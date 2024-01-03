Руслан Сафин: Мы не заметили ни «черных пятниц», ни новогодних авралов

Тарифы на грузоперевозки в среднем по краю с начала года выросли на 30…40%. При этом на спросе это не особо отразилось.

Логистика в Красноярском крае — отрасль весьма непростая. С одной стороны, география региона требует большого объема, условно говоря, малых перевозок — в масштабах районов. Но перевозчиков на них нет: там довольно низкая маржинальность, да и платежеспособность оставляет желать большего. По этим же причинам туда не заходят крупные игроки, которых больше интересуют основные цент­ры потребления. Однако в последние два года эта дорога, и без того не самая ровная, стала еще менее напоминать шоссе.

Дело в том, что после февраля 2022 в логистике — не только в крае, но и в целом по России — начались сложности. Сначала возник дефицит техники. До этого все активно сидели на европейских тягачах. Но их срезали санкциями. Китайцы же на тот момент оказались не готовы закрыть выпавшие объемы: у их машин не было сертификации и прочих документов, необходимых для ввоза в Россию и работы здесь. Постепенно ситуация выправлялась, и первые грузовики из Поднебесной заехали на наш рынок в начале 2023, а к лету подтянулись и все остальные.

В итоге в ноябре дефицит техники сошел на нет, но до этого рынок жил в ситуации жесточайшего превалирования спроса на перевозки над их предложением. Она усугублялась еще и проблемами с водителями. Дело в том, что февраль 2022 сильно сократил потоки. Работы стало меньше, а водителей, как следствие, — с избытком. И многие работодатели в тот период пренебрегли индексом потребительских цен, заморозив зарплаты. Как итог, водители стали уходить туда, где могли заработать больше, например, в дорожное строительство, которое тогда активизировалось, и понадобилось много самосвалов, а значит, стали расти зарплаты. В итоге, когда происходящее уже нельзя было не замечать, у ряда игроков уже простаивало (с заказами, но без водителей) от 5% до 10% парка. И чтобы восстановить паритет кадров на рынке, зарплаты пришлось повысить очень существенно — по некоторым сегментам рост доходил до 80…85%.

Все это в конечном итоге привело к тому, что тарифы на грузоперевозки в среднем по краю с начала года выросли на 30…40%. При этом на спросе это не особо отразилось. Да, в феврале 2022 он упал примерно на 30%, но потом стал стремительно расти и сейчас добрал до прежнего объема. Но тут машину снова качнуло: увеличение ключевой ставки настолько резко ударило по потреблению, что мы не заметили ни «черных пятниц», ни предпраздничного аврала, ни всего остального подобного. Раньше на период с октября по декабрь приходился пик грузовых перевозок. В этом же году ничего такого не было.

Между тем я полагаю, что по итогам года спрос вернется к динамике, которую показывал прежде — увеличение на 5% в год. Никаких рыночных предпосылок к тому, чтобы этого не произошло, я не вижу: техника есть, и дефицита ее я не прогнозирую, водители вернулись и работают, тарифы хоть и выросли (и, по нашим прогнозам, в 2024 прибавят еще примерно 20%), но в среднем некритично. Соответственно, можно ожидать увеличения на 5…10% и объемов перевозок.