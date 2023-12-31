Наталия Сипетая: Ждем квантового скачка на арт-рынке

Главный вызов года в креативных индустриях — создание рынка современного искусства в Красноярске.

Главный вызов года в креативных индустриях — создание рынка современного искусства в Красноярске. Эту амбициозную цель взял на себя Дмитрий Журкин, сооснователь ресторанной группы ­Berrywood Family, с первой в регионе премией в области современного искусства SCAN. В столицах в этом году не только интерес к нему, но и продажи скачкообразно выросли. По крайней мере, об этом говорят художники, а очередь на ярмарку COSMOSCOW растянулась на километр. В Красноярске же все только начинается. Коллекционеров пока нет, есть немногочисленные собиратели. Среда активно формировалась уже в последние лет десять, и срослось много факторов: Оксана Будулак как мощнейший куратор с организацией сообщества художников ПУШКА; большая работа «Площади Мира» под руководством Марии Буковой с лабораториями для сибирских художников и школой современного искусства; включившийся в продвижение наиболее интересных художников Институт креативных индустрий. Не хватало только пассионария — человека из бизнеса, который включился бы системной поддержкой, в том числе деньгами и объединением в один круг художников, галеристов и будущих коллекционеров. Так что, думаю, не за горами квантовый скачок в появлении рынка.

Не менее сложный вызов был и в индустрии моды. На фоне стремительно покинувших российский рынок брендов освободилась гигантская ниша для наших дизайнеров. Только ленивый не пытался произвести свой бренд одежды, но одно дело — мини‑коллекция, а другое — выход на индустриальный уровень. Будучи наставником в «Битве креаторов», я наблюдала, как под руководством дизайнера и основателя бренда ICHE Ирины Чернецкой увеличиваются тиражи и растут продажи. Ирина и сама сильно выросла со своей компанией за год: выход на московский рынок и неоднократные предложения от представителей федеральных торговых центров, разглядевших в ICHE одежду, способную конкурировать с 12STORIES. Другие наши дизайнеры тоже не отстают, как показала Неделя сибирской моды. Но до заполнения нашего рынка интересной и качественной одеждой еще много работы.

С кино пока все сложно: в основном гос­поддержка и гранты. Здесь одна из самых инвестиционно емких креативных отраслей, и пока неясно, выйдет ли она на уровень самостоятельной индустрии. Но ростки уже имеются.

Главная проблема творцов — переход в плоскость предпринимательства и продажи своих творческих продуктов.

В этом смысле решением года стал Институт креативных индустрий. Как бы скептически я изначально ни относилась к этому проекту, история показала его реальную пользу в становлении и укреплении креативных продуктов. У наиболее перспективных резидентов появляются мастерские, с лекциями и мастер‑классами приезжают ведущие специалисты страны, резиденты получают возможность обучения в передовых институциях дизайна, современного искусства и моды, а художники — пространство для персональной выставки в центре города. Я бы еще отметила сам проект «Квадрат», задуманный когда‑то Игорем Башкатовым, учредителем «АртСтиля», как креативный кластер, где все индустрии под одной крышей — он стал важным элементом системообразования.

Следующий год обещает масштабирование региональных дизайнеров и появление новых марок в одежде, укрепление гастрономии и рынка современного искусства в качестве драйверов туристического потенциала.

Хотелось бы увидеть рост числа профессионалов в режиссуре и дизайне мероприятий (здесь пока колоссальный дефицит кадров), большей проявленности сибирских музыкантов и появления мощных местных продюсерских кинокомпаний.