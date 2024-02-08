Люди — новая нефть: 16 кейсов о том, как найти и удержать сотрудников

«Деловой квартал» провел первый в этом году дискуссионный клуб в Красноярске. Задача была не только поговорить о кадровой проблеме, но и поделиться реальным опытом ее решения.

Красноярская редакция журнала «Деловой Красноярск» провела первый в 2024 дискуссионный клуб. Его темой стали вызовы кадрового рынка, с которыми столкнулись многие компании.

Проблема нехватки людей не нова. Но в последние годы она окончательно оформилась, а в прошлом практически достигла своего апогея, став едва ли не ключевой в вопросе выживания бизнеса. Можно долго сокрушаться по этому поводу, но задачу нужно решать. И многие компании уже действуют в этом направлении, накопив определенный опыт, который может быть полезен их коллегам», — сказала в начале Юлия Чанчикова, главный редактор «Делового квартала» в Красноярске и модератор дискуссии.

Формат дискуссионного клуба в этот раз был несколько изменен в сторону бизнес-конференции. Основным его предметом стали реальные примеры того, как компании из самых разных отраслей — от банков до консалтинга — решали свои актуальные задачи поиска персонала, с какими вызовами столкнулись на этом пути, как справлялись и что в итоге получили.

В ходе разговора выяснилось, что помимо поиска новых сотрудников, бизнес требует серьезного внимания к удержанию уже действующих.

Поиск и удержание персонала — это равнозначные части одного процесса. И они требуют одинаковых вложений (как в плане усилий, так и финансов). И что интересно, если перестать вкладывать в удержание, затраты на поиск увеличатся на столько, что итоговая сумма никак не изменится. В целом же, это [поиск и удержание персонала] постоянный процесс. Не нужно ждать, что решение проблемы сейчас, станет финальной точкой, после которой все проблемы снимутся», — отметила Наталья Сагитова, директор рекрутинговой компании PEOPLE.

Встреча продлилась почти три часа. В итоге удалось собрать 16 реализованных кейсов, с цифрами, фактами, чек-листами по решению наиболее сложных задач.

Так, руководитель направления по обучению Сбера в Красноярске Юлия Васильева рассказала, как в их банке решается вопрос внутреннего взращивания кадров через систему наставничества и воспитания преемников. Анатолий Фомин из «Фабрики решений» поделился опытом поиска руководителей на новые проекты своей компании и шишками, которые набил на этом пути. Что дает обучение от запросов и потребностей, рассказала бизнес-тренер «Альфа-Банка» Анна Резвова. А Татьяна Андреева, основатель и руководитель сети «Умка» и «Умка-Школы», поделилась наблюдением, что задачи профориентация растущего поколения сейчас сместились на школьный, а то и дошкольный, уровень. И формировать отношение к работе и выбору сферы занятости уже нужно там.

В целом, кадровая тема на сегодня стоит настолько остро и настолько важна для предпринимателей, что мы еще ни раз вернемся к ней в течение года, чтобы максимально раскрыть ее и помочь сообществу преодолеть эти сложности», — резюмировала Юлия Чанчикова.

Подробный отчет с дискуссионного клуба будет опубликован в ближайшем номере журнала, который выйдет в конце февраля.

Добавим, «Деловой квартал» ежегодно проводит более 15 бизнес-событий, среди которых дискуссионные клубы, мастермайнды, деловые завтраки, бизнес-сессии и миниконференции.