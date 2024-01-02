Юлия Филатова: Формула развития туризма — делать сильное сильнее

Для регионального туризма 2023 выдался продуктивным. Общероссийский тренд на внутренний туризм не просто сохраняется, но и усиливается.

Для регионального туризма 2023 выдался продуктивным. Общероссийский тренд на внутренний туризм не просто сохраняется, но и усиливается. Показательная цифра: по итогам трех кварталов 2023 турпоток в Красноярский край прирос больше чем на 40%, и это только по официальной статистике. Новый руководитель региона обозначил туризм как одно из приоритетных направлений: уже начатая работа будет расширена новыми подходами.

Вызовы

Глобальный для регионального туризма вызов — формирование качественной инфраструктуры. В первую очередь гостиничного фонда и объектов досуга. Ключевая задача — найти правильные решения по привлечению инвесторов для строительства гостиничных и курортных комплексов, кафе и ресторанов. Не менее важно и развитие инфраструктуры общественной: набережных, смотровых, визит‑центров, туалетов в турместах и другого.

Параллельно нужно решать вторую масштабную задачу — выходить в информационное поле и рассказывать о региональном турпродукте. Все больше людей должно узнавать о том, что Красноярский край — регион не только промышленный, но и регион для путешествий. Круизы по Енисею, полеты на Плато Путорана и Северный полюс, маршруты по Восточным Саянам и Ергакам — каждое из этих направлений должно стать точкой притяжения турпотока.

Решения

Все эти задачи, к сожалению, нельзя решить быстро, именно поэтому они остаются в статусе глобальных для региона вызовов. Привлечение инвесторов и строительство крупных гостиниц невозможно без стабильного турпотока и гарантий круглогодичной загрузки. А стабильный турпоток и хорошая загрузка невозможны без объектов инфраструктуры. Это взаимозависимые задачи. В диалоге с инвесторами ищем решения. К примеру, в не сезон загружаем объекты инфраструктуры за счет выдачи социальных путевок. Такой механизм позволяет одновременно поддержать и социально незащищенных граждан, и туротрасль. По поручению президента разрабатываем программу по развитию туризма Красноярского края. В том числе в нее будут зашиты новые решения по привлечению в отрасль инвесторов и загрузке объектов.

Туризм — это игра вдолгую, однако промежуточные результаты уже есть. За последние несколько лет туринфраструктура края приросла десятками новых объектов, стали появляться новые маршруты и точки притяжения. Знаковое открытие этого года — лодочная станция «Остров», созданная совместно с компанией «Полюс». Это больше чем образцовый — и по исполнению, и по набору сервисов — объект. Мы хотим получить развитую инфраструктуру отдыха на воде, а развитие реки Енисей и ее туристического потенциала — один из приоритетов регионального туризма.

Перспективы

Красноярский край далеко не единственный регион, претендующий на внимание и кошелек российского туриста. Как оставаться конкурентным? В первую очередь продвигать уникальные турпредложения, которых нигде больше не встретишь. Это, например, Арктика — полеты на Северный полюс и Плато Путорана.

Другой пример — река Енисей. Огромный интерес к круизам по ней — это отдельная история успеха. Круизы по Енисею стали не только альтернативой классике — поездкам по Волге, но и предложили уникальную возможность увидеть за одну поездку очень разную Россию — от староверов в Ярцево до поселения кетов на севере края. Отдельным направлением на карте путешествий по России стал Красноярск. Трекинг по Столбам и горнолыжные склоны — все с хорошей инфраструктурой и всего в получасе езды от центра города. Магнит для туристов — гастрономия Красноярска.

Туристический потенциал Красноярского края огромен, эти примеры — лишь вершина айсберга. Наша задача — делать сильное сильнее: правильно упаковать турпродукт, обрамить его качественной инфраструктурой, рассказать о нем целевой аудитории.