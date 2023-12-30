В режиме рекордов: как работала Богучанская ГЭС в 2023

Помимо традиционных маркеров — выработка, бесперебойная работа, ремонтные работы — на Богучанской ГЭС сделан фокус внимания на социальную ответственность предприятия и вклад в команду.

Чемпионская выработка

На работу гидроагрегата прежде всего влияет водность Ангарского каскада. В 2022 и 2023 приточность на озере Байкал и Братском водохранилище существенно превышала норму. К концу ноября уровень Байкала был всего на 2 см ниже отметки, установленной постановлением правительства РФ как нормальный подпорный уровень. К 1 мая 2024 уровень Байкала не должен превышать 456,15 м ТО, чтобы пропустить весенний паводок. Это означает, что Енисейское бассейновое водное управление в течение зимы установит для всех ГЭС каскада довольно высокие расходы.

Для энергетиков высокая водность — это ответственный период и большая выработка. В 2023 Богучанская ГЭС установила несколько рекордов по производительности, повышая выработку и соревнуясь с собственными же достижениями.

Если считать с момента пуска первых агрегатов, то в декабре Богучанская ГЭС превысила отметку 158 млрд кВт*ч.

Итоги выплаты налогов за 2023 пока не подведены, но по результатам за 11 месяцев 2023 предприятие выплатило в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 11 млрд 196,7 млн рублей, что на 1,19 млрд больше, чем по итогам всего 2022. По данным правительства Красноярского края, станция входит в ТОП‑10 крупнейших плательщиков краевого бюджета.

Ремонт по расписанию

Продолжаются вложения в производство для бесперебойной работы энергопредприятия. В течение 2023 на всех гидроагрегатах Богучанской ГЭС выполнен текущий ремонт. Агрегаты № 9 и № 7 капиталили по 60 суток подряд. Это плановые работы, которые необходимы для повышения надежности оборудования и снижения риска неплановых остановок и сбоев в поставках электроэнергии.

— Точное выполнение программы ремонтов было одним из тех факторов, благодаря которому станция своевременно получила паспорт готовности к отопительному сезону 2023…2024. Министерство энергетики РФ выдало этот документ на основании постоянного мониторинга показателей готовности, без ограничений и замечаний. Главная наша задача на предстоящий период — обеспечить бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией, выполнить требования Енисейского бассейнового водного управления и своевременно подготовить водохранилище к паводку следующей весной, — подчеркивает Владислав Кобяков, генеральный директор АО «Богучанская ГЭС».

Тренировать профессионализм

Ответственно и успешно отработали год все подразделения станции, но особенно напряженным и результативным он выдался для сотрудников Оперативной службы. Помимо основной работы с сентября до начала ноября ее сотрудники участвовали во внутренних соревнованиях по шести важнейшим дисциплинам: проверка знаний нормативной документации, производство оперативных переключений, противоаварийная тренировка, оказание первой помощи пострадавшим и т. д. Цель соревнований — оценить уровень профессиональной подготовки сотрудников, найти и передовой опыт, и слабые места.

Из разных смен были сформированы пять команд, проходивших испытания в разное время. Лучшие, те, кто показал наиболее высокие результаты, войдут в состав команды для участия в X Всероссийских соревнованиях оперативного персонала ГЭС в 2024.

Вкладывать в людей

Полностью, и даже с перевыполнением, была реализована программа благотворительной и спонсорской деятельности. В центре внимания предприятия запросы Кежемской районной больницы. В родильное отделение в ноябре поступил монитор матери и плода, позволяющий максимально полно и постоянно контролировать жизненно важные функции при сложных родах. Персонал больницы может использовать его на всех этапах помощи женщинам — от смотровой палаты до родильного зала. Он уже используется в повседневной работе больницы, помогая врачам контролировать состояние пациенток и своевременно принимать необходимые решения. Оборудование приобретено и доставлено в рамках программы Группы РусГидро «Рожденные энергией».

Центр дополнительного образования детей на средства Богучанской ГЭС обновил мебель, компьютерное оборудование и обучающие программы, приобрел планшеты для рисования и различные конструкторы. Школьники, занимающиеся бальными танцами в клубе «Триумф» школы №2, смогли принять участие в двух важных турнирах — в Новосибирске и Красноярске. Для боксеров Кодинска, занимающихся в Спортивной школе, закупили ринг, боксерские груши и перчатки, специальную обувь и даже манекены для отработки приемов.

Кежемская районная библиотека получила новые выпуски развивающих и обучающих книг, изданных на средства ПАО «РусГидро» благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Каждый набор состоит из двух тактильных книг и «волшебного карандаша» — электронного устройства для считывания микрокодов, текстовых и музыкальных файлов. Трехмерный игровой набор из фигурок персонажей книг и красочный пакет‑декорации можно использовать для демонстрации настольного театра.

На средства Богучанской ГЭС библиотека приобрела и новые книги для обновления основных фондов. Детские сады Кодинска закупили оборудование для профилактики респираторных заболеваний среди воспитанников. Это аппарат для создания искусственного микроклимата «Иммунитет», надувной ангар и мебель для мобильной соляной комнаты. Зимой в Кодинске из‑за сильных морозов у детей часто происходит обострение хронических болезней органов дыхания. Мобильные соляные комнаты имитируют микроклимат подземных соляных пещер и позволяют усилить профилактику таких заболеваний, укрепить здоровье детей. Установки, используемые в детских садах, не требуют специальных навыков, а эффект от их применения сопоставим с результатами использования профессионального медицинского оборудования.

Благодаря Богучанской ГЭС появилась новая детская площадка в дер. Сыромолотово. Она установлена на главной улице и включает пять игровых объектов.

— Теперь и в деревне Сыромолотово есть современный детский уголок! Хочется отметить, что все его очень ждали. От предыдущей детской площадки оставалось одно название, конструкция себя изжила и стала опасной. Я сильно переживал, что придется перенести реализацию данного проекта на следующий год, но связка «бизнес — городу» в очередной раз сработала суперкачественно и в сроки, — сказал Олег Желябин, глава Кодинска.

В канун Нового года по решению Комитета представителей компаний‑инвесторов — ПАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ — Кодинску были выделены дополнительные средства на приобретение светодиодных консолей. Новые световые элементы украсят городские улицы и создадут горожанам праздничное настроение.