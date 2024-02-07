УФАС признало неэтичной рекламу сета красноярской сети доставки «Ёбидоёби»
Хакасское УФАС признало рекламу сета «Кровь на асфальте» сети доставки суши «Ёбидоёби» неэтичной. В рекламе сета использовался слоган «Не будь чушпаном».
Для того, чтобы поддержать поклонников сериала, мы выпустили специальный сет. В рекламе сета мы использовали слоган «Не будь чушпаном». Этим мы хотели вдохновить ещё большее количество людей разделить вместе с нами удовольствие от просмотра сериала», — рассказали представители «Ёбидоёби».
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Сеть доставки «Ёбидоёби» отказалась менять название даже после решения Верховного суда
Ранее несколько судов подтвердили, что название фирмы противоречит принципам гуманности и морали. Основатели настаивают, что претензии касаются юридического лица и не имеют отношения к бренду.
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Верховный суд РФ обязал сеть суши «Ёбидоёби» сменить название
Иск о необходимости сменить название, которое противоречит принципам гуманности и морали, подала ФНС. Предприниматели дошли до Верховного суда, чтобы оспорить решение о переименовании, но проиграли.
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Красноярская сеть «Ёбидоёби» обратится в Конституционный суд
В сети «Ёбидоёби» прокомментировали решение Верховного суда РФ, который согласился с тем, что компания должна сменить название.
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Сеть «Ёбидоёби» обязали сменить название. Окончательно
Верховный Суд РФ согласился с выводами своих коллег из нижестоящих инстаций. Обжаловать это решение у предпринимателей уже не получится.