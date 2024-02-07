УФАС признало неэтичной рекламу сета красноярской сети доставки «Ёбидоёби»

Хакасское УФАС признало рекламу сета «Кровь на асфальте» сети доставки суши «Ёбидоёби» неэтичной. В рекламе сета использовался слоган «Не будь чушпаном».

В ведомстве посчитали, что он формирует негативное отношение к тем, кто не пользуется доставкой, или осуждает их, что противоречит «Закону о рекламе». Студенты Хакасского госуниверситета, которых попросили оценить рекламу, также признали ее неэтичной.

Поэтому в отношении компании возбудили дело из-за нарушения закона. В свою очередь в «Ёбидоёби» заявили, что не считают рекламу неэтичной.

Для того, чтобы поддержать поклонников сериала, мы выпустили специальный сет. В рекламе сета мы использовали слоган «Не будь чушпаном». Этим мы хотели вдохновить ещё большее количество людей разделить вместе с нами удовольствие от просмотра сериала»‎, — рассказали представители «Ёбидоёби».

. Однако в сети намерены обратиться в Конституционный суд. Напомним, сейчас сеть борется за право сохранить название «Ёбидоёби». Верховный Суд РФ в январе отказался передать жалобу компании в коллегию по экономическим спорам и теперь сеть должна будет сменить название

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