Ольга Тубольцева: На уголовные риски нужно оценивать каждую сделку

В законодательстве РФ продолжается закручивание гаек. Это ключевой итог и вызов 2023 для юридического сообщества, но в первую очередь — для граждан и бизнеса.

Вызовы. В российском законодательстве продолжается закручивание гаек. Это ключевой итог 2023 и главный вызов для юридического сообщества, но в первую очередь — для граждан и бизнеса. Даже экономические составы УК, так называемые «мертвые составы» (уголовные дела по ним или не возбуждались, а если и возбуждались, то не доходили до суда) сегодня звучат все активнее. Предпринимателей не просто привлекают к ответственности, к примеру, за легализацию денежных средств или неуплату налогов, но и назначают им достаточно суровое наказание.

В 2023 уголовное законодательство пополнилось новыми составами преступлений, касающихся СВО — от распространенной дискредитации вооруженных сил до уклонения от воинской службы. Уголовных дел по этим статьям стало много, как и наказаний по ним — наказаний суровых, в среднем от 5 до 7 лет реального лишения свободы. Сузился коридор свободы слова — сегодня она может существовать только с учетом этих законодательных новелл. Даже административную ответственность по ним сложно назвать мягкой: как правило, штрафы за дискредитацию достигают 30…40 тыс. рублей.

Общая тенденция ужесточения законодательства давит на давно принятые законы. Кратно выросло внимание к бизнесам, так или иначе связанным с выполнением госконтрактов. Готовность к проверкам со стороны соответствующих органов, по сути, становится негласным условием такого контракта — не только для бизнеса, но и для чиновников. Бизнесмены же стали активно привлекать к разрешению бизнес‑конфликтов силовиков. Это тоже примета времени. Профессиональный совет: каждую сделку сегодня бизнес должен выверять не только с точки зрения «заработаю/прогорю», но и с точки зрения правовой составляющей, в первую очередь риска уголовной ответственности. Плюс обязательно нужно иметь «тревожный чемоданчик» — инструкцию для сотрудников на случай, если руководитель подвергся уголовному преследованию и бизнес будет обезглавлен.

Решения. Общая атмосфера не может не влиять на работу юридического сообщества. Мы не живем в вакууме, и поэтому, подбирая для доверителя эффективные способы защиты, должны делать это с учетом общих трендов. Однако не буду сгущать краски: адвокаты по‑прежнему могут защищать людей, а люди — рассчитывать на защиту. Это главное! Работать стало сложнее, но адвокаты по всей России не перестают отстаивать интересы своих доверителей и в том числе берутся за непростые дела с политической подоплекой.

Перспективы. Законодательство — лишь зеркало того, как развивается общество. Даже если суть этих перемен нам не нравится, давайте не забывать, что перемены и прогресс — это всегда плюс. Динамичное развитие общества неизбежно приведет к тому, что и законодательство будет развиваться достаточно динамично. Одно из подтверждений этого тезиса — в начале декабря пленум Верховного суда принял постановление по длящимся и продолжающимся преступлениям. Последний раз Верховный суд рассуждал об этих вопросах в 1929. Хочется надеяться, что высшие инстанции и дальше будут давать пояснения по различным противоречиям в законах, а у адвокатов появятся более четкие ориентиры в работе.

Однозначно сохранится тенденция ужесточения законодательства — либерализации не ждем. Однако ждем амнистии по уголовным делам, которой не было с 2015. Как правило, под нее подпадают многие экономические преступления. В Новый год загадываем под елочку и то, что правоприменители начнут учитывать в своей работе последние законодательные изменения. К примеру, закон, в котором прописано, что заключать под стражу подозреваемых в экономических преступлениях предпринимателей можно только при строго определенных обстоятельствах.