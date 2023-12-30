Бизнес с добрым сердцем

О том, как стать примером и вдохновлять на добрые дела, рассказывает Дарья Мальцева, директор компании «Суши‑Рыба», победившая в номинации «Сердце бизнеса» на премии «Человек года».

Добрые дела нельзя скрывать. К сожалению, я сама пришла к этому не сразу, но сейчас понимаю, насколько важно рассказывать о благотворительности, подавать пример сотрудникам, гостям и делиться своим опытом с другими компаниями. Раз в квартал я отправляю в общий чат компании отчет от фонда «Счастливые дети» и благодарю сотрудников за то, что они делают чудо, помогают детям обрести счастье — семью. Этой новостью делимся в социальных сетях компании, где также ежемесячно публикуем отчет о проданных «Добрых наборах», с суммами, направленными в фонд для помощи в съемке видеоанкет. Важно, чтобы и команда, и наши гости видели цифры, показатели и результаты. Это абсолютно их заслуга, которая вдохновляет, мотивирует и формирует доверие к фонду, что, по нашему мнению, имеет огромное значение.

Многие боятся оказывать систематическую помощь фондам и проектам, боятся быть обманутыми. Мы и сами не так давно столкнулись с подобным, помогая на протяжении нескольких лет одному проекту. Нашей ошибкой во взаимодействии с ними было пассивное участие. Нужно знакомиться с фондом или проектом лично, общаться с руководителем, погружаться в документацию, отчетность, участвовать в мероприятиях. Именно так и происходит наше сотрудничество с фондом «Счастливые дети». Всегда с радостью принимаем их предложения и посещаем мероприятия.

Лично для меня благотворительность — это та самая красная нить, которая лежит в основе компании. Я очень сентиментальный человек — с повышенной эмпатией, как мне кажется. «Суши‑Рыба» — компания с такой же ДНК, именно поэтому я здесь. Знаете, что уникально? Заложенное предыдущим руководителем правило — рассказывать о благотворительных проектах вновь пришедшим сотрудникам и приобщать команду к добрым делам — стало традицией, органичной частью жизни компании. Мы учим сортировать и правильно утилизировать пластик, картон, собирать и отдельно утилизировать крышки для проекта «Крышки добра», вовлекаем коллектив в различные проекты. Команда «Суши‑Рыбы» уже три года еженедельно готовит и доставляет горячие обеды людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это еще один наш системный благотворительный проект. Мы собирали всей командой вещи и отправляли в фонд, красили забор в детском доме, проводим мастер‑классы для детей из детского дома, знакомя их с профессией повара. Команда из Ачинска вместе с гостями спасла семью собак. Сотрудники по личной инициативе ездят в приюты для животных, оказывают финансовую помощь приютам, фондам и частных случаях. Хороший пример заразителен. Помогать — это нормально!

Недавно подумала: мы же могли раз в год покупать игрушки, подарки и привозить их детям в детский дом. Результат — за 5 лет сотрудничества с фондом 255 детей остались без игрушки от компании «Суши‑Рыба», но зато с нашей системной помощью обрели самое ценное и важное, то, без чего не должен оставаться ни один ребенок — семью, заботу, любовь, маму и папу.

Правила экоЛОГИЧНОЙ помощи

Правило № 1

Выбирайте фонды и проекты с прозрачной отчетностью, ознакомьтесь с их работой изнутри, узнайте лично руководителя, исключите пассивное участие.

Правило № 2

Систематизируйте благотворительность. Я не отрицаю важности единоразовой помощи, но только после реализации системной. В рамках вашего бизнеса сумма помощи может быть небольшой, но просто представьте, какой она станет, если вы ее суммируете за год, два, пять, десять лет. Возможно, именно с вашей помощью будет существовать социально значимый проект.

Правило № 3