами, бункерами, волнистыми фервеями и многоярусными гринами. В первую очередь наличие площадки поспособствует развитию этого вида спорта в Красноярском крае. Так, едва открывшись, в августе этого года «Юдинская долина» провела студенческие соревнования по гольфу, участие в которых приняли представители девяти стран. Это наглядная демонстрация востребованности гольф‑поля не только у красноярских спортсменов, но и у гольфистов на федеральном и даже мировом уровне.

— «Юдинская долина» становится триединством спорта, природы и науки. Мировой опыт показывает: синхронное развитие спортивного и развлекательного, промышленного и культурного сектора дает мощный импульс для развития экономики и туризма. А это напрямую влияет на уровень и качество жизни, — говорит Алёна Дёмкина.

Этот вывод подтверждает опыт мировой практики — синхронное развитие спортивного и развлекательного, промышленного и культурного сектора ускоряет темпы развития экономики территории, что позволит улучшить качество жизни местного населения за счет новых рабочих мест, благоустройства ландшафта, создания нового высококлассного места для отдыха и спорта. Наличие современного гольф‑поля в городе‑миллионнике увеличивает его инвестиционный и туристический потенциал.

Специалисты гольф‑индустрии Красноярского края занимаются популяризацией гольф‑туризма в том числе как нового вида событийного и спортивного туризма с широкой географией РФ, а также нового российского тренда — молодежного, корпоративного и семейного досуга и отдыха.

— В этом году мы продали первые пакеты персонального и корпоративного членства в клубе. Мы в целом делаем большой акцент на развитии именно корпоративного гольфа, видим в этом большую перспективу для развития как гольфа, так и корпоративной культуры края в целом, — резюмирует Алёна Дёмкина.