Михаил Котюков: Мы открыли первое за Уралом отделение трансплантации костного мозга

В Красноярске открылось отделение трансплантации костного мозга. Первое за Уралом и 11 по России. Рассказываем подробности.

Отделение открылось на базе Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. В январе 2024 была получена лицензия на сбор, транспортировку и хранение клеток. До 13 февраля планируется получить лицензию на трансплантацию костного мозга.

Проект профинансирован из федерального и краевого бюджетов. Его также поддержали благотворительные фонды и Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Как складывалось финансирование:

126 млн рублей — краевой бюджет

86 млн рублей — резервный фонд Правительства России

18 млн рублей — направили благотворительные фонды, чтобы обучить врачей в ведущих медцентрах страны

Новые технологии

В отделении созданы максимально безопасные и комфортные условия для маленьких пациентов. Оборудованы пять стерильных палат-боксов, из которых можно выходить только в случае крайней необходимости, если нужно провести дополнительное обследование. А, например, чтобы сменить препарат, который будет подаваться пациенту через капельницу, персоналу заходить в бокс не потребуется. Манипуляции можно выполнять через специальное бесконтактное окно, куда провели все необходимое медицинское оборудование. Также в палатах-боксах установлена система слежения за пациентами, которая выводит информацию об их состоянии на пост медсестры и в ординаторскую.

Также здесь оснащены две палаты реанимации и интенсивной терапии. В отделении смонтирована вентиляция с многоступенчатой системой очистки воздуха.

Для криоконсервирования, хранения костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в цокольном этаже медцентра расположено криохранилище и помещение для подготовки к замораживанию стволовых клеток.

Михаил Котюков,

губернатор Красноярского края:

Благодаря тому, что проект реализован именно в нашем регионе, это позволит полностью удовлетворить потребность в столь сложном лечении маленьких пациентов в крае. Более того, это позволит сделать доступнее высотехнологичную медицинскую помощь не только жителям Сибири, но и Дальнего Востока».

Добавим, раньше детей из Красноярского края и других регионов Сибири возили на операции в медицинские центры Москвы и Санкт-Петербурга. За год такую помощь получали 10…12 маленьких пациентов. Теперь благодаря тому, что детское отделение трансплантации костного мозга появилось в Красноярске, больных детей не придется подвергать длительным перелетам. Более того, красноярские врачи смогут оказывать помощь большему количеству пациентов и проводить до 40 трансплантаций в год.