Связь от билайн бизнес помогает контролю работы техники на угольном разрезе в Кузбассе

Базовые станции от билайн обеспечивают передачу данных на участках горных работ разреза «Виноградовский» АО «Кузбасская Топливная Компания» (АО «КТК»).

билайн установил две новые базовые станции 2G/4G на угольном разрезе «Виноградовский» — филиале АО «Кузбасская Топливная Компания» в Кемеровской области. Улучшение покрытия мобильной сети поможет АО «КТК» вести мониторинг работы техники и обеспечить безопасность на производственной площадке с помощью систем телеметрии.

Для повышения эффективности производства и обеспечения безопасности сотрудников АО «КТК» внедряет современные технологии, в том числе системы телеметрии для удалённого контроля техники. Например, 25 карьерных самосвалов разреза «Виноградовский» оснащены автоматизированной системой, которая позволяет определять местоположение и скорость автомобиля, наблюдать дорожную обстановку в режиме реального времени и контролировать бдительность водителей.

Чтобы обеспечить устойчивую связь для передачи данных системы телеметрии на разрезе «Виноградовский», АО «КТК» нужно было улучшить покрытие мобильной сети связи билайн.

Для размещения базовой станции было разработано техническое решение по строительству двух антенно-мачтовых сооружений высотой 30 и 40 м.

Отвалы состоят из твердого спрессованного грунта с камнями, в таких местах затруднительно сделать стандартный капитальный фундамент на несколько метров в глубину. Решение: «башни на пригрузах», то есть с использованием больших бетонных блоков. Количество и вес этих блоков зависит от ветровой нагрузки, — объясняет Ирина Мещерякова, технический директор Кемеровского отделения ПАО «ВымпелКом».

Работы по установке базовых станций на разрезе «Виноградовский» начались в январе 2023 г., а в мае 2023 г. монтаж антенно-мачтовых сооружений, установка и настройка оборудования были закончены.

Разрез «Виноградовский» состоит из четырех горных участков, общая протяженность фронта работ — более 15 километров. Ежедневно в работах задействованы 260 единиц техники. Благодаря новым базовым станциям мы можем использовать современные технологии для повышения эффективности и безопасности производственных процессов, в основе которых лежит передача данных, — комментирует Наталия Карсаева, генеральный директор ООО «КТК Консалтинг» (дочернее предприятие АО «КТК»).

«Мы благодарим за доверие, которое оказало нам руководство АО «КТК», поручив реализацию такого сложного проекта. Наши специалисты точно знают, что в местах добычи полезных ископаемых не бывает двух одинаковых участков и каждый проект прорабатывают максимально тщательно», — добавляет Светлана Шеланговская, руководитель по развитию корпоративного бизнеса в регионе «Восток» ПАО «ВымпелКом».

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